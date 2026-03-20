Μια εικαστική πρόταση που φωτίζει τις ιστορικές και βιωματικές συνδέσεις ανάμεσα στην Κύπρο και την Ιρλανδία παρουσιάζεται στο Δουβλίνο, στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έκθεση «Common Fractures» της Μίριαμ ΜακΚόνον επιχειρεί να αναδείξει τις κοινές εμπειρίες αποικιοκρατίας, ανεξαρτησίας και εκτοπισμού που διαμόρφωσαν την πορεία των δύο χωρών. Εγκαινιάζεται στις 23 Μαρτίου στην Europa Gallery και θα διαρκέσει έως τις 10 Μαΐου, φωτίζοντας τις διαδρομές της αποικιοκρατίας, της ανεξαρτησίας και του εκτοπισμού μέσα από μια σύγχρονη εικαστική γλώσσα.

Ένα έργο για την κοινή ιστορική εμπειρία

Σε επιμέλεια του Ολιβιέ Κορνέ, η έκθεση εστιάζει στις παράλληλες ιστορικές πορείες Κύπρου και Ιρλανδίας, θεματοφύλακες των άκρων των συνόρων της ΕΕ, εξετάζοντας τις συνέπειες της αποικιοκρατίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτές διαμόρφωσαν τις κοινωνίες των δύο χωρών μετά την ανεξαρτησία τους.

Η καλλιτέχνιδα αναφέρεται επίσης στη μαζική μετανάστευση που έπληξε και τα δύο έθνη κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα τους για ανεξαρτησία. Τα ρούχα στα έργα τέχνης της είναι διακοσμημένα με τα σχέδια από τα προσωπικά αντικείμενα που ανήκουν σε πρόσφυγες που έχουν εκτοπιστεί λόγω πολέμου. Η ιστορία του εκτοπισμού στην Ιρλανδία και την Κύπρο αντηχεί στην τρέχουσα πραγματικότητα άλλων εθνών σήμερα.

Μέσα από αντικείμενα όπως ένα νυφικό, ένα στρατιωτικό σακάκι και κεραμικά αγγεία, η καλλιτέχνιδα δημιουργεί ένα πολυεπίπεδο αφήγημα γύρω από τη θρησκεία, την εκπαίδευση και τη σύγκρουση. Τα κεραμικά παρουσιάζονται ως θραύσματα με επιγραφές από επιστολές ανθρώπων που συμμετείχαν στους αγώνες ανεξαρτησίας, γεφυρώνοντας τον προσωπικό με τον συλλογικό βίο.

Κεντρική θέση στο έργο της ΜακΚόνον κατέχει το ζήτημα της μετακίνησης πληθυσμών. Τα τελευταία οκτώ χρόνια έχει συλλέξει μαρτυρίες εκτοπισμένων οικογενειών, ενσωματώνοντας στα έργα της προσωπικά αντικείμενα που συνόδευσαν τους ανθρώπους αυτούς στο ταξίδι τους προς την ασφάλεια. Το μοτίβο αυτών των αντικειμένων είναι αυτό που κρυπτογραφεί την ατομική συνέπεια της σύγκρουσης.

Τα υφάσματα και τα ρούχα που εμφανίζονται στην έκθεση φέρουν μοτίβα εμπνευσμένα από αυτά τα αντικείμενα, λειτουργώντας ως «φορείς μνήμης» και αναδεικνύοντας τη διαχρονική εμπειρία του ξεριζωμού- από την Ιρλανδία και την Κύπρο μέχρι τις σύγχρονες προσφυγικές κρίσεις.

Η ίδια η καλλιτέχνιδα προτείνει ένα είδος «καθρέφτη»: δύο χώρες στα άκρα της Ευρώπης, που καλούνται να αναμετρηθούν με το παρελθόν τους και να αναγνωρίσουν τις αντηχήσεις του στο παρόν.

Διεθνής παρουσία και παράλληλες δράσεις

Η Μίριαμ ΜακΚόνον έχει έργα τόσο στις κρατικές συλλογές της Ιρλανδίας όσο και της Κύπρου. Έχει εκπροσωπήσει και τις δύο χώρες σε διεθνείς Μπιενάλε στο Πεκίνο, το Λονδίνο, την Πολωνία και την Τσεχική Δημοκρατία. Τα έργα της βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές σε όλο τον κόσμο.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν από τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιρλανδία, Λούη Τηλεμάχου, ενώ περιλαμβάνουν και ανάγνωση ποίησης από τη Σοφία Παπαγεωργίου με έργο του Κύπριου ποιητή Κυριάκου Καρνέρα.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν και εργαστήρια τέχνης και φιλοσοφίας με τίτλο «Ενδιαφέροντας για τα Κοινά Κατάγματα», σε συντονισμό της Τζένης Παπασωτηρίου.