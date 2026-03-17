Η επιστημονική έρευνα του Ινστιτούτου Κύπρου στο επίκεντρο διεθνούς έκθεσης στη Γαλλία για τον μεγάλο ζωγράφο της Αναγέννησης Τιτσιάνο.

Ένα σημαντικό γεγονός για την ιστορία της τέχνης και τη διεθνή επιστημονική έρευνα παρουσιάζεται αυτές τις ημέρες στο Musée Condé του Château de Chantilly, κοντά στο Παρίσι, με έργα του μεγάλου ζωγράφου της Αναγέννησης Τιτσιάνο, στο πλαίσιο έκθεσης που αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της σύγχρονης επιστήμης στην αποκάλυψη των μυστικών της τέχνης.

Η έκθεση με τίτλο «Τιτσιάνο, Ecce Homo: Από την Κύπρο στο Chantilly – Η επιστήμη στην υπηρεσία της τέχνης», η οποία θα διαρκέσει έως τις 14 Ιουνίου 2026, εγκαινιάστηκε στις 7 Μαρτίου στο Musée Condé του ιστορικού Château de Chantilly, που ανήκει στο περίφημο Institut de France και είναι η σημαντικότερη συλλογή τέχνης της Γαλλίας μετά το Λούβρο.

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκονται δύο έργα του μεγάλου ζωγράφου της Αναγέννησης Τιτσιάνο (Tiziano Vecellio, περ. 1480–1576) με κοινό θέμα το Ecce Homo («Ιδού ο άνθρωπος»), που απεικονίζει τον Χριστό μετά τη μαστίγωση, τη στιγμή που παρουσιάζεται από τον Πόντιο Πιλάτο στο πλήθος πριν από τη σταύρωση. Το πρώτο έργο, παρουσιάζει τον Χριστό μαζί με τον Πόντιο Πιλάτο και δύο δεσμοφύλακες, προέρχεται από τη συλλογή Πίττα, ενώ το δεύτερο, απεικονίζει τη μοναχική μορφή του Χριστού και ανήκει στη συλλογή του Musée Condé.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον της έκθεσης αποτελεί ο διεπιστημονικός διάλογος που αναπτύσσεται ανάμεσα στα δύο έργα μέσα από τις πρωτοποριακές επιστημονικές αναλύσεις και τις σχετικές ανακαλύψεις των αποτελεσμάτων τους. Οι έρευνες ανέδειξαν άγνωστες πτυχές της καλλιτεχνικής διαδικασίας, της τεχνικής και της υλικότητας του Τιτσιάνο και του εργαστηρίου του στη Βενετία.

Η χρήση προηγμένων επιστημονικών τεχνικών απεικόνισης και ανάλυσης υλικών βοήθησε στη χαρτογράφηση των χρωστικών και των υλικών που χρησιμοποίησε ο ζωγράφος, ενώ παράλληλα εντόπισαν κρυμμένα μυστικά όπως ένα άγνωστο πορτρέτο κάτω από ένα από τα έργα, ζωγραφισμένο σε διαφορετικό προσανατολισμό.

Η ανακάλυψη αυτή φωτίζει σημαντικές πτυχές της πρακτικής επαναχρησιμοποίησης καμβάδων στο εργαστήριο του Τιτσιάνο. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από τα Εργαστήρια Χαρακτηρισμού Τέχνης Ανδρέας Πίττας (APAC Labs) του Ινστιτούτου Κύπρου και το Κέντρο Έρευνας και Συντήρησης των Μουσείων της Γαλλίας (C2RMF).

Η τελική φάση της διεπιστημονικής μελέτης πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός νέου πολυτροπικού σαρωτή, ο οποίος συνδυάζει διαφορετικές επιστημονικές τεχνικές απεικόνισης και επιτρέπει την πλήρη υλική χαρτογράφηση των έργων.

Ο σαρωτής αναπτύχθηκε από τα APAC Labs του Ινστιτούτου Κύπρου σε συνεργασία με το C2RMF, το Ίδρυμα Επιστημών της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (FSP) και το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS) της Γαλλίας, αναδεικνύοντας τη δυναμική διεθνή συνεργασία στον τομέα της έρευνας για την πολιτιστική κληρονομιά.

Στα εγκαίνια της έκθεσης, ο διευθυντής και επικεφαλής επιμελητής του Musée Condé, Δρ. Mathieu Deldique, αναφέρθηκε στη σημασία της παρουσίασης στο πλαίσιο της μελέτης των ιστορικών συλλογών του μουσείου, τονίζοντας ότι η συνεργασία με το Ινστιτούτο Κύπρου ανοίγει νέους δρόμους για τη διεπιστημονική έρευνα στον τομέα της ιστορίας της τέχνης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε επίσης ο Δρ. Michel Menu, συνεργάτης ερευνητής των APAC Labs, πρώην διευθυντής του STARC και πρώην επικεφαλής έρευνας του C2RMF στη Γαλλία, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της επιστημονικής και τεχνολογικής μεθοδολογίας για τη βαθύτερη κατανόηση του έργου μεγάλων καλλιτεχνών όπως ο Τιτσιάνο.

Η έκθεση έχει ήδη προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης της Γαλλίας. Μεταξύ άλλων, η εφημερίδα Le Monde αφιέρωσε εκτενές άρθρο στη σημασία των επιστημονικών ευρημάτων που προκύπτουν από τη μελέτη των έργων.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν ειδικές παρουσιάσεις και ξεναγήσεις από επιστήμονες, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο με τον οποίο η επιστήμη και η τεχνολογία συμβάλλουν σήμερα στη μελέτη και κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Château de Chantilly

Η έκθεση στο Château de Chantilly αναδεικνύει τη διεθνή αναγνώριση της έρευνας που πραγματοποιείται στα εργαστήρια APAC Labs του Ινστιτούτου Κύπρου, καθώς και τη δυναμική συνεργασία με κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζονται νέες συνέργειες με γαλλικούς ερευνητικούς οργανισμούς, με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Κύπρο.