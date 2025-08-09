ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ τις αντιδράσεις Τουρκοκυπρίων στα κατεχόμενα για την απαγωγή πέντε Ελληνοκυπρίων από το κατοχικό καθεστώς. Δεν είναι πολλές οι αντιδράσεις, αλλά τις θεωρούμε εκ των πραγμάτων σημαντικές. Κυρίως γιατί εκδηλώνονται σε μια περιοχή, τα κατεχόμενα, όπου δεν υπάρχει δημοκρατία και ελευθερία και ο στρατός κατοχής ελέγχει τα πάντα.

ΩΣ εκ τούτου δεν μπορούμε παρά να σταθούμε θετικά έναντι αυτών των αντιδράσεων, που δεν εκφράζουν προφανώς το «πολιτικό σύστημα» των κατεχομένων. Καθώς οι πολιτικοί κρύβονται, οι περισσότεροι, πίσω από την Άγκυρα. Κάποιοι από φόβο κι άλλοι επειδή θέλουν την εύνοια της κατοχικής δύναμης για να ανελιχθούν πολιτικά. Τούτο, όμως, είναι ένα άλλο θέμα. Είναι από μόνο του ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο.

ΑΥΤΗ τη στιγμή προέχει η απελευθέρωση των απαχθέντων Ελληνοκυπρίων, που παράνομα κρατούνται χωρίς λόγο και αιτία. Τους απήγαγαν σκοπίμως επειδή ήθελα να τους χρησιμοποιήσουν προφανώς ενόψει των διώξεων σφετεριστών ελληνοκυπριακών περιουσιών.

ΣΕ σχέση, λοιπόν, με τους Τουρκοκύπριους που αντιδρούν, θα θέλαμε- με την ευκαιρία- να αναδείξουμε την ανάγκη να διαμορφωθεί μια κοινή πορεία με τους Τουρκοκύπριους, που θα έχει ως στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας στο Κυπριακό, με την οποία να απαλλάσσει την χώρα από τη ξένη κατοχή, από την κατοχή της Τουρκίας και να την καθιστά μια κανονική χώρα, κράτος-μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΟΤΑΝ δε αναφερόμαστε σε κανονική χώρα, εννοούμε τα αυτονόητα: Δηλαδή, να είναι ανεξάρτητη χωρίς ξένες εξαρτήσεις και στο εσωτερικό της να μην υπάρχουν περιορισμοί στις βασικές ελευθερίες και να λειτουργεί πλήρως η δημοκρατία. Η μόνη οδός επίτευξης των πιο πάνω είναι προφανώς η υιοθέτηση μιας πολιτικής ανατροπής των τουρκικών αυτών σχεδιασμών. Είναι γι’ αυτό που θα πρέπει να υπάρξει και αντίδραση από πλευράς των Τουρκοκυπρίων, ώστε να απαλλαχθούν από αυτό τον εναγκαλισμό, την εξάρτηση, την καταπίεση και την κατοχή από την Τουρκία. Είναι γι αυτό που πρέπει να διαμορφωθούν συνθήκες για την επίτευξη μιας στρατηγικής συμμαχίας των δυο κοινοτήτων του νησιού, με στόχο την ανατροπή των κατοχικών δεδομένων.

ΕΙΝΑΙ σαφές, την ίδια ώρα, πως οι Τουρκοκύπριοι θα πρέπει να αποφασίσουν κατά πόσο θα παραμείνουν υπό την Τουρκία ή θα πορευθούν μαζί μας. Η κοινή πορεία σημαίνει πως η Τουρκία δεν θα βρίσκεται στην Κύπρο πολιτικά και στρατιωτικά. Και Τουρκία και τα καλά της κατοχής και τα καλά της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Γι αυτό και θα πρέπει να επιλέξουν οι Τουρκοκύπριοι. Την κοινή πορεία για την κοινή πατρίδα ή την κατοχή της Τουρκίας;