Στα μέσα της δεκαετίας του ’50 η Μαρινέλλα τραγουδούσε με τον Στέλιο Καζαντίδη. Από το παραθαλάσσιο κέντρο Λουξεμβούργο της Θεσσαλονίκης όπου έκαναν τις πρώτες τους επιτυχημένες εμφανίσεις, κατέβηκαν στην Αθήνα το 1957 και από εκεί άρχισε η ανοδική τους πορεία

Τα πρώτα τραγούδια που ηχογράφησαν ήταν τα «Νίτσα, Ελενίτσα» και «Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ» του Γιώργου Μητσάκη, που κυκλοφόρησαν σε δίσκους 78′ στροφών το 1957.

Το πρώτο ντουέτο με τον Καζαντζίδη που ακούγεται μόνη της η Μαρινέλλα, ήταν το «Τι γυρεύεις από ‘μένα» του Πάνου Πετσά και του Κώστα Βίρβου, το 1957. Ενώ το πρώτο σόλο τραγούδι της Μαρινέλλας ήταν το «Ήρθα πάλι κοντά σου» με β’ φωνή της Γιώτας Λύδια, που κυκλοφόρησε το 1959.

Ο Καζαντζίδης και η Μαρινέλλα γνώρισαν απίστευτη δόξα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τραγούδησαν στην Αμερική και στην Αυστραλία με επιτυχία, ενώ ηχογράφησαν τραγούδια σε πρώτη και δεύτερη εκτέλεση. Για την αγορά της Αυστραλίας, η Μαρινέλλα ηχογράφησε σόλο δυο πολύ σπάνια τραγούδια, το «Θέλω απόψε κρουαζιέρα» του Αθανάσιου Μπουρλιάσκου και το «Μια πεντάμορφη τσιγγάνα» του Χρήστου Κολοκοτρώνη, σε στίχους Ηλία Εσδρά. Τον ίδιο χρόνο, ακολούθησε μια σειρά συναυλιών στην Κωνσταντινούπολη.

Οι διφωνίες που έκαναν μαζί, αποτελούν ακόμη και σήμερα αντικείμενο θαυμασμού, προσοχής και μελέτης.

Ομως πέρα από την συνεργασίοα γεννήθηκε και ένας έρωτας. Για δέκα χρόνια ήταν μαζί σαν ζευγάρι, ενώ στις 7/5 του 1964 παντρεύτηκαν στο Χαλάνδρι με κουμπάρους τον Μανώλη Χιώτη και την Μαίρη Λίντα.

Ο Καζαντζίδης πάντα έλεγε πως ήταν ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής του. Ομως ο γάμος τους δεν κράτησε για πάντα. Ενα χρόνο μετά ήρθε ο χωρισμός. Ο Καζατζίδης ήθελε να αποσυρθεί από την δημοσιότητα, ενώ η ίδια ήθελε να συνεχίσει την καριέρα της.

«Λένε πως ο γάμος καμιά φορά σκοτώνει τον έρωτα. Μόλις παντρευτήκαμε και γίναμε πια κολλητοί, τότε άρχισε να δείχνει ότι το πράγμα δεν τράβαγε» ανέφερε χρόνια αργότερα ο Στέλιος Καζαντζίδης, μιλώντας για την Μαρινέλλα.

Ο έρωτας με τον Σερπιέρη, το παιδί και ο γάμος με τον Τόλη Βοσκόπουλο



Εκείνη την περίοδο η Μαρινέλλα τάραξε την κοινωνία της εποχής, αφού έγινε ανύπαντρη μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο τη μοναχοκόρη της, Τζωρτίνα (Γεωργία-Χριστίνα) Σερπιέρη, καρπό του έρωτά της με τον πρωταθλητή Ελλάδος στην ιππασία Φρέντυ Σερπιέρη.

«Τον Φρέντυ Σερπιέρη τον είχα ερωτευτεί πολύ. Ήμασταν τέσσερα χρόνια μαζί. Μετά τη γέννηση της κόρης μας, εκείνος ήθελε να παντρευτούμε. Του είπα, όμως, ότι δεν χρειάζεται, καλύτερα να μείνουμε φίλοι. Φυσικά την αναγνώρισε, της έδωσε το όνομα του, έγιναν όλα όπως έπρεπε. Τον αγαπάω πολύ, είναι εξαιρετικός άνθρωπος κι αυτός και η γυναίκα του, η Σαμπίνα, ο γιος τους επίσης, που είναι πραγματικός αδελφός της κόρης μου», είχε δηλώσει η Μαρινέλλα.

Στις 10 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου παντρεύτηκε ωστόσο τον δεύτερο σύζυγό της, τον τραγουδιστή Τόλη Βοσκόπουλο. Δύο γεγονότα που σαφώς απασχόλησαν ιδιαίτερα τον Τύπο της εποχής. Μαζί με τον Τόλη Βοσκόπουλο εμφανίστηκαν στη “Νεράιδα”, ενώ μοιράστηκαν δύο μεγάλους δίσκους (“Μαρινέλλα & Βοσκόπουλος” και “Εγώ κι’ εσύ”), αλλά τις περισσότερες φορές μέσα στα επόμενα χρόνια συνόδευε ο ένας τον άλλον στους προσωπικούς τους δίσκους. Ο γάμος τους κράτησε μέχρι το ’81.

iefimerida.gr