Μια Κυπριακή αρχαιότητα παραδόθηκε, στις 19 Δεκεμβρίου, στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι, όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Κυπριακή αρχαιότητα εντοπίστηκε να πωλείται σε διαδικτυακή δημοπρασία από τις/τους υπεύθυνες/ους για την παρακολούθηση της παράνομης διακίνησης κυπριακών αρχαιοτήτων στο διαδίκτυο Λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων και αποσύρθηκε έπειτα από επικοινωνία με τον οίκο δημοπρασιών.

Πρόκειται για κύλικα της Δίχρωμης ΙΙΙ κεραμικής της Κυπρο-Γεωμετρικής ΙΙΙ περιόδου (900-750 π.Χ.) με δύο λαβές και μελανόμορφη διακόσμηση που περιλαμβάνει κατακόρυφες γραμμές οι οποίες πλαισιώνουν μία σβάστικα σε κάθε πλευρά, εξωτερικά, και ταινίες, εσωτερικά.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον οίκο δημοπρασιών Nabécor Enchères και τους δωρητές για την οικειοθελή παράδοση της αρχαιότητας στη χώρα προέλευσής της καθώς επίσης και την Πρεσβεία της Κύπρου στο Παρίσι για τη συνεργασία και τον συντονισμό της διαδικασίας επαναπατρισμού.