Ας ξεκινήσω με μια βουδιστική συμβουλή, … έτσι, για να υπάρχει:

«Ό,τι κι αν σε παιδεύει, άστο να πάει… να φύγει, …., let it go! Καταστρέφεις τον εαυτό σου, κακό του κάνεις, με το να στενοχωριέσαι για καταστάσεις και ανθρώπους που δεν μπορείς να ελέγξεις».

Συμβουλή από το υπερπέραν. Που κάπως «έφτασε» σε μένα καθώς σερφάριζα, στα τοξικά από τη μία και χαζοχαρούμενα από την άλλη, σόσιαλ μίντια, αλλά ακόμα και ενημερωτικά, της πλάκας, sites: Καλή η πολυφωνία, αλλά θέλει και stop. Και ξεσκαρτάρισμα!

Μια ανάρτηση, στο Facebook, από τον Αχιλλέα Γραβάνη, καθηγητή Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, για χυδαία συμπεριφορά από δήθεν προοδευτικούς και δημοκράτες, εναντίον μιας εξαιρετικής και πάντα σεμνής τραγουδίστριάς μας. Γράφει:

«Επικαλούνται την δημοκρατία αλλά δεν έχουν καμία σχέση μαζί της. Στοχοποιούν την Γλυκερία επειδή τραγούδησε στο Ισραήλ! Φασιστοειδή τα οποία ανεχόμαστε για δεκαετίες. Έχουν ρημάξει την χώρα την έχουν οδηγήσει στο παρελθόν σε αδελφοκτόνο εμφύλιο και δεν θα δίσταζαν Πολάκηδες να το ξανακάνουν αν τους το επιτρέπαμε. Μισάνθρωποι με το προσωπείο ανθρωπισμού. Οι “πεφωτισμένοι” αυτοαποκαλούμενοι προοδευτικοί, στην ουσία φασιστικά τάγματα εφόδου. Αυτά που ρήμαξαν ολόκληρες κοινωνίες με εκατομμύρια θύματα που έδωσαν αγώνα να ελευθερωθούν».

Πραγματικά, μερικοί έχουν ξεφύγει άγρια σε αυτόν τον τόπο. Ναι, να έχουν τις απόψεις τους. Δεν είναι δυνατό να συμφωνούμε όλοι σε όλα – θα ήταν παράλογο και κακό. Οι καλλιεργημένοι άνθρωποι μπορούν και πρέπει να συζητούν. Κόσμια και τεκμηριωμένα.

Κλασικό και κακό-κάκιστο παράδειγμα, δίνουν μερικοί από τους βουλευτές μας –ας μην πούμε ονόματα, όλοι τους ξέρουμε– που πραγματικά κατεβάζουν το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου. Εκεί όπου, πιο κάτω δεν υπάρχει…

Πολλές φορές, «έτσι για χάζι», παρακολουθώντας συνεδρία, ηχογραφώ τις πιο ακραίες περιπτώσεις και την επόμενη μέρα με ένα έξυπνο μοντάζ του παραγωγού μου στο ραδιόφωνο, αναμεταδίδω ένα απίστευτο ταρατατζούμ που, πραγματικά, το απολαμβάνουν οι ακροατές.

Κάποιοι από αυτούς, προτείνουν, μάλιστα, οι πιο «καλοί ηθοποιοί-βουλευτές», να παίζουν σε μία από τις ωραιότατες καλοκαιρινές επιθεωρήσεις μας.

Επί τη ευκαιρία, συστήνω ενθουσιωδώς της επιθεώρηση «Ζαμπέτας» στο «Άλσος» της Αθήνας. Ένας μεγάλος, καταπληκτικός θίασος και μια σπουδαία ορχήστρα, ανεβάζουν στα ουράνια μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε.

Υστερόγραφο: Επέστρεψα από ένα σύντομο διήμερο στην Κύπρο, για λόγους προσωπικούς αλλά και για να ενημερωθώ από πρώτο χέρι, από ανθρώπους που εκτιμώ, για την πολιτική και κοινωνική κατάσταση στο νησί, μέσα σε όλο αυτό το πολεμικό κλίμα που βιώνουμε από βορρά (Ουκρανία) και νότο (Γάζα). Το πολιτικό κλίμα είναι μάλλον ζοφερό, παρ’ όλο που αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στην καθημερινή ζωή. Οι λίγοι σοβαροί άνθρωποι προβλέπουν ότι η χώρα, ευημερούσα μεν, μοιάζει όμως να μην έχει προοπτική καλύτερη όσον αφορά το εθνικό θέμα.

Γενικά –και ως έναν βαθμό, μικρότερο ίσως– νομίζω πως η ορατή καθημερινότητα αντικατοπτρίζει ένα κομμάτι του πληθυσμού που προτάσσει το προσωπικό του συμφέρον έναντι εκείνο της χώρας. Ξέρετε, νομίζω, ποιους φωτογραφίζει η συγκεκριμένη επιλογή. Μπείτε στο Instagram και θα τους δείτε πίσω από ένα πιάτο, που μπροστά υπάρχει ταμπέλα με τα ονόματά τους. Το κομμάτι αυτό είναι πανίσχυρο. Και εμπεριέχει πολλούς αδύναμους, που εξαρτώνται και τρώνε από αυτό.