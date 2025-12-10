Η πτώση κινητού στο νερό — είτε στη θάλασσα, είτε στον νεροχύτη, είτε στην τουαλέτα — αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα ατυχήματα για τους χρήστες smartphones. Παρότι τα σύγχρονα κινητά διαθέτουν κάποια αντοχή σε πιτσιλίσματα, δεν είναι σχεδιασμένα για παρατεταμένη έκθεση στο νερό, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν φθαρμένα λάστιχα στεγανοποίησης ή μικρές ρωγμές στο σώμα της συσκευής.

Τα πρώτα λεπτά μετά το συμβάν είναι καθοριστικά. Οι σωστές ενέργειες μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης της συσκευής.

1. Σβήστε ΑΜΕΣΑ το κινητό

Το μεγαλύτερο λάθος είναι να συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε.

Αν είναι ανοιχτό:

πατάμε παρατεταμένα το power

το κλείνουμε χωρίς καθυστέρηση

Αν έχει σβήσει μόνο του: Δεν το ανοίγουμε για να δούμε αν δουλεύει.

2. Μην το φορτίσετε

Η φόρτιση όταν υπάρχει υγρασία μπορεί να προκαλέσει:

βραχυκύκλωμα

μόνιμη βλάβη στην πλακέτα

καταστροφή μπαταρίας

Αφήνουμε το φορτιστή μακριά για τουλάχιστον 48 ώρες.

3. Αφαιρέστε θήκη, κάρτες SIM, memory card

Επιτρέπει στο νερό να φύγει και στον αέρα να μπει ευκολότερα.

4. Σκουπίστε χωρίς τρίψιμο

Χρησιμοποιούμε απορροφητικό χαρτί.

Όχι τρίψιμο, γιατί μπορεί να σπρώξει το νερό σε θύρες και μικροανοίγματα.

5. Μην το βάλετε σε ρύζι — είναι μύθος

Το ρύζι:

δεν στεγνώνει ηλεκτρονικά

εισάγει σκόνη στη συσκευή

δημιουργεί περισσότερη υγρασία

δίνει ψεύτικη αίσθηση «επίλυσης»

6. Απορρόφηση + αναμονή

Τοποθετήστε το κινητό σε:

σακουλάκι με silica gel (τα φακελάκια “do not eat”)

ή, εναλλακτικά, σε ξηρό, αεριζόμενο σημείο

Αφήστε το 24–48 ώρες.

7. Τι να αποφύγετε οπωσδήποτε

πιστολάκι

καλοριφέρ ή καυτή επιφάνεια

φούρνο μικροκυμάτων (ναι, έχει συμβεί…)

έκθεση σε άμεσο ήλιο

άνοιγμα κινητού χωρίς ειδικό εξοπλισμό

Όλα μπορούν να προκαλέσουν θερμική βλάβη.

8. Πότε το πάμε σε τεχνικό

Αν έχει μπει θαλασσινό νερό

Αν δεν ανοίγει μετά από 48 ώρες

Αν υπήρξε πτώση σε τουαλέτα (υψηλή πιθανότητα διάβρωσης)

Αν υπάρχει οσμή καμένου ή υπερθέρμανση

Οι τεχνικοί μπορούν να κάνουν αποξείδωση, καθαρισμό με υπερήχους και έλεγχο πλακέτας.

Η πτώση κινητού στο νερό δεν σημαίνει απαραίτητα καταστροφή — αρκεί να γίνουν οι σωστές κινήσεις από το πρώτο λεπτό. Σβήσιμο, όχι φόρτιση, όχι ρύζι και υπομονή. Τα λάθη κοστίζουν, η σωστή διαδικασία σώζει τη συσκευή.

naftemporiki.gr