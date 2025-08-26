Ένας αυτοκινητόδρομος από τη Λευκωσία στη Σολιά κρίθηκε κατεπείγουσας προτεραιότητας πριν από το 1974. Αλλά ήρθε η εισβολή και το ανέτρεψε κι αυτό, όπως ανέτρεψε τα πάντα.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και μετά όλοι οι υπουργοί που πέρασαν από το υπουργείο Συγκοινωνιών «αγωνίστηκαν» με τη σειρά για να γίνει αυτός ο δρόμος. Και ο καθένας έβαζε νέα χρονοδιαγράμματα και μοίραζε υποσχέσεις και αποφασιστικότητα.

Το 2003 ο Αβέρωφ Νεοφύτου δήλωνε ότι πριν τελειώσει ο δρόμος Κοκκινοτριμιθιάς – Ακακίου θα έχει ξεκινήσει η δεύτερη φάση από τη Δένεια μέχρι την Αυλώνα και από την Ευρύχου προς τον Αστρομερίτη. Το 2006, ο Χάρης Θράσου δήλωνε ότι το 2011 θα ήταν τελειωμένος ο αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη – Ευρύχου. Το 2009, ο Νίκος Νικολαϊδης υπόγραφε συμβόλαια για τη μελέτη και δήλωνε ότι πριν το τέλος του 2012 θα βγουν σε προσφορές για την κατασκευή του έργου, ώστε αυτό να ολοκληρωθεί πριν εκπνεύσει το 2014. Το 2010, η Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή, ενημέρωνε τους κοινοτάρχες Σολέας ότι για το κομμάτι Αστρομερίτη – Ευρύχου, «έχουν ξεκινήσει οι μελέτες για τα κατασκευαστικά σχέδια και «υπολογίζεται να ολοκληρωθούν περίπου σε δύο χρόνια. Το 2017 ο Μάριος Δημητριάδης υποσχόταν στους Σολιάτες, που τους επισκέφθηκε, ότι θα κάνει το παν για να μπει το κονδύλι στον Προϋπολογισμό του 2019…

Η ιστορία συνεχίζεται με τους ίδιους ρυθμούς. Απλώς τώρα αναμένεται να τελειώσει (ελπίζουμε) το κομμάτι Αστρομερίτη – Ευρύχου, 11 χιλιόμετρα δρόμος, (λες και θα ένωναν την Αμερική με την Ευρώπη) -αυτός που θα ήταν τελειωμένος το 2011 – κι επειδή αμέσως μετά πρέπει να ξεκινήσει η επόμενη φάση (Δένεια – Αστρομερίτης) για να ολοκληρωθεί επιτέλους ένα έργο που επί μισό αιώνα και βάλε κρίθηκε κατεπείγουσας προτεραιότητας, ξεκίνησαν να τοποθετούνται νέα εμπόδια.

Τρία χωριά –Ακάκι, Περιστερώνα, Αστρομερίτης– διαμαρτύρονται, διότι ανακάλυψαν τώρα ξαφνικά ότι ο δρόμος θα τα παρακάμψει και θα τους δημιουργήσει προβλήματα. Απαιτούν ο δρόμος να κατασκευαστεί βόρεια των χωριών, όπως ήταν η αρχική σκέψη πριν από δεκαετίες, και όχι νότια, όπως είναι η απόφαση σήμερα και τα σχέδια που έγιναν ήδη. Να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Το ερώτημα είναι γιατί κάθεται η κυβέρνηση και το συζητά μαζί τους.

Ο Αλέξης Βαφεάδης συνάντησε χθες εκπροσώπους των κοινοτήτων Μόρφου, Σολέας, Μαραθάσας, προηγουμένως συνάντησε εκπροσώπους Ακακίου, Περιστερώνας, Αστρομερίτη, θα τους ξανασυναντήσει λέει, και προσπαθεί να τους ικανοποιήσει όλους.

Το δεδομένο ουσίας ένα είναι: Αν αποφασιστεί να αλλάξει ξανά ο σχεδιασμός θα χρειαστούν άλλα δέκα χρόνια. Είναι δυνατόν; Μετά από τόσες δεκαετίες κοροϊδίας να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία; «Η επιθυμία αυτής της Κυβέρνησης είναι να υπάρχει ομοφωνία στον τρόπο που θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση του έργου», δήλωνε χθες ο υπουργός Συγκοινωνιών. «Για αυτό ακριβώς το λόγο θα έχω ξανά συνάντηση με τους τρεις Κοινοτάρχες που διατηρούν τις επιφυλάξεις τους , για να συζητήσουμε ξανά το θέμα της όδευσης του δρόμου».

Η επιθυμία αυτής της κυβέρνησης θα έπρεπε να είναι να πραγματοποιήσει το έργο όπως προγραμματίστηκε μετά από πολλές μελέτες και συζητήσεις και διαδηλώσεις και για το οποίο ο ίδιος ο υπουργός δήλωνε ότι «χωρίς τον αυτοκινητόδρομο Δένειας – Αστρομερίτη, η Ορεινή Λευκωσίας είναι καταδικασμένη σε ερήμωση». Άρα, δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμία σκέψη για την όποια διαφοροποίηση η οποία θα προκαλέσει νέες καθυστερήσεις.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού για τον δρόμο Δένεια – Αστρομερίτη (18 χιλιόμετρα) αναμένεται να γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ελπίζουμε να μην μπει και ο Βαφεάδης στη λίστα με τους υπουργούς Συγκοινωνιών που κοροϊδεύουν τους Σολιάτες και τους Μαραθεύτες επί δεκατίες.