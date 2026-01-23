Tμήμα ευμεγέθους εγχάρακτου ειδωλίου από πικρόλιθο ξεχωρίζει μεταξύ των ευρημάτων που έφερε στο φως η σκαπάνη στον Άνω Ρουδιά. Τα ανασκαφικά δεδομένα του 2025 στον Άνω Ρουδιά, θέτουν νέους ερευνητικούς στόχους για περαιτέρω διερεύνηση και τεκμηρίωση.

Η ανασκαφική περίοδος που ολοκληρώθηκε στην προϊστορική θέση Άγιος Ιωάννης/ Βρέτσια-Ρουδιάς της επαρχίας Πάφου περιλάμβανε την έρευνα που έρευνα διεξήχθη μεταξύ 28 Σεπτεμβρίου και 10 Οκτωβρίου 2025 από την αρχαιολογική αποστολή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό τη διεύθυνση της επίκουρης καθηγήτριας Μαρίας Ντίνου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την οικονομική στήριξη του ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν ο συνεργάτης του ερευνητικού προγράμματος Δημήτρης Κυριάκου, ο υποψήφιος διδάκτορας Α.Π.Θ. Ανδρέας Σαμούρης, οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες Παρασκευή Καλογιαννίδου και Αλεξάνδρα Φακίρη και ο μεταπτυχιακός φοιτητής Αλέξανδρος Κατέρης.

Η ανασκαφική ομάδα στον Κάτω Ρουδιά.

Σύμφωνα με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, η έρευνα του 2025 διεξήχθη στη θέση Άνω Ρουδιάς της Ακεραμικής Νεολιθικής, αλλά και στην πιο πρώιμη θέση Κάτω Ρουδιάς, στο ανατολικό και δυτικό τμήμα της αναβαθμίδας του Ρουδιά αντίστοιχα.

Στον Άνω Ρουδιά ορίστηκε διερευνητική τομή 9 μ2 σε περιοχή όπου η γεωφυσική διασκόπιση του 2024 είχε υποδείξει την ύπαρξη λίθινης δομής. Η ανασκαφή της νέας τομής αποκάλυψε λίθους σε καμπύλη διάταξη.

Γενική κάτοψη της ανασκαφικής τομής στον Άνω Ρουδιά. Διακρίνεται το καμπύλο περίγραμμα της λίθινης δομής.

Τα κινητά ευρήματα περιλαμβάνουν άφθονα τέχνεργα λειασμένου και λαξευμένου λίθου. Η λίθινη δομή και τα κινητά ευρήματα παρουσιάζουν ομοιότητες με τα δεδομένα από προηγούμενες ανασκαφές στο κυκλικό κτίσμα στον Άνω Ρουδιά. Ξεχωρίζει μεταξύ των ευρημάτων το τμήμα ευμεγέθους εγχάρακτου ειδωλίου από πικρόλιθο. Βρέθηκε στο νοτιοανατολικό τμήμα της ανασκαφικής τομής, στην περιοχή χωρίς λίθους.

Στον Κάτω Ρουδιά ολοκληρώθηκε η ανασκαφή των στρωματογραφικών τετραγώνων Ι12 και J12 ως το φυσικό υπόβαθρο.

Γενική κάτοψη της ανασκαφικής τομής στον Κάτω Ρουδιά. Σε κόκκινο πλαίσιο τα τετράγωνα J12 και Ι12. Η ανασκαφή ολοκληρώθηκε με την εμφάνιση του φυσικού υποβάθρου.

Τα βαθύτερα στρώματα απέφεραν άφθονα τέχνεργα λαξευμένου και λειασμένου λίθου. Μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφής πραγματοποιήθηκε πλήρης στρωματογραφική αποτύπωση και τεκμηρίωση όλων των ανασκαφικών τετραγώνων του Κάτω Ρουδιά.