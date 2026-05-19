Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ της επάρκειας νερού, με βάση τα σημερινά τοπικά και διεθνή δεδομένα, είναι μείζον για τους πολίτες. Κι αυτό γιατί τα ζητήματα αυτά είναι πιεστικά ενόψει και του γεγονότος ότι η λειψυδρία προφανώς και δεν είναι ένα παροδικό αλλά διαχρονικό θέμα.

ΤΟΥΤΟ σημαίνει ότι η προσπάθεια είναι συνεχής και οι λύσεις που αναζητούνται και θα πρέπει να υπάρξουν, επιβάλλεται να είναι μόνιμες και να διασφαλίζουν το προφανές. Όπως συναφώς έχει αναφερθεί από πλευράς της αρμοδίου υπουργού, το στρατηγικό πλάνο του Υπουργείου εδράζεται σταθερά σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: την αύξηση των ποσοτήτων νερού μέσω μη συμβατικών πηγών (αφαλατώσεις), τη βελτίωση του δικτύου ύδρευσης και την καλλιέργεια υδατικής συνείδησης ( αυτό είναι απαραίτητο και βασικός άξονας στη μεγάλη προσπάθεια). Είναι δε σαφές πως η υδατική ασφάλεια της Κύπρου περνά πλέον μέσα από τη σταθερή και αξιόπιστη παραγωγή νερού.

ΣΤΟ παρελθόν έγιναν σοβαρά λάθη. Η αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος, μονίμως διαχρονικού και πιεστικού, υπήρξε μερικές φορές επιδερμική και οι αρμόδιοι αντιμετώπιζαν το ζήτημα τούτο με εφησυχασμό. Με τις πρώτες βροχές εγκαταλείπονταν βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι σχεδιασμοί.

ΤΑ δεδομένα σήμερα δεν μπορούν να αντέξουν στην όποια αναβλητικότητα. Βιώνουμε μια παρατεταμένη ανομβρία ενώ η κλιματική πίεση ενισχύει την υδατική κρίση. Σχέδιο υπάρχει, κινήσεις γίνονται και πολιτικές υλοποιούνται. Αυτός ο σχεδιασμός πρέπει να προχωρήσει μέχρι τέλους. Χωρίς αναβολές και δεύτερες σκέψεις. Η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει μονάδες αφαλάτωσης, που βοηθούν σημαντικά. Με την ευκαιρία θα πρέπει να αναφέρουμε πως ο σχεδιασμός για εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης ενώ μελετάται εδώ και δεκαετίες δεν προχώρησε μέχρι τέλους. Τώρα φαίνεται ότι ο σχεδιασμός αυτός προχωρά.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, είναι σαφές ότι στο στρατηγικό σχεδιασμό για το νερό εντάσσεται και η ενημέρωση, η εμπλοκή των πολιτών. Δεν αρκούν οι αφαλατώσεις, οι στοχευμένες δράσεις του κεντρικού κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χρειάζεται και η σημαντική συνδρομή των πολιτών. Η συνεργασία τους θα πρέπει να στηρίζεται στη λογική και της εκστρατείας του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών «Νερό, και για το αύριο». Αυτή η εκστρατεία περιλαμβάνει δράσεις, που με την εμπλοκή των πολιτών, ενισχύεται το κεντρικό σύνθημα. Γιατί το ζητούμενο είναι να έχουμε νερό σήμερα αλλά και αύριο.

ΣΥΝΕΠΩΣ, το κράτος έχει σχέδιο, προχωρά, χρειάζεται ωστόσο και η συνδρομή σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια και των πολιτών. Υδατική συνείδηση, λοιπόν, είναι βασικό κλειδί.