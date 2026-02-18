Η ψηφιακή τεχνολογία επιστρατεύεται για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με το Πανεπιστήμιο Frederick να συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία του Ψηφιακού Διδύμου του Ιερού του Απόλλωνα Υλάτη, ενός από τα σημαντικότερα ιερά της αρχαίας Κύπρου.

Οι Αργύρης Φελλάς και Γρηγόρης Καλνής, μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου, παρουσίασαν το έργο τους στο πλαίσιο της Ημερίδας Πληροφόρησης και της παράλληλης Ψηφιακής Έκθεσης Φωτογραφίας του ευρωπαϊκού έργου HERIT ADAPT – “HERItage and territory resilience through sustainable Tourism, climate change ADAPtation and ciTizen engagement”. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμος Κουρίου.

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η ανάδειξη του ρόλου της ψηφιακής καινοτομίας στη διατήρηση και προστασία μνημείων που απειλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα, διάβρωση και γενικότερες περιβαλλοντικές μεταβολές.

Τρισδιάστατο μοντέλο και ψηφιακό δίδυμο υψηλής ακρίβειας

Ο αρχιτέκτονας μηχανικός και ειδικός σε θέματα τηλεπισκόπησης Αργύρης Φελλάς, παρουσίασε την καινοτόμο μεθοδολογία ψηφιακής αποτύπωσης που εφαρμόστηκε με χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Frederick για τη δημιουργία του Τρισδιάστατου Μοντέλου του Ιερού.

Το Ψηφιακό Δίδυμο αποτελεί μια εικονική αναπαράσταση υψηλής ακρίβειας του μνημείου, σχεδιασμένη ώστε να αντικατοπτρίζει με πιστότητα τη φυσική του κατάσταση. Πρόκειται για ένα δυναμικό εργαλείο που παρέχει πολύτιμα δεδομένα για ερευνητικούς και μελετητικούς σκοπούς, επιτρέποντας:

την έγκαιρη ανίχνευση φθορών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή,

τον αποτελεσματικό σχεδιασμό παρεμβάσεων συντήρησης,

την υποστήριξη της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης,

την αξιοποίηση σε εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις μέσω διαδραστικών ψηφιακών εφαρμογών.

«Το Πανεπιστήμιο Frederick συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στην έρευνα και στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για την προστασία και βιώσιμη αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς» ανέφερε ο Αργύρης Φελλάς.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού και συγκέντρωσε εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ακαδημαϊκούς και ειδικούς στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων και θεσμικών φορέων για την ανθεκτικότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς.