Σε ανοικτή συζήτηση με αντικείμενο το Σχέδιο Θυμέλη προσκαλεί το Υφυπουργείο Πολιτισμού θεατρικούς φορείς, θεατρικές ομάδες και καλλιτέχνες που εμπλέκονται ενεργά στον τομέα της θεατρικής δημιουργίας του τόπου, ενόψει της επικείμενης προκήρυξης του Σχεδίου για το Β’ εξάμηνο του 2026.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 12μ. μέχρι 2μ.μ. στο ισόγειο του κτηρίου του Υφυπουργείου Πολιτισμού (Ιφιγενείας 27).

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού προσκαλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμβάλουν με τα σχόλιά τους να παραστούν κατά τη συζήτηση.

Θα υπάρχει η δυνατότητα και διαδικτυακής παρακολούθησης της ανοικτής συζήτησης, μέσω του σχετικού συνδέσμου.

Η πρόσκληση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του Υφυπουργείου Πολιτισμού για συνεχή διάλογο με τη θεατρική κοινότητα και ανατροφοδότηση για το Σχέδιο Θυμέλη, με στόχο το συνεχή εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την αναβάθμιση του Σχεδίου, καθώς και για επίτευξη μιας πιο ισορροπημένης κατανομής των κρατικών πόρων που διατίθενται για τη θεατρική ανάπτυξη στην Κύπρο.