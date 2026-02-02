Εκτεταμένες εργασίες για την αποκατάσταση του αριστουργήματος του Μιχαήλ Άγγελου «Η Δευτέρα Παρουσία» έχουν ξεκινήσει στην Καπέλα Σιξτίνα, ύστερα από 30 ολόκληρα χρόνια, ανακοίνωσαν τα Μουσεία του Βατικανού.

Σκαλωσιές τοποθετούνται μπροστά στο εμβληματικό έργο – που χρειάστηκε μια πενταετία για να ολοκληρωθεί (1536-1541) από τον ιταλό ζωγράφο της Αναγέννησης – το οποίο απεικονίζει την Ημέρα της Κρίσεως της ανθρωπότητας. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου τρεις μήνες.

Ειδικοί καθαρίζουν τακτικά τις τοιχογραφίες του παρεκκλησίου τη νύχτα, αλλά η «Δευτέρα Παρουσία» απαιτεί εξαιρετικά προσεγμένες εργασίες, διευκρινίζει το Βατικανό.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής συντηρητής Πάολο Βιολίνι εξήγησε ότι οι εργασίες αποσκοπούν κυρίως στην αφαίρεση σωματιδίων ρύπων που, με την πάροδο των ετών, έχουν αλλοιώσει τα χρώματα και την ευκρίνεια του έργου. Ως εκ τούτου, «θα αποκατασταθεί πλήρως η εκφραστική πολυπλοκότητα του έργου», διαβεβαίωσε.

Η Καπέλα Σιξτίνα θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης.

naftemporiki.gr