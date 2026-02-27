Τα μεγάλα έργα και οι σημαντικές εκκρεμότητες στην επαρχία Πάφου, θα αποτελέσουν το αντικείμενο σημερινής επίσκεψης του αρμόδιου Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στην Πάφο. Ο Αλέξης Βαφεάδης θα παρακαθήσει στις 9.30πμ σε ευρεία σύσκεψη στα γραφεία του τοπικού ΕΒΕ, κατά την οποία θα τεθούν επί τάπητος τα έργα αυτά.

Στη συνάντηση του κ. Βαφεάδη με τους φορείς της επαρχίας θα εξετασθούν, συγκεκριμένα, οι εξελίξεις στο μέγα θέμα του αυτοκινητόδρομου Πάφου- Πόλεως Χρυσοχούς όσον αφορά στην Α’ φάση και οι εξελίξεις και πρόοδος σε σχέση και με τις αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

Θα εξετασθεί επίσης το θέμα της Β’ φάσης του ίδιου έργου, που αφορά στο τμήμα από Στρουμπί σε Πόλη Χρυσοχούς, οι εξελίξεις και τα χρονοδιαγράμματα του.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων θα συζητήσει με τους παράγοντες της Πάφου επίσης το έργο της επέκτασης της λεωφόρου Τάφων των Βασιλέων και της παραλιακής λεωφόρου Χλώρακας – Λέμπας – Κισσόνεργας, όπως επίσης την εκκρεμότητα σχετικά με τον Δυτικό παρακαμπτήριο δρόμο Πάφου.

Στη σημερινή συνάντηση θα τεθεί ακόμη η ολοκλήρωση της κατασκευής του δρόμου πρόσβασης προς το Αεροδρόμιο Πάφου, παρά το ποταμό της Έζουσας, από την τουριστική περιοχή, τα έργα για την προστασία και βελτίωση των Νοτιοδυτικών ακτών των Δήμων Πάφου και Γεροσκήπου και η γέφυρα σύνδεσης της Βιομηχανικής Περιοχής Μεσόγης με την Βιομηχανική Ζώνη Τρεμιθούσας.