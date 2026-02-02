Στην προκήρυξη της θέσης Γενικού Διευθυντή προχωρεί, έπειτα από μακρά αναμονή, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, με τη σχετική ανακοίνωση να αναμένεται να δημοσιευθεί την ερχόμενη Παρασκευή.

Το γεγονός γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΘΟΚ, Παντελής Βουτουρής, ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, στο πλαίσιο της εξέτασης του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 2026.

Όπως ανέφερε, η θέση του Γενικού Διευθυντή είχε εγκριθεί από τη Βουλή τον περασμένο Δεκέμβριο και εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού της διοικητικής δομής του ΘΟΚ. Στο ίδιο πλαίσιο, για το 2026 επανέρχεται και η θέση Προϊσταμένου Διοίκησης και Προσωπικού, ενώ καταργείται η θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

Παράλληλα, προτεραιότητα αποτελεί και η ολοκλήρωση του νέου οργανογράμματος, που προβλέπει τη δημιουργία επτά μόνιμων θέσεων, σε έναν Οργανισμό που, όπως υπογράμμισε, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης.

Κατά την παρουσίασή του, ο Παντελής Βουτουρής αναφέρθηκε και στις βασικές κατευθύνσεις του προϋπολογισμού του ΘΟΚ για το 2026, ο οποίος ανέρχεται σε €6.503.221. Από το ποσό αυτό, €1,3 εκατ. αφορούν διαχειριστικά έξοδα, €4,7 εκατ. τη συνολική λειτουργία του Οργανισμού, ενώ €298 χιλ. προορίζονται για την ανάπτυξη προγραμμάτων και παράλληλων δραστηριοτήτων.

Όπως σημείωσε, ο προϋπολογισμός επιχειρεί να απαντήσει σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα, τον εκσυγχρονισμό και τη συντήρηση των υποδομών, την ενίσχυση του εκπαιδευτικού ρόλου του ΘΟΚ, την αποκέντρωση και τη διεθνή εξωστρέφεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της οικονομικής βιωσιμότητας, επισημαίνοντας ότι ο Οργανισμός αντιμετωπίζει έλλειμμα ύψους περίπου €1 εκατ. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Βασικός στόχος της πολιτικής του ΘΟΚ είναι η αύξηση των ιδίων εσόδων, στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής βιωσιμότητας.

Ο πρόεδρος του ΘΟΚ στάθηκε επίσης στη διαχρονική δυσκολία διεύρυνσης του θεατρικού κοινού στην Κύπρο, με τον μέσο όρο ηλικίας των θεατών να κυμαίνεται μεταξύ 50 και 60 ετών. Όπως είπε, ο Οργανισμός στρέφεται σε πολιτικές που στοχεύουν στην προσέγγιση νεότερων ηλικιακών ομάδων, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των παραγωγών, μέσα από επιλογές έργων ευρύτερης απήχησης και δράσεις ενεργού εμπλοκής νέων ανθρώπων.

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές και την αποκέντρωση, ανέφερε ότι ο νέος χώρος της Πειραματικής Σκηνής στον Στρόβολο αναμένεται να είναι έτοιμος τον Μάρτιο, ενώ προωθείται ο σχεδιασμός για ίδρυση δραματικής σχολής στη Λάρνακα, με τροποποίηση της νομοθεσίας του ΘΟΚ, καθώς και η δημιουργία Κέντρου Σκηνογραφίας στην Αγία Νάπα. Παράλληλα, συνεχίζονται δράσεις σε ορεινές κοινότητες, σε συνεργασία με την Επιτροπή Πολιτισμού Ορεινών Περιοχών Τροόδους και τον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων, καθώς και ο θεσμός των Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου, με έμφαση στη σύνδεση του θεάτρου με την εκπαίδευση.

Τέλος, ο Παντελής Βουτουρής αναφέρθηκε στη διεθνή παρουσία του ΘΟΚ, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, την αυτόνομη συμμετοχή του Οργανισμού στο Φεστιβάλ Επιδαύρου το 2026 με δική του παραγωγή, καθώς και την ενεργό συμμετοχή του στο European Theatre Convention.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