Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά στην Κύπρο η φετινή ετήσια Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συγγραφέων (European Writers’ Council – EWC), με την Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου (ΕΛΚ) να εξαπολύει μύδρους και να αποδίδει ευθέως την ευθύνη για την εξέλιξη στη θεσμική αδυναμία και τις καθυστερήσεις στις χρηματοδοτήσεις του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Η σημαντική λογοτεχνική διοργάνωση, που είχε αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί στη Λάρνακα τον Ιούνιο του 2026 και προετοιμαζόταν επί μήνες, μεταφέρεται τελικά στις Βρυξέλλες. Η απώλεια της Γενικής Συνέλευσης του EWC σημαίνει ότι η Κύπρος χάνει μια σημαντική ευκαιρία διεθνούς πολιτιστικής προβολής και ουσιαστικής παρουσίας στον ευρωπαϊκό λογοτεχνικό χάρτη.

Τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου η ΕΛΚ έλαβε επίσημη κοινοποίηση από το ΔΣ του EWC και την Ελβετίδα Γενική Γραμματέα Νικόλ Πφίστερ Φετς, με την οποία ενημερώνεται ότι λόγω απρόβλεπτων διοικητικών περιστάσεων πέραν του ελέγχου του EWC και της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, η ετήσια Γενική Συνέλευση 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 12–14 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, αντί στη Λάρνακα.

Το EWC ευχαριστεί την Ένωση Λογοτεχνών για τις προσπάθειές της και απολογείται για την αναστάτωση που προκαλεί η εξέλιξη.

Αναπάντητη η αίτηση χρηματοδότησης

Η Ένωση Λογοτεχνών αποδίδει την εξέλιξη «αποκλειστικά στην αδυναμία της Πολιτείας να εξετάσει έγκαιρα και υπεύθυνα» την αίτηση χρηματοδότησης που είχε καταθέσει εμπρόθεσμα στις αρχές Δεκεμβρίου 2025, κατόπιν εισήγησης του ίδιου του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Υφυπουργός Πολιτισμού, Λίνα Κασσιανίδου, με επιστολή της τον Μάιο του 2025, είχε εκφράσει ένθερμη πρόθεση στήριξης της διοργάνωσης, επιστολή που, σύμφωνα με την ΕΛΚ, συνέβαλε θετικά στην ανάθεση της Γενικής Συνέλευσης στην Κύπρο. Σε συνάντηση που ακολούθησε τον Αύγουστο του 2025, εισηγήθηκε την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στα Σχέδια Επιχορηγήσεων του Υφυπουργείου, διαδικασία που η ΕΛΚ ακολούθησε κανονικά.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για εξέταση της αίτησης ή έστω για γραπτή επιβεβαίωση στήριξης, στοιχείο απαραίτητο για την αποστολή διεθνών προσκλήσεων, δεν υπήρξε καμία απάντηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ΕΛΚ δηλώνει ότι δεν μπορούσε να αναλάβει την οικονομική ευθύνη μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης τέτοιου μεγέθους χωρίς θεσμική διασφάλιση, με αποτέλεσμα το EWC να αποφασίσει τη μεταφορά της συνέλευσης.

«Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό»

Η ΕΛΚ εκτιμά ότι η απώλεια της διοργάνωσης δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο διοικητικής δυσλειτουργίας και καθυστερήσεων στον τομέα του πολιτισμού. Κάνει λόγο για σοβαρές καθυστερήσεις, ασάφεια αρμοδιοτήτων και έλλειψη συντονισμού, παραπέμποντας και στα πρόσφατα δημοσιεύματα που καταγράφουν προβλήματα στη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ».

Η Γενική Συνέλευση του EWC συγκεντρώνει εκπροσώπους συγγραφικών ενώσεων από όλη την Ευρώπη και λειτουργεί ως πεδίο διαμόρφωσης πολιτικών για τα πνευματικά δικαιώματα, την ελευθερία της έκφρασης και τη στήριξη των δημιουργών.

Η Ένωση Λογοτεχνών υπογραμμίζει ότι η ευθύνη για την εξέλιξη δεν μπορεί να αποδοθεί στους διοργανωτές ή στους δημιουργούς, αλλά στην κρατική αδράνεια και στην έλλειψη θεσμικής συνέπειας. Δηλώνει, δε, ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί την υποβάθμιση του πολιτισμού μέσω της αβεβαιότητας και της διοικητικής ανεπάρκειας, τονίζοντας ότι ο σεβασμός προς τους δημιουργούς και προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς προϋποθέτει σοβαρότητα, διαφάνεια και έγκαιρες αποφάσεις.

Η εξέλιξη αυτή προστίθεται στις δημόσιες παρεμβάσεις φορέων και κομμάτων για τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες χρηματοδότησης και εντείνει την πίεση προς το Υφυπουργείο Πολιτισμού να δώσει σαφείς απαντήσεις.