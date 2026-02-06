Αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού δέχεται από σήμερα ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου.

Η πλήρωση της θέσης με βάση τον περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμο Κ.Δ.Π. 229/74 ως έχει τροποποιηθεί, θα είναι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας ή μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15: €66.370, 69.057, 71.744, 74.431, 77.118, 79.805, Α16: €72.838, 75.525, 78.212, 80.899, 83.586, 86.274.

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και το τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η προκήρυξη αποτελείται από το έντυπο αίτησης, το εγκεκριμένο Σχέδιο Υπηρεσίας, τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και τις σημειώσεις αναφορικά με τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων.

Το σύνολο των εγγράφων είναι διαθέσιμο στα γραφεία και στην ιστοσελίδα του ΘΟΚ www.thoc.org.cy από τις 6 Φεβρουαρίου 2026. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα δια χειρός, σε κλειστό φάκελο όχι αργότερα από την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 και ώρα 13:00, στα γραφεία του ΘΟΚ, τμήμα Αρχείου, στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου 9, 1096 Λευκωσία.

Καθήκοντα και ευθύνες

Ο ΓΔ μεταξύ άλλων είναι υπεύθυνος για την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Οργανισμού και των μελών του προσωπικού, τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών και την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ και τη διεκπεραίωση των καλλιτεχνικών εργασιών, καθώς και την υλοποίηση και εφαρμογή της καλλιτεχνικής πολιτικής του ΘΟΚ, όπως αυτή καθορίζεται από το εκάστοτε ΔΣ.

Παράλληλα, είναι υπεύθυνος για την υποβολή εισηγήσεων και τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών, αναφορικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού από το ΔΣ, την επίβλεψη, τήρηση και υλοποίηση του προϋπολογισμού, τον καταρτισμό του δραματολογίου κάθε θεατρικής περιόδου, το οποίο υποβάλλει στο ΔΣ προς έγκριση, την προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση κάθε καλλιτεχνικής παραγωγής, την επίβλεψη και την προετοιμασία έργων και παραστάσεων, τον καθορισμό των ωραρίων δοκιμών και την παρακολούθηση και έλεγχο της εργασίας του καλλιτεχνικού και τεχνικού προσωπικού.

Στις αρμοδιότητές του είναι επίσης τα θέματα προσωπικού και εργασιακών σχέσεων του Οργανισμού και την εφαρμογή των αποφάσεων του ΔΣ στον τομέα αυτό, μαζί με τα θέματα που αφορούν στο κτήριο και άλλες εγκαταστάσεις ή περιουσία του ΘΟΚ, την παροχή υποστήριξης στις συνεδριάσεις του ΔΣ με το απαραίτητο προσωπικό και την τήρηση και φύλαξη των πρακτικών και την αξιολόγηση και ανάπτυξη των υφιστάμενών του.

Ο ΓΣ προτείνει στο ΔΣ τη συμμετοχή σε φεστιβάλ ή άλλες εκδηλώσεις και περιοδείες στην Κύπρο και στο εξωτερικό, προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία τους, επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ και εφαρμόζει, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, τους σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς.

Ακόμη, συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο σε οποιοδήποτε θέμα ζητείται η συμβουλή του και ειδικότερα σε διοικητικά και καλλιτεχνικά θέματα. Μετέχει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Απαιτούμενα προσόντα

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Προσωπικού, Εργασιακές Σχέσεις, Καλές Τέχνες (περιλαμβανομένων των Σπουδών Θεάτρου ή/και Κινηματογράφου), Κοινωνικές Επιστήμες, Φιλολογία, Ιστορία, Φιλοσοφία, Πολιτιστικές Σπουδές. (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε θέματα σχετικά με το επαγγελματικό θέατρο ως ηθοποιός, σκηνοθέτης, συνθέτης, χορογράφος, σκηνογράφος/ενδυματολόγος, θεατρικός συγγραφέας, μεταφραστής θεατρικών έργων, θεατρολόγος, κριτικός θεάτρου ή με άλλη ιδιότητα που συνδυάζεται με αναγνωρισμένη προσφορά στο θέατρο, εκ της οποίας πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά καθήκοντα που περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο καλλιτεχνικών ή/και πολιτιστικών εργασιών και δράσεων. Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού νομοθεσίας, των εργασιακών σχέσεων και των θεμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και του ευρύτερου θεατρικού και πολιτιστικού γίγνεσθαι στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Άριστη γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

Βρείτε εδώ αναλυτικά τα σχετικά έγγραφα.