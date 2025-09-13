27η ημέρα τρέχοντος μηνός Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», με τον Αντόνιο Γκουτέρες στην Νέα Υόρκη, η τριμερής Γενικού Γραμματέα – Χριστοδουλίδη – Τατάρ.

> Δώστε βάση στον 3ο ενικό αριθμό, παθητική φωνή, αορίστου προπαντός, του ρήματος αναμένω, που πιο λαϊκά μπορεί να αποδοθεί και ως «φέξε μου και γλίστρησα»!

3 έτη φυλάκισης επέβαλε την Πέμπτη το Επαρχιακό Δικαστήριο της Λευκωσίας στον τέως Επίτροπο Εθελοντισμού, Γιάννη Γιαννάκη, για την υπόθεση των πλαστών επίσημων εγγράφων που χρησιμοποίησε για πρόσληψή του στον Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

> Απ’ όλο αυτό, δεν συγκρατώ τόσο την απάτη του εν λόγω ανδρός όσο το γεγονός ότι κάποιοι τον επέλεξαν και ως Επίτροπο, και, μάλιστα, Εθελοντισμού. Για μένα και αυτοί οι «κάποιοι» φέρουν ευθύνη…

4,5 χρόνια φυλάκισης επιβλήθηκαν στη Ναντίν Μενέντεζ, 58 ετών, σύζυγος του πρώην γερουσιαστή και φίλου της Κύπρου, Μπομπ Μενέντεζ, 71 ετών, γιατί, όπως ισχυρίστηκαν οι εισαγγελείς, ενεπλάκη και αυτή σε ένα ολόκληρο πλέγμα δωροδοκιών μαζί του. Εκτός από την ποινή φυλάκιση, το Δικαστήριο της επέβαλε και την καταβολή προστίμου ύψους 922.000 δολαρίων.

> Απολογούμενη στο Δικαστήριο, η κα Μενέντεζ, με δάκρυα στα μάτια, κατηγόρησε τον σύζυγό της ότι ήταν ο εγκέφαλος του σχεδίου για την αποδοχή μιας σειράς δωροδοκιών, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, ράβδων χρυσού και ενός Mercedes Benz. Ο Μπομπ Μενέντεζ, υπενθυμίζουμε, έχει καταδικαστεί για δωροδοκία και εκτίει ποινή φυλάκισης 11 ετών.

150.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν από ανυποψίαστους πολίτες μία 44χρονη και μία 53χρονη, τις οποίες συνέλαβε η Αστυνομία. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι ύποπτες έπεισαν τους παραπονούμενους ότι θα μεσολαβούσαν ώστε να τους βοηθήσουν να λάβουν αποζημιώσεις και να πωλήσουν ακίνητη περιουσία τους που βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές.

5 Ρίχτερ ήταν ο σεισμός την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, με επίκεντρο περίπου 18 χιλιόμετρα από τον Μαραθώνα στην Αττική. Αν έγινε αισθητός στην Αθήνα, με ρωτούν φίλοι από την Κύπρο;

> «Όχι ότι τρόμαξα, αλλά απήγγειλα όλο το “Πιστεύω” σε δέκα δευτερόλεπτα», έγραψε στο Facebook o φίλος και εξαιρετικός συγγραφέας, Αύγουστος Κορτώ!

5,6 Ρίχτερ ήταν ο σεισμός Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου στην επαρχία Κουνάν του Αφγανιστάν, που σκότωσε τουλάχιστον 2.200 ανθρώπους, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, που οι υπηρεσίες του όμως δεν κατάφεραν να φτάσουν τα 362 χωριά που κυριολεκτικά ισοπεδώθηκαν.

> Όπως μετάδωσαν τα μεγάλα διεθνή ενημερωτικά δίκτυα, πολλές γυναίκες πέθαναν μέσα στα συντρίμμια, γιατί απαγορεύονταν να τις αγγίξουν οι διασώστες. «Δεν μπορούμε να μιλήσουμε καν με τις γυναίκες, ούτε να τις πλησιάσουμε – είναι απαγορευμένο. Ακόμη και η επαφή με σώμα νεκρής γυναίκας, μπορείς να έχει συνέπειες», είπε σε ξένους ανταποκριτές εκεί ένα μέλος των σωστικών συνεργείων!

284 τοποθεσίες «μετώπου μάχης» σε όλη τη χώρα, έχει επιλέξει ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, για να αναπτύξει στρατιωτικά μέσα, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τις ΗΠΑ.

> Η Ουάσινγκτον, από την μεριά της, έχει μετακινήσει έναν τεράστιο αριθμό δικών της πολεμικών πλοίων και στρατιωτικών αεροσκαφών στην Καραϊβική, στο πλαίσιο ενός σχεδίου για την διεξαγωγή πολέμου κατά των καρτέλ ναρκωτικών, τα οποία ο Λευκός Οίκος λέει ότι συνεργάζονται με το καθεστώς του Μαδούρο.

