Στη δωρεά 14 έργων ζωγραφικής προς τον Δήμο και τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας προχώρησε η οικογένεια του Θεοδόσιου Νικόλαου Πετροπούλου, γνωστού και ως Τεντ Νίκολας Πίτερσον.

Η δωρεά πραγματοποιήθηκε εκ μέρους της οικογένειας μέσω του Δικηγορικού Γραφείου G. Kouzalis LLC. Η πολύτιμη αυτή προσφορά αποτελεί ένδειξη σεβασμού και αγάπης για την Κύπρο, την οποία ο εκλιπών τιμούσε ως πατρίδα της οικογένειάς του.

Η οικογένεια του Θεοδόσιου Νικόλαου Πετροπούλου προέβη σε αυτή τη δωρεά των έργων ζωγραφικής, προκειμένου να μοιραστεί την ομορφιά του κόσμου με τον λαό της Κύπρου, την οποία αγαπούσε βαθιά και στην οποία έζησε για πολλά χρόνια, τιμώντας με αυτό τον τρόπο την κυπριακή του κληρονομιά.

Ο Θεοδόσιος Νικόλαος Πετρόπουλος, ο οποίος απεβίωσε το 2020 στο Τορόντο του Καναδά σε ηλικία 85 ετών, υπήρξε διεθνώς αναγνωρισμένος επιχειρηματίας, συγγραφέας και εκδότης. Ξεκίνησε την επιχειρηματική του πορεία τη δεκαετία του 1960 με μια επιχείρηση ζαχαρωτών και παγωτού, και στις αρχές της δεκαετίας του 1970 υιοθέτησε το ψευδώνυμο Ted Nicholas Peterson, με το οποίο κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο.

Αυτή η έκδοση αποτέλεσε την απαρχή μιας δυναμικής πορείας στον χώρο των εκδόσεων, οδηγώντας τον να καθιερωθεί ως εκδότης, συγγραφέας και εμπειρογνώμονας του μάρκετινγκ με διεθνή εμπορική απήχηση.

Ο Δήμος Λάρνακας και η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας εκφράζουν τη βαθιά τους ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του Θεοδόσιου Νικόλαου Πετροπούλου, για τη δωρεά των 14 έργων ζωγραφικής που προσφέρθηκαν στον Δήμο, εμπλουτίζοντας ουσιαστικά τη Δημοτική Πινακοθήκη και τον πολιτιστικό πλούτο.

Ο Δήμαρχος Ανδρέας Βύρας, ευχαρίστησε θερμά την οικογένεια και τον εκπρόσωπό της, τονίζοντας ότι «η προσφορά αυτή είναι μια πράξη βαθιάς αγάπης προς την Κύπρο και τη Λάρνακα. Τιμά τη μνήμη ενός ανθρώπου με παγκόσμια ακτινοβολία και ενισχύει το πολιτιστικό αποτύπωμα της πόλης μας».

Ο Δήμος Λάρνακας θα διαφυλάξει και θα αναδείξει τα έργα αυτά στο ευρύ κοινό μέσα από εκθέσεις και πολιτιστικές δράσεις, ώστε να συνεχίσουν να εμπνέουν και να μεταφέρουν το όραμα του Θεοδόσιου Νικόλαου Πετρόπουλου στις επόμενες γενιές.