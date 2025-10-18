Οι ταινίες «Πρελούδιο για μια Σουπερνόβα» του Χρίστου Αρτεμίου και «Μπλε Καρδιά» του Σαμουέλ Σουφρέν από την Αϊτή κέρδισαν τα μεγάλα βραβεία στο εθνικό και το διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα αντίστοιχα στο 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου. Η απονομή έγινε το βράδυ της Παρασκευής στο Θέατρο Ριάλτο.

Η ταινία του Χρίστου Αρτεμίου θριάμβευσε στην τελετή. Έλαβε το 1ο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας Μικρού Μήκους (€4000) για ένα ντεμπούτο «που αναδεικνύει με δύναμη τον φόβο και τη μοναξιά, μέσα από μια οπτική γλώσσα γεμάτη ένταση και φως» σύμφωνα με το σκεπτικό. Κέρδισε επίσης το Βραβείο Σκηνοθεσίας Ντίνου Κατσουρίδη (€2500 & τεχνικός εξοπλισμός) για τη δημιουργία ενός κόσμου βίαιου αλλά ποιητικού, όπου η ηρωίδα επιλέγει τη δράση έναντι της παθητικότητας.

Παράλληλα, η μικρή πρωταγωνίστρια της ταινίας «Πρελούδιο για μια Σουπερνόβα» Νάρια Αθανασοπούλου έλαβε το Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας αξίας €2000 (Δήμος Λεμεσού), εξ ημισείας με τον αείμνηστο, σπουδαίο ηθοποιό Σπύρο Σταυρινίδη για την ταινία του Λούη Πατσιά «Η Επίσκεψη».

Η Νάρια Αθανασοπούλου στο «Πρελούδιο για μια Σουπερνόβα».

Το 1ο Βραβείο επέδωσαν η Έλενα Χριστοδουλίδου (Υφυπουργείο Πολιτισμού) και ο Πανίκος Πετρίδης (Fullmoon Productions). Το Βραβείο Σκηνοθεσίας επέδωσε η Ισαβέλα Μαυράκη και το Βραβείο Ερμηνείας ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης.

Από εκεί και πέρα, το 2ο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας (€2500) έλαβε η ταινία «To Aρχείο του Γρηγόρη Αντωνίου» σε σκηνοθεσία Θεοπίστης Στυλιανού- Λάμπερτ και Αλεξίας Αχιλλέως «για τον ευφυή συνδυασμό επιστημονικής έρευνας, μυθοπλασίας και τεχνητής νοημοσύνης». Το επέδωσε το μέλος του ΔΣ του Ριάλτο Μαρία Κυριάκου.

Επίσης, το Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας έλαβε ο Φερν Σίλβα για τη δουλειά του στην ταινία της Μαρίνας Ξενοφώντος «Overnight Coup». Το επέδωσε ο Άγγελος Αργυρούλης (Stefilm).

Τιμητικές διακρίσεις στο Εθνικό Διαγωνιστικό έλαβαν οι ταινίες «Adoption is an Option» της Χριστίνας Τρύφωνος, «Half an Orange» της Λουκίας Χατζηγιάννη και κινουμένων σχεδίων «Υφάντρα» του Γιώργου Τσαγκάρη.

Σε ό,τι αφορά το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα, η ταινία του Σαμουέλ Σουφρέν από την Αϊτή «Μπλε Καρδιά» έλαβε το 1ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους (€4000) επειδή «με δυναμική κινηματογράφηση και ευαίσθητη ματιά, απεικονίζει τη σχέση ενός ζευγαριού που νοσταλγεί τον απόντα γιο του, συνδυάζοντας ρεαλισμό και τρυφερότητα».

Το βραβείο επέδωσε ο πρόεδρος της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής Μιγκέλ Βαλβέρντε.

Το 2ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους (€1500) απονεμήθηκε στο «God is Shy» του Ζοσλίν Σαρλ, ένα ψυχολογικό θρίλερ «με σουρεαλιστική αισθητική και άψογο ρυθμό, που μετατρέπει την ένταση σε τέχνη». Το επέδωσε το μέλος της επιτροπής Ριμάντε Νταουγκελάιτε.

Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας (€2500) έλαβε ο Γερμανός Σίμον Σνέκενμπούργκερ για το «Skin on Skin». Με λεπτότητα και έλεγχο εικόνας και ήχου, ο δημιουργός μετατρέπει τη βία και την τρυφερότητα σε έναν ενιαίο κινηματογραφικό παλμό. Το βραβείο επέδωσε το μέλος της Επιτροπής Μάριος Μεττής.

Το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ (€3000) έλαβε η Μιράντα Πένελ για το «Man Number 4», ένα έργο υψηλής αισθητικής και βαθιάς πολιτικής ευαισθησίας, που σχολιάζει τη βία και την ευθύνη της μαρτυρίας. Το επέδωσε η Ριμάντε Νταουγκελάιτε.

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ανατολικής Μεσογείου (€1500) πήγε στο «Noi» του Ελληνοαλβανού Νεριτάν Ζιντζιρία, ένα ποιητικό και οικουμενικό έργο για τη σχέση ανθρώπου και ζώου, τη σιωπή και τη συμφιλίωση. Το βραβείο επέδωσε η παραγωγός Φεϊρούζ Σερχάλ. Το φιλμ αυτό έλαβε και την υποψηφιότητα για το Βραβείο European Short Film– Prix Vimeo «για τη βαθιά αίσθηση τόπου, την απλότητα της φόρμας και την ανθρωποκεντρική του οπτική».