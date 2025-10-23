Οι εταιρείες Airbus, Thales και Leonardo προχωρούν στη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής κοινοπραξίας για την ενοποίηση των δορυφορικών τους δραστηριοτήτων, σε μια στρατηγική κίνηση που στοχεύει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας απέναντι σε παγκόσμιους κολοσσούς όπως η Starlink του Έλον Μασκ.

Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2027, τελεί υπό την έγκριση των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών. Η νέα εταιρεία θα απασχολεί περίπου 25.000 εργαζόμενους και θα λειτουργεί με κοινό μοντέλο ελέγχου, με την Airbus να κατέχει το 35% και τις Thales και Leonardo από 32,5% καθεμία.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η συνεργασία θα αποφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε ετήσιες συνέργειες, πέντε χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της.

WATCH: Leonardo, Airbus and Thales reached a framework deal to merge their satellite businesses, two sources said, moving toward an about $11.7 billion joint venture after more than a year of talks https://t.co/ATdfUgS3K7 pic.twitter.com/Iibqs2ISFt — Reuters Business (@ReutersBiz) October 20, 2025

Το εγχείρημα, γνωστό ως «Project Bromo», ακολουθεί το μοντέλο της επιτυχημένης ευρωπαϊκής κατασκευάστριας πυραύλων MBDA (ανήκει στις Airbus, Leonardo και BAE Systems) και στοχεύει στη διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης στον διαστημικό τομέα.

Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από νέες εταιρείες που κατασκευάζουν μικρούς, φθηνούς δορυφόρους χαμηλής τροχιάς, οι οποίοι έχουν καταστήσει παρωχημένα τα παραδοσιακά συστήματα γεωστατικής τροχιάς.

Η ενοποίηση θεωρείται κομβική για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας στη δορυφορική βιομηχανία και την εξασφάλιση τεχνολογικής ανεξαρτησίας σε μια εποχή που η αγορά κυριαρχείται από ιδιωτικούς παίκτες και ταχέως εξελισσόμενες τεχνολογίες χαμηλής τροχιάς.

protothema.gr