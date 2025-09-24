Ο «Φιλελεύθερος» έχει μια μακρά ιστορική διαδρομή μέσα από την οποία κατέστη ο μεγαλύτερος Οργανισμός ΜΜΕ στον τόπο μας. Είμαστε ένας Οργανισμός που δεν χρειάσθηκε ούτε και πρόκειται να χρειασθεί να δώσουμε διαπιστευτήρια σε κανένα.

Ο ρόλος και η αντικειμενικότητα του «Φ», αγκαλιάσθηκε από τους πολίτες. Αυτοί μας κρίνουν, καθώς σ΄ αυτούς απευθυνόμαστε. Και κρινόμαστε καθημερινά. Η ιστορία μας, προδήλως αποδεικνύει ότι ο «Φ» δεν υπήρξε ποτέ φορέας εξυπηρέτησης συμφερόντων. Κι αυτό αναγνωρίζεται πανταχόθεν.

Γι’ αυτό και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, αλλά περισσότερο να ανεχτούμε, προσπάθειες από κάποιους, που θεωρούν ότι μπορούν να επιτίθενται στο συγκρότημα μας (και παράλληλα στην ιστορία και στην υπευθυνότητα μας απέναντι στον τόπο) και να διαστρεβλώσουν τις πραγματικότητες, με στόχο τη δική τους αυτοπροβολή. Ο δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, ο οποίος αρέσκεται να «παίζει» με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τα οποία χρησιμοποιεί για αυτοπροβολή και ως εργαλείο ανέλιξης της πολιτικής του καριέρας, επιχειρεί κατηγορώντας τον Οργανισμό μας, με γνωστά μυθεύματα, να συντηρηθεί στη δημόσια σφαίρα. Με αφορμή μια επώνυμη αναφορά συντάκτη μας, η οποία τον αφορούσε σε σχέση με δηλώσεις του, ξεκίνησε το ίδιο παραμύθι, ότι δήθεν δεν θέλουμε (!) εποπτικό πλαίσιο για τις εταιρείες Forex. Και γιατί; Επειδή κατά το αφήγημά του, στρατηγικός επενδυτής στον Οργανισμό, είναι ιδιοκτήτης τέτοιας εταιρείας.

Αυθαίρετα συμπεράσματα. Και προσβλητικά για την ιστορία του Οργανισμού μας. Όσοι παρακολουθούν, χωρίς παρωπίδες, την πορεία του «Φ» διαχρονικά αλλά και μετά τη συμφωνία συμμετοχής του διεθνώς επιτυχημένου Κύπριου επιχειρηματία Κώστα Κλεάνθους στον Οργανισμό, θα διαπιστώσουν ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ούτε και πρόκειται να αλλάξει. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν επηρεάζεται και δεν ανατρέπεται η αποστολή του «Φ», ο οποίος φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια ζωής. Οι επτά δεκαετίες ζωής είναι απόδειξη ότι η εφημερίδα, ο Οργανισμός, αναγνωρίζεται από την κοινωνία και αγκαλιάζεται για την αντικειμενικότητα του και το ρόλο του για τους πολίτες και τον τόπο. Η εφημερίδα μας έχει πολύ μεγαλύτερη έγνοια και ευθύνη απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία, που μαζί της πορεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια, από πρόσκαιρες πολιτικές και φιλόδοξους πολιτικούς.

Δεν θα ασχολούμαστε με τη συγκεκριμένη «επίθεση», αλλά δεν μπορούμε να ανεχόμαστε τις όποιες προσβλητικές αναφορές και τα υπονοούμενα από οποιονδήποτε και να προέρχονται. Δεν ασχολούμαστε με πολιτικές ατζέντες πολιτικών, οι οποίοι στο βωμό της «προαγωγής» τους, φαίνεται ότι δεν έχουν όρια.

Ο «Φιλελεύθερος» κρίνεται καθημερινά και στο βωμό της αναγνωσιμότητας δεν σκαρφίζεται ιστορίες, που επηρεάζουν την εικόνα της χώρας μας.