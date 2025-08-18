…συνειδητοποιήσουμε ότι δυο πόρτες έχει η ζωή – παραφράζοντας το άσμα του Καζαντζίδη και της Παπαγιανοπούλου- ίσως αλλάξουν προς το καλύτερο τα πράγματα.

Mε τη διαφορά ότι εμείς αντί δύο πόρτες, έχουμε στράτες ανοιχτές, λεωφόρους με προορισμούς, αλλά τις αγνοούμε και με προφάσεις και δικαιολογίες καρτερούμεν μέραν νύχταν να φυσήσει ένας αέρας στουν τον τόπον πο ‘ν καμένος τζι’ εν θωρεί ποτέ δροσιάν!

Ο φετινός Ιούλης μας δίδαξε πολλά, μας έκαψε κυριολεκτικά και μας πόνεσε, αλλά μας άνοιξε τα μάτια για το αβέβαιο μέλλον. Σήκωσε ένα τεράστιο πέπλο που αιωρείτο εδώ και χρόνια πάνω από τα κεφάλια μας και μας τύφλωνε, εμποδίζοντας όχι μόνο την όρασή, αλλά και την επιλογή μας για ποια στράτα θέλουμε ν’ ακολουθήσουμε.

Αλλάξαν τα δεδομένα, η πατρίδα και η ύπαρξή μας δεν εξαρτάται, ούτε είναι έρμαιο μόνο του προαιώνιου εχθρού! Προ των πυλών είναι η κλιματική αλλαγή, η ανομβρία και η διψασμένη γη, τα σκουπίδια και οι χωματερές, οι μεγαλομανείς ηγέτες που σκορπούν την ανασφάλεια, η ατομική απειλή, το δικαίωμα να σκοτώνεις και να διώχνεις λαούς από πάτρια εδάφη χωρίς επιπτώσεις, η μελλοντική τρομοκρατία που κυοφορείται, οι πεινασμένες χώρες έναντι άλλων παχύδερμων χωρών που δε συγκινούνται μπροστά σ’ ένα παιδί που πεθαίνει από πείνα. Είναι όλα που βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνουν στην ευρύτερη γειτονιά, στην Ουκρανία, στη Γάζα, αυτά που κάνουν τον 21ο αιώνα να είναι γεμάτος αμφιβολίες και αγωνίες.

Ενώπιον όλων αυτών και άλλων μελλούμενων είναι αυτοκαταστροφικό και παράλογο να συνεχίσουμε να περπατούμε στα τυφλά και να περιμένουμε από τρίτους να μας δείξουν τη στράτα. Να επιλέξουμε αν θα πάμε μπροστά ή πίσω. Ενδιάμεση στράτα δεν υπάρχει, είναι ουτοπικό προϊόν κατασκευασμένο από ανθρώπινη δειλία και αναποφασιστικότητα. Το δοκιμάσαμε πενήντα ένα συναπτά χρόνια.

Η επιλογή της στράτας είναι προσωπική υπόθεση και αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα. Όσοι θέλουν να μείνουν πίσω να το πουν και να επιλέξουν την πορεία τους. Να συνταχθούν με όσους θέλουν διχοτόμηση ανοιχτά, να συνεχίσουν να κλαίνε και ν’ ατενίζουν τον Πενταδάκτυλο και την Κερύνεια από μακριά, ν’ ακούνε εκπομπές δακρύβρεχτες για την προτεραία δόξα και ανδρεία της ελληνοπρεπέστατης, πλην όμως τάλαινας μεγαλονήσου, και κυρίως να παρευρίσκονται σε αντικατοχικές με μοτόρες, λάβαρα και σημαίες και να χειροκροτούν αυτοεπαναλαμβανόμενες ομιλίες. Δικαίωμά τους.

