Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναγόρευσε την ηθοποιό Καλλιόπη (Πόπη) Αβραάμ σε Επίτιμη Διδάκτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, σε ειδική δημόσια συνεδρία που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Μαρτίου 226, στην Αίθουσα Τελετών του.

Στην αντιφώνησή της, με τίτλο «Από το θέατρο στην ενσυναίσθηση», η Πόπη Αβραάμ αναφέρθηκε στον ουσιαστικό ρόλο της τέχνης του θεάτρου ως χώρου σκέψης, προβληματισμού και κοινωνικής εγρήγορσης. Σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η σκηνή δεν είναι πασαρέλα. Είναι χώρος ζύμωσης ιδεών, προβληματισμών και δημιουργικής σύγκρουσης, ώστε η παράσταση να γίνει αγωγή της ψυχής και να σπείρει σπόρους σκέψης, γνώσης και αμφισβήτησης».

Αναφέρθηκε παράλληλα στην ευθύνη του πολιτισμού και των πνευματικών ανθρώπων, υπογραμμίζοντας ότι η τέχνη οφείλει να αντιστέκεται στην αδιαφορία και στη μισαλλοδοξία, διερωτώμενη: «Πώς θα ήταν αυτός ο κόσμος αν ο πολιτισμός, η διανόηση και οι πνευματικοί άνθρωποι δεν αμφισβητούσαν αυτά με τα οποία βολευτήκαμε και που μας εγκλωβίζουν σε ένα καβούκι ‘ασφάλειας’, το οποίο τρέφει την ξενοφοβία, τον ρατσισμό και τον εθνικισμό».

Στην ομιλία της υπογράμμισε επίσης ότι ο πραγματικός πολιτισμός συνδέεται με την ενσυναίσθηση, τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αλληλεγγύη, επισημαίνοντας πως ο ρόλος των καλλιτεχνών είναι να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας κοινωνίας πιο ανοιχτής, δημοκρατικής και ανθρώπινης.

Προηγουμένως, ο πρύτανης Τάσος Χριστοφίδης κήρυξε την έναρξη της ειδικής δημόσιας συνεδρίας της Σχολής με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την Αναγόρευση της Πόπης Αβραάμ σε Επίτιμη Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ακολούθησε η παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας της τιμώμενης από τον Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, αναπληρωτή καθηγητή Μιχάλη Ν. Μιχαήλ. Στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι η τιμώμενη υπήρξε φορέας οικουμενικών αξιών μέσα από την τέχνη του θεάτρου και τη δράση της στην κυπριακή κοινωνία. Παράλληλα ανέδειξε τη συμβολή της στη δικοινοτική συνεργασία και στην προώθηση της ειρήνης και της αλληλοκατανόησης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μέσα από το θέατρο.

Ο Κοσμήτορας επισήμανε επίσης ότι «η σπουδαιότητα αυτής της δράσης έγκειται στο γεγονός ότι το θέατρο, παρά τις δυσκολίες, λειτουργούσε ως ένα παράθυρο ανοικτό στην ειρήνη, στην αλληλοκατανόηση και στην αντίσταση στον κάθε εθνικισμό. Κι όταν το παράθυρο αυτό όχι μόνο δεν έκλεισε, αλλά άνοιξε περισσότερο, το 2004 το Σατιρικό Θέατρο και το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας ανέβασαν από κοινού τη Λυσιστράτη, ένα αντιπολεμικό έργο, στην τουρκική γλώσσα, αναδεικνύοντας το θέατρο, αλλά και τη ζωή που μας ενώνει. Έκτοτε, η κα Αβραάμ συνεργάστηκε με το τουρκοκυπριακό θέατρο, ως μέλος του Σατιρικού Θεάτρου αλλά και σε ατομικό επίπεδο, προωθώντας την αλληλοκατανόηση και την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των κοινοτήτων».

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ανάγνωση του ψηφίσματος και την περιένδυση της τιμώμενης με την τήβεννο του Πανεπιστημίου Κύπρου από τον Πρύτανη, ως αναγνώριση της μακρόχρονης καλλιτεχνικής της πορείας και της συμβολής της στον πολιτισμό.

Μετά το πέρας της Τελετής Αναγόρευσης, το νέο μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας δέχθηκε θερμά και συγκινητικά συγχαρητήρια από το κοινό, το οποίο έσπευσε να τιμήσει με την παρουσία του τη σημαντική αυτή στιγμή. Μέλη της οικογένειάς της, φίλοι, συνεργάτες, ακαδημαϊκοί, άνθρωποι του θεάτρου και της ευρύτερης καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, εξέφρασαν την εκτίμηση και τον σεβασμό τους για τη μακρόχρονη προσφορά της Πόπης Αβραάμ στον πολιτισμό και στη δικοινοτική προσέγγιση.

