Ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα του Μιχαήλ Κάσιαλου (1885–1974), παρουσιάζει η Cypria Auctions στη χειμερινή της δημοπρασία, που πραγματοποιείται στις 10 Δεκεμβρίου, στη Λευκωσία, γεγονός που αποτελεί σπάνια ευκαιρία για τους συλλέκτες.

Μέσα από περίπου 160 έργα, η χειμερινή δημοπρασία παρουσιάζει μια πλούσια διαδρομή τεσσάρων αιώνων τέχνης: από τον λαϊκό πολιτισμό και τη νεοελληνική ζωγραφική έως τη ρωσική πρωτοπορία, τον ευρωπαϊκό ρομαντισμό και τα ιστορικά πορτρέτα, αλλά και τα ιστορικά υφαντά.

Αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κορυφαία πολιτιστικά γεγονότα της χρονιάς.

Το έργο του Κάσιαλου «Η Διτζιμή τζιαι οι Σούσες» (εκτίμηση €25.000 – €40.000) προέρχεται από τη γνωστή Συλλογή Μιχάλη Ιεροδιακόνου (1926–2009).

Το έργο θα δημοπρατηθεί μαζί με τρία ακόμη κομμάτια της συλλογής, προσφέροντας στους συλλέκτες μια σπάνια ευκαιρία να αποκτήσουν δημιουργίες με βαθιές ρίζες στην πνευματική και λαϊκή παράδοση της Κύπρου.

Στη «Διτζιμή τζιαι οι Σούσες», ο Κάσιαλος οργανώνει μια διπλή αφήγηση γύρω από ένα κεντρικό δέντρο: στα αριστερά οι άντρες ανταγωνίζονται στο σήκωμα της πέτρας, ενώ στα δεξιά τα κορίτσια παίζουν κούνια. Η αριστερή πλευρά, πιο γεωμετρική και στατική, αντιπαραβάλλεται με τη δεξιά, όπου η πινελιά αποκτά ελευθερία και κίνηση.

Η χαρακτηριστική κόκκινη στέγη της εκκλησίας, τα απλά διακοσμητικά μοτίβα και οι σχηματοποιημένες φιγούρες αποτυπώνουν με αυθεντικότητα τον κόσμο της κυπριακής υπαίθρου, στοιχεία που καθιστούν το έργο μία από τις πλέον γοητευτικές δημιουργίες του καλλιτέχνη.

Το έργο προέρχεται από τη Συλλογή Μιχάλη Ιεροδιακόνου, ενός συλλέκτη που αγάπησε βαθιά την κυπριακή τέχνη και συνέβαλε ουσιαστικά στη διαφύλαξή της. Η εμφάνιση έργων της συλλογής του στη δημοπρασία αποτελεί σπάνια ευκαιρία για τους συλλέκτες.

Μαζί με το έργο του Κάσιαλου, η Cypria δημοπρατεί τη «Γυναίκα με το μπλε» του Ξάνθου Χατζησωτηρίου και δύο ξυλογραφίες του Χαμπή.

Επιλεγμένα έργα της δημοπρασίας

Χριστόφορος Σάββα (1924–1968)— Δύο πρώιμα έργα

Χριστόφορος Σάββα, «Study for Nude» (1958).

Το έργο «Study for Nude» (1958- εκτίμηση €8.000 – €12.000) ανήκει σε μια περίοδο κατά την οποία ο καλλιτέχνης διερευνά τις δυνατότητες της φόρμας και της γραμμής, αναδεικνύοντας τον εσωτερικό ρυθμό και τη δυναμική απλότητα που χαρακτηρίζουν τις πρώτες του αναζητήσεις.

Χριστόφορος Σάββα, «Figure II » (1956-58).

Με κυβιστική διάθεση και έντεχνη γεωμετρική αποδόμηση, ο Σάββα με το έργο Figure II (1956–58, εκτίμηση €8.000 – €10.000) δημιουργεί μια σύνθεση όπου οι φόρμες και οι χρωματικές εντάσεις συνυπάρχουν με εντυπωσιακή καθαρότητα.

Τα έργα ανήκουν στην πιο δημιουργικά ανήσυχη περίοδο του Σάββα, όπου η κυβιστική διάθεση, η γεωμετρική αποδόμηση και ο διάλογος θερμών–ψυχρών τόνων συνθέτουν μια ποιητική αλλά και δυναμική εικαστική γλώσσα.

Θεόφιλος, Αγία Βαρβάρα (1892/1898)

Μια αυθεντική μεταβυζαντινή εικόνα της Αγίας Βαρβάρας (1892/98, εκτίμηση €7.000 – €12.000) που ανήκει στα ελάχιστα σωζόμενα πρώιμα έργα του Θεόφιλου (1870–1934) αποτελεί ένα από τα σπανιώτερα έργα της δημοπρασίας.

Φιλοτεχνημένη με αυγοτέμπερα επάνω σε ξύλινη επιφάνεια, η εικόνα της Αγίας Βαρβάρας χρονολογείται στο 1892 ή 1898, μια περίοδο όπου ο Θεόφιλος βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του δημιουργικά βήματα, αναζητώντας τον προσωπικό του τρόπο έκφρασης μέσα από τη μεταβυζαντινή παράδοση. Η εικόνα αυτή φέρει τα στοιχεία εκείνα που θα καθορίσουν αργότερα την εικαστική του ταυτότητα: τη ναΐφ έκφραση, την έντονη πνευματικότητα και τη βαθιά σύνδεση με τη λαϊκή παράδοση.

