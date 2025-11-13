Η Κύπρια καλλιτέχνις Σοφία Πατσαλίδου επιλέχθηκε και συμμετείχε ως επίσημη ερμηνεύτρια στο Creative Women Forum 2025 Gala & Awards Ceremony, το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Πριγκίπισσας της Σαουδικής Αραβίας Νούρα μπιντ Σαούντ μπιν Ναΐφ μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ, στο Εθνικό Μουσείο στο Ριάντ, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου.

Το Creative Women Forum τίμησε τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την αριστεία, αναγνωρίζοντας εξέχουσες γυναίκες από τη Σαουδική Αραβία και ολόκληρο τον κόσμο για τη συνεισφορά τους στην πρόοδο, τη βιωσιμότητα και την πολιτιστική ανάπτυξη. Η λαμπερή αυτή βραδιά συγκέντρωσε παγκόσμιους ηγέτες, οραματιστές και καλλιτέχνες σε μια αξέχαστη γιορτή τέχνης, μουσικής και έμπνευσης.

Η Σοφία, γνωστή για τη βαθιά εκφραστική φωνή και τη συναισθηματική της δύναμη, παρουσίασε μια μαγευτική ζωντανή εμφάνιση, ερμηνεύοντας εμβληματικά τραγούδια όσο και δικές της δημιουργίες. Αναγνωρίζεται έτσι ως μια από τις πιο ανερχόμενες διεθνείς καλλιτέχνιδες, εκπροσωπώντας επάξια την Κύπρο σε μια υψηλού κύρους διοργάνωση.

«Είμαι περήφανη που εκπροσωπώ τη δημιουργικότητα της Κύπρου και που μοιράζομαι την τέχνη και τη φωνή μας με τον κόσμο» δήλωσε η Σοφία.

Η βασιλική αυτή εμφάνιση έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς διεθνών επιτυχιών, μεταξύ των οποίων οι άνω των 6,8 εκατομμυρίων streams για το single της «Sweethoneylove», καθώς και συνθετικές συνεργασίες με μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα όπως το ITV’s Love Island και το CBS. Με το ξεχωριστό της καλλιτεχνικό ύφος και τη δυναμική φωνητική ερμηνεία, που συνδυάζει την ψυχή της soul με την pop, η Σοφία Πατσαλίδου καθιερώνει τη θέση της ως μια ισχυρή διεθνής φωνή στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Δείτε απόσπασμα από την εμφάνιση εδώ: