Η επιμελήτρια και θεωρητικός τέχνης Μαρίνα Χριστοδουλίδου είναι η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του Δημοτικού Κέντρου Τεχνών Λεμεσού–Αποθήκες Παπαδάκη.

Παρότι έχει αναλάβει τα καθήκοντά της από τις αρχές Φεβρουαρίου, η πρόσληψή της γνωστοποιήθηκε σήμερα, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο για τον σημαντικό αυτό πολιτιστικό θεσμό της πόλης.

Είναι η τρίτη καλλιτεχνική διευθύντρια του κέντρου μετά τη Μαρίζα Παρτζίλη (2019-2023) και τον Γιώργο Ταξιαρχόπουλο (2024-2025).

Η πρακτική της Μαρίνας Χριστοδουλίδου αναπτύσσεται γύρω από επιμελητικές προσεγγίσεις που στοχεύουν στη δημιουργία κριτικών υποδομών, κοινών χώρων και κοινωνικών διαμορφώσεων, μέσα από διαδικασίες συνδημιουργίας και τοποποίησης.

Από το 2014 συμμετέχει σε διαλογικά προγράμματα, εκθέσεις και εκδοτικά πρότζεκτ στα πεδία των εικαστικών τεχνών και της αρχιτεκτονικής, με ιδιαίτερη έμφαση σε πρακτικές με κοινωνικό προσανατολισμό. Η έρευνά της εστιάζει σε αφηγήματα και ταυτότητες που αναδύονται από τη συνεύρεση γεγονότος και μυθοπλασίας, στο σταυροδρόμι γνωστικών πεδίων και συλλογικής ιστοριογραφίας, με επίκεντρο αυτοοργάνωτες κοινότητες.

Είναι απόφοιτος Ιστορίας της Τέχνης και Φιλοσοφίας και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Κριτική Επιμέλεια από το Πανεπιστήμιο του Έσσεξ.

Από το 2014 έως το 2019 υπήρξε μέλος της επιμελητικής ομάδας της κυπριακής συμμετοχής στη Μπιενάλε Τέχνης της Βενετίας, ενώ την περίοδο 2015–2018 διετέλεσε διευθύντρια στο Μουσείο Τεχνών Λουκίας και Μιχαλάκη Ζαμπέλα στη Λευκωσία, όπου ανέπτυξε συλλογικά ένα πρόγραμμα γύρω από την κυπριακή τέχνη και ευρύτερες θεματικές.

Με αφετηρία το ερώτημα «How Will We Live Together?» της 17η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, συνεπιμελήθηκε το 2021 το Κυπριακό Περίπτερο με την πρόταση «Anachoresis: Upon Inhabiting Distances».

Μεταξύ άλλων, συνδιοργάνωσε συλλογικά ερευνητικά πρότζεκτ που πραγματεύονται διατοπικά κοινωνικά ζητήματα, όπως τα The Broken Pitcher (2022–) και Hope is a Discipline (2023–), τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Χριστοδουλίδου έχει συμμετάσχει σε προγράμματα φιλοξενίας και συνέδρια στην Κύπρο, την Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία, ενώ έχει συμβάλει και στη διοργάνωση αντίστοιχων πρωτοβουλιών.

Το 2023 έλαβε μέρος στο de Appel Curatorial Programme, το διεθνές επιμελητικό πρόγραμμα του οργανισμού de Appel στο Άμστερνταμ, όπου στη συνέχεια ορίστηκε επιμελητική υπότροφος για την περίοδο 2024–2026, συνεργαζόμενη σε σειρά πρότζεκτ σύγχρονης τέχνης.

Από το 2023 διδάσκει στο νομαδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Dutch Art Institute, στο Πανεπιστήμιο Άρνεμ της Ολλανδίας.

Η ανάληψη της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Δημοτικού Κέντρου Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη από τη Μαρίνα Χριστοδουλίδου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον χώρο, με έμφαση, όπως η ίδια έχει ήδη αναφέρει στα μέσα του Δήμου,στη διαμόρφωση ενός πλαισίου ανοιχτού διαλόγου, συλλογικής παραγωγής γνώσης και σύνδεσης της σύγχρονης τέχνης με τα κοινωνικά συμφραζόμενα της πόλης.

Η τοποθέτησή της έρχεται σε μια περίοδο έντονου ενδιαφέροντος για τις πολιτιστικές υποδομές της Λεμεσού, με το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών να καλείται να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του ως κόμβος σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και δημόσιου προβληματισμού.

* Την ερχόμενη Κυριακή το ένθετο Ελεύθερα φιλοξενεί συνέντευξη της Μαρίνας Χριστοδουλίδου όπου αναλύει το όραμά της για το κέντρο.