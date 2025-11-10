Κινέζος διπλωμάτης απείλησε ότι θα αποκεφαλίσει την Ιάπωνα Πρωθυπουργό για δηλώσεις της αναφορικά με την Ταϊβάν, προκαλώντας την έντονη διαμαρτυρία από το Τόκιο.

Σε ανάρτηση που έκανε το Σάββατο στο Χ ο Κινέζος γενικός πρόξενος στην Οσάκα, Σουε Τζιάν – ανάρτηση που έπειτα διεγράφη – απείλησε να «κόψει χωρίς τον παραμικρό δισταγμό αυτό το άθλιο κεφάλι».

«Είστε έτοιμοι γι’ αυτό;» έγραψε ο Κινέζος διπλωμάτης, χωρίς αναφερθεί ονομαστικά στην Ιάπωνα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, συνοδεύοντας ωστόσο την ανάρτησή του με ένα άρθρο για μια ομιλία της Τακαΐτσι στο κοινοβούλιο την Παρασκευή.

Η Ιάπωνας πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι ένοπλες επιθέσεις κατά της Ταϊβάν θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την αποστολή ιαπωνικών στρατιωτικών δυνάμεων – στο πλαίσιο «συλλογικής αυτοάμυνας» που προβλέπεται από νόμο που ψηφίστηκε το 2015 – για να υπερασπιστούν το νησί, το οποίο διεκδικεί το Πεκίνο και υπόκειται σε αυξημένη κινεζική στρατιωτική και διπλωματική πίεση.

Αν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Ταϊβάν περιλαμβάνει «την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων και τη χρήση βίας, θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για την επιβίωση της Ιαπωνίας, ανεξάρτητα από το πώς βλέπει κανείς τα πράγματα», δήλωσε στο κοινοβούλιο την Παρασκευή η συντηρητικός Ιάπωνας πρωθυπουργός, που ανέλαβε καθήκοντα στις 21 Οκτωβρίου.

Η κατάσταση που αφορά την Ταϊβάν «έχει γίνει τόσο σοβαρή που πρέπει να εξετάσουμε το χειρότερο σενάριο», πρόσθεσε η Τακαΐτσι, επί μακρόν σφοδρή επικριτής της Κίνας.

Η ανάρτηση του Κινέζου διπλωμάτη στο X ήταν «απολύτως ανάρμοστη», δήλωσε σήμερα ο Μινόρου Κιχάρα, εκπρόσωπος της ιαπωνικής κυβέρνησης.

«Διαμαρτυρηθήκαμε έντονα και απαιτήσαμε την άμεση διαγραφή» της ανάρτησης, δήλωσε, προσθέτοντας ότι «είχε επίγνωση πολλών άλλων ακατάλληλων σχολίων» που έκανε αυτό το άτομο.

Από την πλευρά της, η Τακαΐτσι είπε σήμερα στην Βουλή ότι δεν είχε καμία πρόθεση να ανακαλέσει τις δηλώσεις της και επέμεινε ότι αυτές ήταν σύμφωνες με την προηγούμενη θέση του Τόκιο. Τόνισε, ωστόσο, ότι πλέον θα απέχει από το να αναφέρεται ρητά σε συγκεκριμένα σενάρια.

Όταν ρωτήθηκε για τη δήλωση του προξένου, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε ότι η Ταϊβάν αποτελεί «αναπόσπαστο μέρος της κινεζικής επικράτειας».

«Η Κίνα προτρέπει έντονα την Ιαπωνία να αναλογιστεί την ιστορική της ευθύνη σχετικά με το ζήτημα της Ταϊβάν (…) και να σταματήσει να στέλνει λάθος μηνύματα στις αυτονομιστικές δυνάμεις της Ταϊβάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιαν σε τακτική ενημέρωση Τύπου.

Η «συλλογική αυτοάμυνα» προβλέπεται από έναν μη δημοφιλή νόμο του 2015 που, θεωρητικά, επιτρέπει σε Ιάπωνες στρατιώτες να υποστηρίζουν έναν σύμμαχο που βρίσκεται σε κίνδυνο σε μια σύγκρουση στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σαφής απειλή για την επιβίωσή του. Το μεταπολεμικό Σύνταγμα της Ιαπωνίας απαγορεύει τη χρήση όπλων με επιθετικό τρόπο για την επίλυση διεθνών διαφορών.

protothema.gr