Η ηλιακή λέμβος του φαραώ Χέοπα, που θεωρείται «το μεγαλύτερο και παλαιότερο ξύλινο τεχνούργημα στην ιστορία της ανθρωπότητας» μεταφέρθηκε την Τρίτη στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM) όπου θα συντηρηθεί, υπό τα βλέμματα όλων, τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, σε ένα παράρτημα 4000 τ.μ. GEM, οι Αιγύπτιοι συντηρητές τοποθέτησαν την πρώτη από τις 1650 ξύλινες σανίδες που θα ανασυνθέσουν την ταφική, βασιλική λέμβο. Στο ίδιο παράρτημα εκτίθεται άλλη μία ηλιακή λέμβος της ίδιας εποχής, που ανακαλύφθηκε το 1987.

Οι δύο λέμβοι θεωρούνται «τα αρχαιότερα γνωστά μνημεία από οργανική ύλη στην ιστορία της ανθρωπότητας» σύμφωνα με τον Ίσα Ζιντάν, τον γενικό διευθυντή των συντηρητών του GEM.

«Σήμερα παρακολουθούμε ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα συντήρησης του 21ου αιώνα» συνόψισε ο υπουργός Τουρισμού Σερίφ Φάτι. «Πρόκειται για ένα έργο σημαντικό για το μουσείο, για την ιστορία, για την ανθρωπότητα» πρόσθεσε.

Η λέμβος είναι τελετουργική και φτιάχτηκε για το μετά θάνατον ταξίδι του φαραώ μαζί με τον θεό- Ήλιο Ρα.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ιαπωνική Υπηρεσία Διεθνούς Συνεργασίας (JICA) που χορήγησε 3,5 εκατ. δολάρια κι έστειλε Ιάπωνες ειδικούς για να εργαστούν στο πλευρό των Αιγύπτιων συναδέλφων τους.

Η λέμβος, από ξύλο κέδρου και ακακίας, ναυπηγήθηκε πριν από περίπου 4000 χρόνια, επί βασιλείας του φαραώ Χέοπα, του ίδιου που κατασκεύασε και τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας. Έχει μήκος περίπου 43,5 μέτρα και ανακαλύφθηκε στην Γκίζα το 1954, όμως οι ανασκαφές ξεκίνησαν μόλις το 2011.

Ο Ζιντάν εξήγησε ότι οι ξύλινες σανίδες είναι πολύ εύθραυστες καθώς η σύστασή τους έχει αλλοιωθεί εξαιτίας της ζέστης και για αυτόν τον λόγο «οι αρχαιολογικές αποστολές δίσταζαν να αναλάβουν το έργο».

Το GEM δέχεται κατά μέσο όρο 15.000 επισκέπτες ημερησίως. Κάποιες ημέρες οι επισκέπτες φτάνουν τις 27.000, ανέφερε ο διευθυντής του.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, η Αίγυπτος αναμένει αύξηση των τουριστών κατά περίπου 7% την επόμενη χρονιά. Φέτος υποδέχτηκε περίπου 19 εκατομμύρια τουρίστες. Μετά τις πολιτικές κρίσεις και την πανδημία, το Κάιρο ελπίζει να ανακάμψει ο τομέας αυτός, που αντιπροσωπεύει το 9% του ΑΕΠ της χώρας και απασχολεί σχεδόν 2 εκατομμύρια ανθρώπους.

ΑΠΕ