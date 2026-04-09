Tα κινηματογραφικά σχέδια ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους που έχουν επιλεγεί για να συμμετέχουν στο φετινό φόρουμ συμπαραγωγής, Dot.on.the.Map Meeting Point ανακοίνωσε η πλατφόρμα συμπαραγωγής, επιμόρφωσης και δικτύωσης Dot.on.the.Map Ιndustry Days.

Η πλατφόρμα επανέρχεται για 7η συνεχή χρονιά στο Θέατρο Ριάλτο (23 – 25 Απριλίου 2026), στο πλαίσιο του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος 2026 και αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για δικτύωση των Κυπρίων παραγωγών και σκηνοθετών και διασύνδεσή τους με σημαντικούς διεθνείς επαγγελματίες του κινηματογράφου.

Ομάδες παραγωγών – σκηνοθετών από χώρες της Μεσογείου θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους μέσα από τη διαδικασία pitching, με στόχο τις συνεργασίες με άλλους παραγωγούς, χρηματοδότες, sales agents, διανομείς ταινιών, εκπρόσωπους φεστιβάλ και χρηματοδοτικούς φορείς για τον κινηματογράφο. Η συμμετοχή προσφέρει ευκαιρίες για δικτύωση των παραγωγών και σκηνοθετών και διασύνδεσή τους με διεθνείς επαγγελματίες του κινηματογράφου.

Τα κινηματογραφικά σχέδια που επιλέγηκαν για το 2026 είναι (με αλφαβητική σειρά):

A Young Man In Trouble , Σκηνοθέτης: Ahmed Sobhy, Παραγωγός: Perihan Mousa, Εταιρεία Παραγωγής: Hand Print Films, Χώρα: Αίγυπτος.

Graceland , Σκηνοθέτης: Φαίδωνας Γκρέτσικος, Παραγωγός: Τάσος Κορωνάκης, Εταιρεία Παραγωγής: Laika Productions, Χώρα: Ελλάδα.

Hand , Σκηνοθέτης: Alexander David, Παραγωγός: André Gil Mata, Συμπαραγωγοί: Clémentine Mourão-Ferreira, Andrea Magnani, Εταιρείες Παραγωγής: Rua Escura, so-cle, Pilgrim Χώρες: Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία. H ο rses , Σκηνοθέτης: Jernej Kastelec, Παραγωγός: Ida Weiss, Εταιρεία Παραγωγής: Bela Film, Χώρα: Σλοβενία.

Inner Sea , Σκηνοθέτρια: Mariangela Ciccarello, Παραγωγός: Γιάννης Καρπούζης, Συμπαραγωγός: Gabriele Oricchio, Εταιρείες Παραγωγής: Empty Square, Stayblack Productions, Χώρες: Ελλάδα, Ιταλία.

Of heart and lung , Σκηνοθέτης: Walid Mattar, Παραγωγός: Ikbel Tlili, Εταιρεία Παραγωγής: Fakroun Prod., Χώρα: Τυνησία.

Pikolo , Σκηνοθέτης: Filip Heraković, Παραγωγοί: Tamara Babun Zovko, Matija Drniković, Εταιρεία Παραγωγής: Wolfgang & Dolly, Χώρα: Κροατία.

Ritual , Σκηνοθέτης: Gojko Berkuljan, Παραγωγοί: Sehad Čekić, Veliša Popović, Εταιρεία Παραγωγής: Cut-Up Production, Χώρα: Μαυροβούνιο

Until we find your name (Μέχρι να βρούμε το όνομά σου) , Σκηνοθέτρια: Βαγγελιώ Σουμέλη, Παραγωγοί: Janine Teerling, Μάριος Πιπερίδης, Συμπαραγωγοί: Κωνσταντίνα Σταυριανού, Ρένα Βουγιούκαλου, Εταιρείες Παραγωγής: AMP FILMWORKS, Graal S.A., Χώρες: Κύπρος, Ελλάδα.

Your Turn 203!, Σκηνοθέτρια: Cynthia Sawma, Παραγωγοί: Georges Schoucair, Matthew Gledhill, Εταιρείες Παραγωγής: Abbout Productions, Wheelhouse Productions, Χώρες: Λίβανος, Γαλλία

Tη διεθνή κριτική επιτροπή απαρτίζουν οι: Carlo Cresto–Dina (Παραγωγός, tempesta, Iταλία, Η.Β.), Anamaria Antoci (Παραγωγός, Τangaj Production, Ρουμανία) και Hugo Rosák (Επικεφαλής του KVIFF Eastern Promises, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κarlovy Vary, Τσεχία).

Τη διαδικασία pitching που θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Ριάλτο, θα παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία επαγγελματίες με έντονη δραστηριότητα στην κινηματογραφική σκηνή της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Τα βραβεία που θα απονεμηθούν είναι:

Βραβείο Cyprus Film Commission – Invest Cyprus : χρηματικό βραβείο €2,000, μια προσφορά της Επιτροπής Οπτικοακουστικής Κύπρου

Βραβείο ΕΚΚΟΜΕΔ: χρηματικό βραβείο €2,000 – μια προσφορά του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (EΚΚΟΜΕΔ)

Βραβείο P . S . Movies and Stories , συνοδεύεται από ενοικίαση εξοπλισμού €4,000*, μια προσφορά της εταιρείας P.S. Movies and Stories Cinema Equipment Rental Ltd. (*ισχύουν όροι και προϋποθέσεις)

Βραβείο Agora Networking, μια προσφορά της ΑΓΟΡΑΣ του 67ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (5 – 15/11/2026). Το βραβείο απονέμεται στον / στην παραγωγό ενός έργου, και περιλαμβάνει δωρεάν διαπίστευση Αγοράς και 4 διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλονίκη.

Σε συνέχεια της συνεργασίας του Dot.on.the.Map Industry Days με την πλατφόρμα Coprocity όλα τα κινηματογραφικά σχέδια που θα παρουσιαστούν στο φόρουμ συμπαραγωγής, διεκδικούν το βραβείο Coprocity Development Award χρηματικής αξίας €3500 που προσφέρεται ετησίως σε συνεργασία με το Cineuropa.

Η διοργάνωση θα ανοίξει επίσημα την Παρασκευή 24 Απριλίου στις 10:30π.μ., με τη διαδικασία pitching στο Θέατρο Ριάλτο και θα μπορούν να την παρακολουθήσουν αποκλειστικά οι διαπιστευμένοι επαγγελματίες του κινηματογράφου. Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες επαγγελματίες μπορούν να αιτηθούν για διαπίστευση μέχρι την Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026.

Όλες οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα. Το αναλυτικό πρόγραμμα του Dot.on.the.Map Industry Days βρίσκεται αναρτημένο στη σχετική ιστοσελίδα.