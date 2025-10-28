Ανοικτή πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Ομάδες Εστίασης (Focus Groups) για την καταγραφή και διερεύνηση των αναγκών των λογοτεχνών

Για συμμετοχή στις διαδικτυακές Ομάδες Εστίασης (Focus Groups) καλεί τους λογοτέχνες το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού προσκαλεί τους λογοτέχνες να δηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή.

Τα Focus Groups θα πραγματοποιηθούν εντός Νοεμβρίου ή Δεκεμβρίου 2025 σε συνεργασία με την εταιρεία Pulse Market Research, στο πλαίσιο του προγράμματος ερευνών «Άτλας».

Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή και διερεύνηση των αναγκών, των απόψεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι δημιουργοί στους τομείς τους, ώστε να ωφεληθούν στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της στρατηγικής του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού.

Θα πραγματοποιηθούν τρεις Ομάδες Εστίασης αποτελούμενες από 6-8 άτομα διάρκειας δύο ωρών η καθεμιά. Η δημογραφική εκπροσώπηση όσο το δυνατό μεγαλύτερου δείγματος του πληθυσμού αποτελεί βασικό ζητούμενο της έρευνας, γι’ αυτό θα αποτελέσει γνώμονα στην επιλογή των συμμετεχόντων (ως προς το φύλο, την ηλικία, τη γεωγραφική κατανομή και τα διαφορετικά επαγγέλματα και μορφές απασχόλησης στον τομέα).

Λόγω των κριτηρίων επιλογής, η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν συνεπάγεται απαραίτητα την επιλογή όλων ενδιαφερομένων, ενώ σε περίπτωση που δεν προκύψει η απαιτούμενη δημογραφική εκπροσώπηση από τις Δηλώσεις Συμμετοχής, το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού διατηρεί το δικαίωμα να απευθύνει προσωπικές προσκλήσεις και σε άλλους επαγγελματίες που δεν έχουν δηλώσει ενδιαφέρον.

Η διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων θα ολοκληρωθεί εντός Νοεμβρίου και τα αποτελέσματά της θα κοινοποιηθούν με προσωπικές προσκλήσεις στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των επιλεγέντων. Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής της κάθε Ομάδας θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, σε συνεννόηση με τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Επισημαίνεται ότι οι Ομάδες Εστίασης δεν συνιστούν διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Η συμμετοχή είναι εθελοντική και δεν δίνεται αμοιβή. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος με την προσωπική τους ιδιότητα, και οι απόψεις που θα εκφράσουν αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά τους ίδιους.

Διευκρινίζεται ότι άτομα που εργοδοτούνται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, καθώς και όσοι συμμετέχουν σε ΔΣ ή κατέχουν άλλες θέσεις ευθύνης σε εποπτευόμενους φορείς του Υφυπουργείου (π.χ. ΘΟΚ, ΙΣΟΚ), δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος μέσω του σχετικού συνδέσμου.

Η υποβολή των Δηλώσεων Ενδιαφέροντος πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 13/11/2025 . Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού γραπτώς, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα «Διευκρινίσεις για συμμετοχή στις Ομάδες Εστίασης» στην ηλεκτρονική διεύθυνση atlas@culture.gov.cy.

Τα πρόσωπα που θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στις Ομάδες Εστίασης θα κληθούν να συμπληρώσουν έντυπο συγκατάθεσης.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον σχετικό σύνδεσμο.