ΧΟΡΟΣ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8.30μ.μ. Με τη δυναμική και πολυβραβευμένη παράσταση «BLKDOG» του Βρετανού χορογράφου Μπότις Σέβα και της ομάδας Far From The Norm ανοίγει στο Θέατρο Ριάλτο το 27ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου. Το «BLKDOG» αποτελεί ένα αιχμηρό και βαθιά προσωπικό σχόλιο του Μπότις Σέβα για τη νεότητα, την αποξένωση, το τραύμα και την επιβίωση σε έναν κόσμο που, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, «δεν έχει κτιστεί για τους νέους». Διάρκεια: 65’. Κατάλληλο για άτομα 16+. Εισιτήρια: rialto.interticket.com

ΜΟΥΣΙΚΗ

Κούκλια, Μεσαιωνική Έπαυλη, 29 Μαΐου – 4 Ιουνίου, 8.30μ.μ. Περισσότερους από 20 περιζήτητους διεθνούς φήμης σολίστ φιλοξενεί φέτος το 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Φάρος. Το πρόγραμμα σήμερα περιλαμβάνει έργα των Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, Φέλιξ Μέντελσον, Σεργκέι Τανιέγεφ. Εισιτήρια: 22663871, pharosartsfoundation.org

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Λευκωσία, Στέγη Χορού Λευκωσίας, 8.30μ.μ. Την περφόρμανς «Heart’s Sacred Touch» παρουσιάζουν η Αριάννα Οικονόμου και η ομάδα Echo Arts, ένα έργο που κινείται ανάμεσα στην τελετουργία, τη μουσική και τη βιωματική περφόρμανς. Στην περφόρμανς συμμετέχουν η Βρετανίδα συνθέτρια και τραγουδίστρια Χέλεν Τσάντγουικ, καθώς και οι τραγουδιστές Κρίστια Μιχαήλ και Μάριος Νικολαΐδης. Είσοδος δωρεάν, κρατήσεις: 96862020

ΘΕΑΤΡΟ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης, 8μ.μ. Η ταράτσα του Μουσείου Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης μετατρέπεται σε film club, φιλοξενώντας προβολές καλλιτεχνικού φιλμ και βίντεο σε επιμέλεια της Róisín Tapponi. Σήμερα προβάλλονται οι ταινίες Palestinian Identity (1983, 40′), Kassem Hawal. The Marshes (1976, 45′), Kassem Hawal. Όλες οι προβολές συνοδεύονται από αγγλικούς υπότιτλους. τηλ. 22 479600

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Is Not Gallery (99569498). «Τοπία II / in vitro», της Μαρίας Κοφτερού. Μέχρι 10/6

Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ. Έκθεση φωτογραφίας και ποίησης με τίτλο “Echoes of Trees – Between Image and Verse”/ «Αντηχήσεις Δέντρων – Ανάμεσα στην Εικόνα και τον Στίχο». Μέχρι 1/6

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). «Ίχνη» της Δήμητρας Σάββα. Μέχρι 5/6.

Διαχρονική (22680145). Αναδρομική έκθεση του λαϊκού ζωγράφου Γιαννή Πελεκάνου. Μέχρι 30/5

Marginalia (99657080). «Κύκλοι – Τα πάντα ρει» της Ρέας Μπέιλυ. Μέχρι 30/5

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών– Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Επιλεγμένα έργα από τις πτυχιακές εργασίες των τελειόφοιτων φοιτητ(ρι)ών του Τμήματος Καλών Τεχνών παρουσιάζει η έκθεση «CUTS 2026». Μέχρι 4/6

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

The Edit Gallery (25 51710). «The Greatest Nation Ever», του Yeti. Μέχρι 4/6

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Star Wars: The Mandalorian and Grogu (σκηνοθεσία John Favreau με τους Pedro Pascal, Martin Scorsese, Sigourney Weaver), Passenger (σκηνοθεσία Andre Ovredal με τους Melissa Leo, Lou Llobell, Jacob Scripio), The Pout-Pout Fish (ταινία animation σε σκηνοθεσία Ricard Cusso, Rio Harrington) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Ανάμεσα σε τρεις ζωές» σε σκηνοθεσία Σόφης Χάϊντ, 23 Μαίου έως 3 Ιουνίου, 8.30μ.μ.