Η Πύλη Αμμοχώστου στη Λευκωσία άνοιξε ξανά τις πύλες της στο κοινό μετά από εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, που διήρκεσαν αρκετά χρόνια και κόστισαν σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ.

Το μνημείο, ένα από τα σημαντικότερα δείγματα μεσαιωνικής οχυρωματικής αρχιτεκτονικής στην πόλη, είχε διακόψει τη λειτουργία του το 2018, όταν πλημμύρισε από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, αναγκάζοντας την προσωρινή παύση της χρήσης του ως πολιτιστικού χώρου.

Η ανακαίνιση της Πύλης πραγματοποιήθηκε με σεβασμό στην αυθεντικότητα και την ιστορική ακεραιότητα του μνημείου, αποκαθιστώντας προηγούμενες ακατάλληλες προσθήκες. Στόχος ήταν η διαφύλαξή του για τις επόμενες γενιές και η επανασύνδεσή του με τη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της Λευκωσίας.

Όπως σημείωσε η Υφυπουργός Πολιτισμού, τελώντας τα εγκαίνια του ανακαινισμένου χώρου, «η πόλη της Λευκωσίας μπορεί να διατηρεί και να μοιράζεται τον πλούτο της πολιτιστικής της κληρονομιάς με τους κατοίκους και τους επισκέπτες της», προσθέτοντας ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας η Πύλη θα αξιοποιηθεί με ποικίλους τρόπους.

Οι εργασίες αποκατάστασης ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2019 και ολοκληρώθηκαν το 2023, μετά από διακοπή ενός χρόνου. Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων, Γιώργο Γεωργίου, ο πρώτος στόχος ήταν η αποκατάσταση των λίθινων και ξύλινων τμημάτων του μνημείου, οι οποίες ολοκληρώθηκαν το 2023, ενώ ο δεύτερος στόχος αφορούσε την αναβάθμιση των υποδομών φωτισμού, ήχου, κλιματισμού και των υπηρεσιών για τους επισκέπτες. Μέρος αυτού του στόχου έχει ήδη επιτευχθεί.

Ο Γ. Γεωργίου επεσήμανε επίσης ότι οι εργασίες συντήρησης προσέφεραν σημαντικά αρχαιολογικά οφέλη. «Αυξήθηκαν και βελτιώθηκαν οι γνώσεις μας για διάφορες πτυχές του μνημείου» ανέφερε, εξηγώντας ότι διαπιστώθηκε πως το μνημείο θεμελιώθηκε ακολουθώντας τη φυσική μορφολογία του εδάφους, ενώ σε διάφορα σημεία διατηρήθηκαν κατάλοιπα προηγούμενων κτηρίων από τη μεσαιωνική διαρρύθμιση της πόλης.

Οι επισκέπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να θαυμάσουν την ανανεωμένη Πύλη Αμμοχώστου και να περιηγηθούν στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας, γνωρίζοντας την ιστορική σημασία του μνημείου, το οποίο αποτυπώνει τη στρατηγική θέση της πόλης στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τον Μεσαίωνα.

Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν η ηγετική ομάδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος και οι Αντιδήμαρχοι Χρύσανθος Φάκας και Ανδρέας Κωνσταντίνου.