Η επιλογή τους βέβαια προϋποθέτει να μην πηγαίνουν στην απέναντι όχθη να γεμίζουν τα ντεπόζιτά τους, ούτε ν’ αγοράζουν φάρμακα και άλλα τινά, ούτε να συχνάζουν στα καζίνα, οι δε κυρίες τους να κόψουν τους απέναντι πλαστικούς, κομμωτές και αποτριχωτές. Αν πάλι οι άρρενες Έλληνες της Κύπρου είναι αποφασισμένοι, μη αντέχοντας στο σβέρκο τους την οσμή και την μπότα του Αττίλα, να πιάσουν τα όπλα και τα τανκς και ν’ ανέβουν στα ψηλά βουνά για να αποτινάξουν τον εχθρό με τα σώματά τους, δικαίωμά τους επίσης. Να μας ενημερώσουν μόνο, για να καλέσουμε τα ΜΜΕ να καταγράψουν την πράξη και κυρίως το αποτέλεσμα της για να μείνει στην ιστορία ως παράδειγμα προς αποφυγή σε μελλοντικά σχολικά εγχειρίδια.

Αν πάλι επιλέξουμε την άλλη στράτα, αυτήν που οδηγεί σε μια λύση συναινετική, λύση αμοιβαίου σεβασμού, ισότητας και προοπτικής όλων, ας το κάνουμε με σθένος και αποφασιστικότητα. Όχι με υπεκφυγές και όρους που ξέρουμε από την αρχή ότι δε θα περάσουν, αλλά τα επιβάλλουμε για να τζιλίσουμεν την μάππαν τζίθεμερου.

Ας εγκαινιάσουμε την επιλογή μας αντιδρώντας στο ενορχηστρωμένο περιπαίξιμο που συνηθίσαμε τόσα χρόνια να εισπράττουμε παθητικά μαζί με το αφήγημά ότι η αιτία των δεινών πηγάζει μόνον από την αδιαλλαξία της Τουρκίας. Χωρίς λύση η διαφθορά που φταίει για όλα θα δρατζιάσει και η ανευθυνότητα θα συνεχίζει να καιεί και τα δάση και τα σπίτια μας. Σύμμαχοι μας σ’ αυτή την προσπάθεια δεν είναι μόνο η Ευρώπη, ο αραβικός κόσμος, το Ισραήλ, και οι ΗΠΑ. Είναι προπάντων οι Τουρκοκύπριοι της διπλανής πόρτας, που έχουν αποδείξει ότι τολμούν και στέκονται όρθιοι ενάντια στην Τουρκία όταν τίθενται σε κίνδυνο τα πιστεύω και η κοσμικότητά τους.

Εάν και εφ’ όσον επιλέξουμε τη στράτα της λύσης πρέπει να συμβάλουμε πρακτικά για να εδραιώσουμε την απόφασή μας, ειδάλλως όπως δείχνει η φωτογραφία, θα μας μείνουν τα ντουβάρια. Η λύση συμφέρει, αυτό θέλουν ν’ ακούσουν όλοι γιατί ας μη ξεχνάμε ότι ανάμεσα στους ηρωικούς Έλληνες προγόνους των Κυπρίων συγκαταλέγονται και Φοίνικες. Ας προτείνουμε ΕΚ και ΤΚ ένα πρώτο λογικό και γενναίο βήμα, να διδάξουμε στα παιδιά μας τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας.

Ας γράψουμε στα παλαιότερα των υποδημάτων μας όλα όσα θα λεχθούν εις βάρος μας, λεχρίτες, πατριδοκάπηλοι, πουλημένοι, πληρωμένοι, τουρκοπροσκυνημένοι, προδότες κλπ. Τα έχουμε ξαναζήσει, ξαναζεσταμένο φαγητό, δεν ξεχνούμε. Ας ξεκινήσουμε να διαβάζουμε, ιστορία όχι παραμύθια και παραβολές. Ξαναδιαβάστε τον βίο και την πολιτεία του Ιωαννίκιου από τον Άγιον Ηλίαν Καρπασίας, άλλως Γιάννον που τον εκάτσαν πας τον μπάλλον, ή του Ρε Αλέξη που αντιστάθηκε και έπεσε μαχόμενος υπέρ πίστεως και πατρίδος.

Εάν και εφ’ όσον ενηλικιωθούμε, ας εμπεδώσουμε ότι η λύση και η απελευθέρωση της Λύσης εξαρτάται και από εμάς.

Είθε το Δεκαπενταύγουστο να φωτίσει τη στράτα της ορθής επιλογής.

Ελεύθερα, 17.8.2025