Περικλής Πανταζής, «Meadow by the Sea»

Στο ατμοσφαιρικό τοπίο «Meadow by the Sea» (εκτίμηση €12.000 – €16.000), η θαμπή αντανάκλαση του φωτός και η απαλότητα της χρωματικής ροής δημιουργούν μια σχεδόν ονειρική αίσθηση. Το έργο αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα πρώιμης αφαίρεσης με ιμπρεσιονιστικές νύξεις- χαρακτηριστικό της ποιητικής οπτικής του Πανταζή.

Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, «Horsewoman in the Countryside».

Με παλλόμενη πινελιά και ζωντανές αντιθέσεις φωτός, ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης αποτυπώνει στο έργο «Horsewoman in the Countryside» (1950, εκτίμηση €8.000 – €15.000) μια σκηνή όπου η φύση και η ανθρώπινη παρουσία συνυπάρχουν σε απόλυτη αρμονία. Η καβαλάρισσα και το άλογο κινούνται μέσα σε ένα περιβάλλον πλημμυρισμένο φως, δημιουργώντας ένα έργο γεμάτο συγκινησιακή ένταση.

Γερμανική Σχολή, Λούντβιχσμπουργκ, «Πορτρέτο της Ρόζας Μπότσαρη.

Εκτελεσμένο με τη χαρακτηριστική ακρίβεια της πορσελάνης Λούντβιχσμπουργκ, το πορτρέτο της Ρόζας Μπότσαρη (εκτίμηση €2.000 – €4.000), κόρης του ήρωα Μάρκου Μπότσαρη, εντάσσεται στη φιλελληνική αισθητική του 19ου αιώνα. Η λεπτότητα της απόδοσης και η άψογη διατήρηση της επιφάνειας καθιστούν το έργο ένα μικρό αλλά εξαιρετικά ποιοτικό δείγμα ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής δεξιοτεχνίας.

Βαρόνος Ζεράρ (Ακόλουθος του François-Pascal-Simon Gérard), Σατωβριάνδος και Μαντάμ ντε Στελ μεταξύ των Ελλήνων.

Στη ρομαντική σύνθεση «Σατωβριάνδος και Μαντάμ ντε Στελ (de Staël) μεταξύ των Ελλήνων» (εκτίμηση €4.000 – €6.000), ο καλλιτέχνης Βαρόνος Ζεράρ παρουσιάζει μια μούσα με λύρα σ’ ενα ελληνικό τοπίο, ενώ οι Σατωβριάνδος και Μαντάμ ντε Στελ την παρακολουθούν με κατανυκτική προσήλωση. Η σκηνή, εμποτισμένη με φιλελληνικό πάθος, αντανακλά τον ρομαντικό ιδεαλισμό του 19ου αιώνα.

Μιχαήλ Λαριόνοφ (αποδίδεται), Άτιτλο, 1915.

Το άτιτλο αυτό έργο, αποδιδόμενο στον Μιχαήλ Λαριόνοφ (1915, εκτίμηση €15.000 – €20.000), έναν από τους πρωτοπόρους της ρωσικής πρωτοπορίας και συνιδρυτή του Ραγιονισμού, παρουσιάζει μια εκρηκτική συνύπαρξη χρώματος, χειρονομιακής πινελιάς και αποδομημένης φόρμας. Οι ημικυκλικές στρώσεις χρώματος και η αίσθηση περιστροφικής κίνησης αναδεικνύουν τη ριζοσπαστικότητα της καλλιτεχνικής του γλώσσας.

Υφαντά: Οθωμανικό, Ηπείρου και Σκύρου

Οθωμανικός καμουχάς 16ου αιώνα.

Μια ιδιαίτερα εκλεκτή ενότητα της δημοπρασίας περιλαμβάνει ένα σπάνιο οθωμανικό μεταξωτό kemha του 16ου αιώνα, ένα κέντημα από την Ήπειρο των τελών 18ου – αρχών 19ου αιώνα και ένα σκυριανό κάλυμμα μαξιλαριού με τον χαρακτηριστικό «Μεγάλο Κόκορα». Πρόκειται για υφάσματα που αναδεικνύουν τη λαϊκή δεξιοτεχνία και τη διαπολιτισμικότητα του ελλαδικού και ανατολικομεσογειακού χώρου.

Σκύρος, Βόρειες Σποράδες, 18ος αιώνας, κεντητή καλύπτρα μαξιλαριού.

Ήπειρος, τέλη 18ου–αρχές 19ου αιώνα, κεντητό επίθημα.

Πού και πότε

Λευκωσία, Γκαλερί Κ (22341122). Τα έργα θα εκτίθενται έως τις 10 Δεκεμβρίου. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στις 7μ.μ., στον ίδιο χώρο.

Ο πλήρης κατάλογος και φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης είναι διαθέσιμα στο cypriaauctions.com

