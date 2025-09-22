«Γαύροι να πεθάνετε», αναγράφει ο τοίχος που αντικρίζουμε καθημερινά με το που φτάνουμε στα γραφεία του Φιλελευθέρου. Ένα από τα εκατοντάδες συνθήματα των χούλιγκαν, που ο Δήμος Λευκωσίας δεν μπήκε στον κόπο να διαγράψει, κι ας βρίσκεται εδώ και έναν τουλάχιστον χρόνο ανάμεσα σε δύο λύκεια της πρωτεύουσας. Ίσως επειδή αποτελεί κι αυτό, μέρος της «κουλτούρας» μας. Της νοοτροπίας σύμφωνα με την οποία θεωρείται «κανονικότητα» να μεγαλώνεις παιδιά σε έναν τόπο όπου οι πολίτες του εύχονται μέσω ενός τοίχου να πάθει καρκίνο κάποια μητέρα, επειδή υποστηρίζει την αντίπαλη ομάδα. Ένα φαινόμενο τόσο σύνηθες, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σε μια κυπριακή πόλη.

Σ’ αυτή τη χώρα με τις επιλεκτικές ευαισθησίες, εστάλη μια οδηγία. Την έλαβαν οι δήμοι και οι κοινότητες του νησιού και είχε ως τίτλο: «Ενίσχυση των δράσεων για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και της υποκίνησης μίσους στην Κύπρο». Η οδηγία διαβιβάστηκε, όπως αναφέρεται, από τον υπουργό Διασποράς του Ισραήλ προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, μέσω του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, και αφορούσε στον άμεσο καθαρισμό συνθημάτων που εντοπίζονται στους τοίχους.

Ο υπουργός ενός ξένου (και ούτε καν ευρωπαϊκού) κράτους, δίνει οδηγίες στο Διπλωματικό Γραφείο του Προέδρου και το Υπουργείο Εσωτερικών θεωρεί άμεση προτεραιότητα να τις διαβιβάσει ώστε να οι δήμοι και οι κοινότητες να δώσουν προτεραιότητα στο αίτημά του: Να διαγράφουν από τους τοίχους συνθήματα που αυτή η ξένη χώρα κρίνει ως «αντισημιτικά» και πως «υποκινούν το μίσος». Όπως, μάλιστα, φανερώνει έγγραφο με τη σφραγίδα «State of Israel» που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, στο στόχαστρο βρέθηκαν πέντε έργα. Ανάμεσά τους, ένα γκράφιτι με τη σημαία της Παλαιστίνης σε μπαλόνια σε σχήμα καρδιάς που ακτιβιστές ύψωσαν στον ουρανό της Λεμεσού τη μέρα του αγώνα μεταξύ της Πάφου και της Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο Στάδιο «Άλφαμεγα».

Υποκίνηση μίσους, λοιπόν, τα μπαλόνια σε σχήμα καρδιάς, κανονικότητα οι ευχές θανάτου στις μητέρες των οπαδών της Ομόνοιας. Υποκίνηση μίσους το νήπιο στα γόνατα, κανονικότητα οι απειλές προς τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ. Υποκίνηση μίσους η λέξη «Γενοκτονία» πάνω σε τενεκεδάκι με αίμα, κανονικότητα οι σβάστικες και τα συνθήματα των νοσταλγών της ΕΟΚΑ Β’.

Και η ζωή στο (κατά τα άλλα ανεξάρτητό) μας κράτος συνεχίζεται.