Ο Πέτρος Χαραλάμπους είναι ο νέος καλλιτεχνικός συν-διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ «Κινηματογραφικές Μέρες – Κύπρος», πλαισιώνοντας την Αργυρώ Νικολάου στη θέση του Μάριου Λιζίδη, ο οποίος αποχωρεί μετά από τρεις γόνιμες θητείες.

Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές Αργυρώ Νικολάου και Πέτρος Χαραλάμπους θα επιλέξουν τις ταινίες που θα διαγωνιστούν και στα δύο τμήματα (Διεθνές και Εθνικό) του φεστιβάλ, η 24η έκδοση του οποίου θα διεξαχθεί μεταξύ 17 και 25 Απριλίου 2026, ταυτόχρονα σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές υπόσχονται τη συνέχιση του φεστιβάλ στα υψηλά επίπεδα στα οποία μας έχει συνηθίσει, αλλά και τη διεύρυνσή του με νέες προκλήσεις και συνεργασίες. Υπόσχονται ταυτόχρονα ταινίες πρώτης προβολής καταξιωμένων και ανερχόμενων δημιουργών από την Κύπρο και όλο τον κόσμο, οι οποίες προσεγγίζουν με ευαισθησία, τόλμη και ανατρεπτική διάθεση κοινωνικά, πολιτικά και καλλιτεχνικά ζητήματα της εποχής μας καθώς και δημιουργικές συνευρέσεις, μέσα σε μία ατμόσφαιρα ανακάλυψης, κοινωνικής ευαισθησίας, και ανοιχτής συζήτησης.

Το φεστιβάλ εκφράζει τις ευχαριστίες του στον σκηνοθέτη Μάριο Λιζίδη ο οποίος προσέφερε τις υπηρεσίες, τις γνώσεις και την αγάπη του στο φεστιβάλ κατά τα τελευταία τρία χρόνια.

Ο Πέτρος Χαραλάμπους σπούδασε Σκηνοθεσία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης στο California State University και από το 2000 δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της σκηνοθεσίας, υπογράφοντας διαφημιστικά, ντοκιμαντέρ, θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικά έργα. Διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής του Παιδικού Τμήματος του Φεστιβάλ Cyprus Film Days.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο ανακοίνωσαν ότι δέχονται αιτήσεις συμμετοχής ταινιών μεγάλου μήκους στα δύο Διαγωνιστικά Τμήματα. Το Φεστιβάλ στοχεύει στη διεύρυνση των οριζόντων του εντός των γεωγραφικών συνόρων της Κύπρου καθώς και στην προσέλκυση της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας και του διεθνούς κοινού, καθιστώντας το, με τον τρόπο αυτό, κομβικό σημείο συνάντησης των τριών ηπείρων που περιβάλλουν το νησί.

Γίνονται δεκτές ταινίες μεγάλου μήκους, παραγωγής 2024, 2025 και 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την ταινία τους μέσω της σχετικής πλατφόρμας μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2025.

Διαγωνιστικά τμήματα

Α. Διεθνές Διαγωνιστικό « Glocal Images »:

Το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Glocal Images δέχεται ταινίες που αναδεικνύουν τους χρωματισμούς μιας τοπικής κουλτούρας και προσεγγίζουν με καινοτόμο τρόπο θέματα τα οποία ενδιαφέρουν την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Ανεξάρτητη Διεθνής Κριτική Επιτροπή θα απονείμει τα ακόλουθα βραβεία:

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας: συνοδευόμενο από το ποσό των €6.000 το οποίο καταβάλλεται εξ ημισείας στον Παραγωγό (€3.000) και στον Σκηνοθέτη της ταινίας (€3.000).

Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής: συνοδευόμενο από το ποσό των €3.000 το οποίο καταβάλλεται εξ ημισείας στον Παραγωγό (€1.500) και στον Σκηνοθέτη της ταινίας (€1.500).

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας: συνοδευόμενο από το ποσό των €1.000.

Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας: συνοδευόμενο από το ποσό των €1000, μια χορηγία της Caretta Films.

Η Κριτική Επιτροπή μπορεί, επίσης, να απονείμει μέχρι τρεις Τιμητικές Διακρίσεις. Οι διακρίσεις αυτές δεν συνοδεύονται από χρηματικό ποσό.

Β. Διαγωνιστικό Τμήμα Κυπριακών Ταινιών:

To Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα δέχεται κυπριακές ταινίες, σύμφωνα με τους όρους και κανονισμούς του Φεστιβάλ. Οι κυπριακές ταινίες θα πρέπει να πληρούν τα ανάλογα κριτήρια ώστε να είναι επιλέξιμες.

Η Κριτική Επιτροπή θα απονείμει τα ακόλουθα βραβεία:

– Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας: συνοδευόμενο από το ποσό των €4.000, που καταβάλλεται εξ ημισείας στον Παραγωγό (€2.000) και στον Σκηνοθέτη της ταινίας (€2.000). Επιπλέον παραχωρούνται υπηρεσίες παραχώρησης του The Studio, προσφορά του Κέντρου Αριστείας CYENS.

– Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας: συνοδευόμενο από υπηρεσίες μεταπαραγωγής Post Production Cinema and Platform Mastering Services αξίας €7000 από την εταιρεία AUTHORWAVE.

– Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας: συνοδευόμενο από το ποσό των €1000, μια χορηγία του Δήμου Λεμεσού.

Η Κριτική Επιτροπή μπορεί, επίσης, να απονείμει μέχρι τρεις Τιμητικές Διακρίσεις. Οι διακρίσεις αυτές δεν συνοδεύονται από χρηματικό ποσό.

Όροι, κανονισμοί και αιτήσεις συμμετοχής στο cyprusfilmdays.com