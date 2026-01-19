ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Την ταινία «Όνειρα» σε σκηνοθεσία Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ προβάλλει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου. Η Γιοχάνε ερωτεύεται την καθηγήτριά της στα γαλλικά και καταγράφει τις σκέψεις της στο ημερολόγιό της. Όταν αυτό καταλήγει στα χέρια της μητέρας και της γιαγιάς της, οι δυο γυναίκες θα προβληματιστούν από το περιεχόμενό του και θα γοητευτούν από τον τρόπο γραφής του. Χρυσή Άρκτος – Φεστιβάλ Βερολίνου 2025. Διάλογοι: Νορβηγικοί, Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Λεμεσός, Ρίο, 8.15μ.μ. Προβολή της ταινίας «Η αγάπη που απομένει» σε σκηνοθεσία Χλίνουρ Πάλμανσον. Η καλλιτέχνιδα Άννα και ο ψαράς Μάγκνους έχουν χωρίσει ως ζευγάρι, εξακολουθούν όμως να συνυπάρχουν ως οικογένεια μαζί με τα τρία τους παιδιά και τον σκύλο τους τον Πάντα. Σε μια σειρά από τρυφερές βινιέτες με φόντο την ισλανδική φύση, ο Χλίνουρ Πάλμασον αποτυπώνει με χιούμορ και ευαισθησία τον χωρισμό του ζευγαριού και το μεταβατικό πέρασμά τους σε μια οικογενειακή συμβίωση, με κάποιους τρόπους αλλιώτικη και με πολλούς άλλους όμοια με εκείνη που είχαν συνηθίσει. Η επίσημη υποψηφιότητα της Ισλανδίας για τα φετινά βραβεία Όσκαρ συμμετείχε και στο Φεστιβάλ Καννών 2025, κερδίζοντας το βραβείο Palm Dog.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Χώρα. «Τα γούστα του κυρίου Σλόαν» του Τζο Όρτον ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου Καρσερά από τη «Σόλο για τρεις». Παίζουν: Χριστίνα Χριστόφια, Κρις Σπύρου, Χάρης Πισίας, Φώτης Φωτίου Μουσικός επί σκηνής: Χάρης Ιωάννου. 19, 26, 27 Ιανουαρίου 2026. Λεμεσός, Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα στις 28/1/26 και στην Πάφο στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο στις 29/1/26. Όλες οι παραστάσεις αρχίζουν στις 8.30. more.om 96147809

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

Τέρμα οδού Λήδρας. Φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Through Ordinary Eyes: Take Four Photographs». Μέχρι 23/1.

Γκλόρια (22762605). «ANAMNESIS, του Στέφανου Φιλίππου και της Αναστασίας Σίβκοβα. Μέχρι 30/1

Marginalia (99657080). «Living Forms» της Σοφίας Χριστοδούλου Μέχρι 31/1.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 24/1

Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

NeMe. Ομαδική έκθεση «Veiling Identities: Resisting Recognition». Μέχρι 6/2

PSI Foundation (25245730). «From Nature to Structure: Threads of Dialogue» με έργα της Κλοντ Κομό και του Θεόδουλου Γρηγορίου. Μέχρι 31/1

Edit Gallery (25 251710). Στέλλα Καπεζάνου «Pretty Little Crimes». Μέχρι 24/1

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

Πάφος

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Marty Supreme (σκηνοθεσία Josh Safdie με τους Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion), 28 Years Later: The Bone Temple (σκηνοθεσία Nia DaCosta με τους Jack O’Connel, Ralf Fiennes, Emma Laird), Rufus (σκηνοθεσία Mars Roberge με τους ‘Freeway’ Ricky Ross, David J, Debra Haden), RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Προβολή της νέας ταινίας της Τυνήσιας δημιουργού Κάουτερ Μπεν Χάνια «The Voice of Hind Rajab». 15-22 Ιανουαρίου, 8.30, (17 Ιανουαρίου 6μ.μ. & 8.30μ.μ.) pantheon-theatre.com.