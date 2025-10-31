Η καθημερινή ζωή σε μία στρατιωτική κοινότητα της πρώιμης ελληνιστικής περιόδου στην Κύπρο φαίνεται πως περιλάμβανε εργασίες που γεφύρωναν τις μικρές οικιακές δραστηριότητες με τις ευρύτερες κοινοτικές μορφές κατοίκησης και παραγωγής.

Δωμάτια τουλάχιστον τεσσάρων κτηρίων αποκάλυψε η σκαπάνη στις εργασίες πεδίου του Αρχαιολογικού Προγράμματος Πύλας- Κουτσοπέτρια (PKAP) για το 2025 στον οχυρωμένο οικισμό της πρώιμης ελληνιστικής περιόδου στη θέση Πύλα-Βίγλα.

Το μεγαλύτερο από αυτά, μία μακρόστενη ορθογώνια κατασκευή που εκτείνεται κατά μήκος της βόρειας ζώνης των ανασκαφικών τομών και πέρα προς βορρά και δύση, διαθέτει επαναλαμβανόμενα ορθογώνια δωμάτια τα οποία, στη νεότερη φάση κατοίκησης, είχαν υποδιαιρεθεί με εγκάρσιους τοίχους.

Προς νότο, και χωρισμένο με λιθόστρωτο δρομάκι, αποκαλύφθηκε τμήμα ενός κτηρίου με παρόμοια διάταξη προς ανατολάς, ενώ προς δυσμάς εντοπίστηκε άλλο κτήριο με μεγάλη αίθουσα που έφερε κεντρική σειρά από λίθινες υποστηρίξεις. Παρόμοια αντικείμενα και κατασκευές βρέθηκαν σε καθένα από αυτά.

Μία άλλη τομή προς ανατολάς αποκάλυψε τα θεμέλια κτηρίου σε διαφορετικό προσανατολισμό από τα υπόλοιπα.

Τα μαγειρικά, επιτραπέζια και χρηστικά αγγεία, καθώς και μεταλλικά εργαλεία, υποδηλώνουν μία σειρά οικιακών δραστηριοτήτων όπως μαγείρεμα, κατανάλωση τροφής και ποτού, αλλά και προσωπικό καλλωπισμό σε όλους αυτούς τους χώρους. Ωστόσο, οι επιχρισμένες εγκαταστάσεις και επιφάνειες, οι αγωγοί απορροής, οι λίθινες λεκάνες και οι πολυάριθμοι αμφορείς μεταφοράς σε διάφορα δωμάτια, δείχνουν ότι κάποιοι χώροι ήταν αποθηκευτικοί ή λάμβαναν χώρα βιοτεχνικές δραστηριότητες.

Ο μεγάλος αριθμός χάλκινων, μολύβδινων και σιδερένιων όπλων επιβεβαιώνει εκ νέου τον στρατιωτικό χαρακτήρα της κοινότητας που λειτουργούσε εδώ.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων ανακοίνωσε τη λήξη της φετινής ανασκαφής στη θέση Πύλα- Βίγλα από το PKAP. Η 19η ανασκαφική περίοδος διεξάχθηκε κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Μπράντον Ρ. Όλσον από το Metropolitan State University του Ντένβερ, της Μέλανι Γκόντσεϊ από το Πανεπιστημίο Trinity και του Τομ Λάντβατερ από το Reed College.

Οι ανασκαφές του PKAP στη θέση της Πύλας-Βίγλας τα τελευταία χρόνια έχουν αποκαλύψει την ύπαρξη ενός οχυρωμένου οικισμού της πρώιμης ελληνιστικής περιόδου, κτισμένου σε απότομο ύψωμα με θέα στον κόλπο της Λάρνακας. Ο στρατιωτικός χαρακτήρας της θέσης τεκμηριώνεται από την ανακάλυψη εκτεταμένου οχυρωματικού έργου, αιχμών βελών, μολύβδινων σφαιριδίων σφενδόνης, καθώς και τεκμηρίων που δείχνουν την παραγωγή όπλων.

Τα αρχιτεκτονικά και κεραμικά ευρήματα καθώς και τα νομίσματα χρονολογούν την κατοίκηση της Βίγλας στα τέλη του 4ου και στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ.