Η Κύπρος συμμετέχει ως τιμώμενη χώρα στην 68η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στο Βελιγράδι, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 25 Οκτωβρίου μέχρι τις 2 Νοεμβρίου στο Belgrade Fair.

Η συμμετοχή της Κύπρου στη φετινή διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παρουσίας της κυπριακής λογοτεχνίας στο εξωτερικό και της προώθησης των Κυπρίων συγγραφέων και εκδοτών στη διεθνή σκηνή. Στο περίπτερο της Κύπρου θα παρουσιαστούν έργα Κυπρίων συγγραφέων από συγγραφείς και μεταφραστές κυπριακών έργων, αναγνώσεις αποσπασμάτων καθώς και συζητήσεις για τη σύγχρονη κυπριακή λογοτεχνία και εκδοτική παραγωγή.

Στα εγκαίνια, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, θα παρευρεθεί η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασιανίδου, η οποία θα εγκαινιάσει τον εκθεσιακό χώρο της Κύπρου και ο ποιητής και συγγραφέας Κυριάκος Χαραλαμπίδης, ο οποίος θα εκφωνήσει την εναρκτήρια ομιλία με θέμα «Η δύναμη του λόγου». Την επόμενη μέρα, ο ποιητής θα συνομιλήσει με τη νεοελληνίστρια Αλεξάνδρα Μιλάνοβιτς στην εκδήλωση «Κυριάκος Χαραλαμπίδης: Ψηφίδες ποίησης και ζωής».

Στις διάφορες δράσεις θα συμμετέχουν ο ομότιμος καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου και πρόεδρος του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Παντελής Βουτουρής, ο οποίος θα μιλήσει για τον ποιητή Κώστα Μόντη και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Κύπρου Ηλίας Επιφανίου, για την εκδοτική παραγωγή στην Κύπρο.

Οι λογοτέχνες Στέλλα Βοσκαρίδου, Αντώνης Γεωργίου, Μαρία Ιωάννου, Ευτυχία Παναγιώτου, Σταύρος Χριστοδούλου, πέραν των προσωπικών παρουσιάσεων των έργων τους, θα συμμετέχουν στη Δράση «Μεταξύ λογοτεχνίας, ήχου και εικόνας». Οι ποιήτριες Ευτυχία Παναγιώτου και Στέλλα Βοσκαρίδου συζητούν με την Αλεξάνδρα Μιλάνοβιτς για τη σημασία της ποίησης στον σύγχρονο κόσμο.

Εκτός από τη Αλεξάνδρα Μιλάνοβιτς, στην έκθεση συμμετέχουν, επίσης, οι συνεργάτες Ταμάρα Βούκοβιτς, Ζόρκα Σλιβάντσανιν και Ντέγιαν Άνιτσιτς (Karpos Publications).

Η Ζόρκα Σλιβάντσανιν και η Ντράγκανα Κοβάτσεβιτς θα μιλήσουν για τα έργα του Πάνου Ιωαννίδη ως μορφή αφήγησης ενηλικίωσης στη σύγχρονη κυπριακή λογοτεχνία, ενώ οι Γελένα Νίτζοβιτς και Αλέξα Πέτροβιτς θα εξετάσουν τα φεμινιστικά στοιχεία στην ‘Ανατολική Μεσόγειο’ της Ήβης Μελεάγου στη συζήτηση υπό τη θεματική «Το πρώτο φεμινιστικό μυθιστόρημα της κυπριακής λογοτεχνίας: μια σύγχρονη προοπτική».

«Η παρουσία της Κύπρου στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Βελιγραδίου επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση του Υφυπουργείου Πολιτισμού για εξωστρέφεια και στήριξη της πολιτιστικής διπλωματίας» αναφέρει ανακοίνωση του Υφυπουργείου.