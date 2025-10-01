Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία, το κράτος μας, το όχημα επιβίωσης μας, συμπληρώνει φέτος 65 χρόνια ζωής. Είναι μια πορεία, από το 1960 και εντεύθεν γεμάτη δυσκολίες και πολλά προβλήματα. Μια δύσκολη πορεία, γεμάτη υπονομεύσεις και παγίδες.

ΕΧΟΥΝ γίνει και λάθη από τη δική μας πλευρά. Τα αναγνωρίζουμε και οφείλουμε να προβούμε σε αυτοκριτική. Την ίδια ώρα, ιστορικά επιβάλλεται να αναγνωρίσουμε πως βρεθήκαμε πολλές φορές απέναντι από δυνάμεις, που προδήλως ήθελαν να διαλύσουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Να την καταλύσουν.

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ πολέμιος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι διαχρονικά η Τουρκία. Η κατοχική δύναμη έχει λόγους να θέλει να κτυπήσει και να υπονομεύσει το κράτος της Κύπρου. Αυτό εξυπηρετεί τα στρατηγικά της συμφέροντα. Αυτό το επιδιώκει επειδή βρίσκει παντού και πάντα μπροστά της την Κυπριακή Δημοκρατία. Παρά το γεγονός ότι είναι ένα μικρό κράτος, έχει δυνατότητες και εργαλεία, που ενοχλούν την κατοχική Τουρκία.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία είναι το σπίτι όλων των Κυπρίων. Εκείνων που σέβονται το κράτος και τη χώρα. Είναι το σπίτι και των Ελληνοκυπρίων, των Μαρωνιτών, των Αρμενίων, των Λατίνων. Και των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι θα πρέπει, ωστόσο, να αντιληφθούν πως το μέλλον τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η αποκατάσταση της ενότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να είναι ο στόχος όλων. Χωρίς κατοχή, εξαρτήσεις από τρίτους και ελεύθερη.

ΣΤΑ 65 χρόνια από την ανακήρυξη του κράτους μας, τα μηνύματα είναι ξεκάθαρα. Με την απόσταση του χρόνου και αξιολογώντας την πορεία μας, θα πρέπει οι στόχοι να είναι συγκεκριμένοι: Η Κυπριακή Δημοκρατία θα είναι πάντα το κράτος μας. Αυτό είναι μονόδρομος και αδιαπραγμάτευτο.

ΜΕ την ευκαιρία της επετείου, πρέπει να σημειώσουμε ακόμη και τα εξής: Ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να υπονομεύσει το κράτος και πρωτίστως να το διαλύσουν. Γιατί τέτοιες κινήσεις τις αντιμετωπίζουμε συνεχώς. Και μέχρι σήμερα αντιμετωπίζουμε τις ενέργειες αυτές επιτυχώς. Ωστόσο, θα πρέπει να επαγρυπνούμε, γιατί η προσπάθεια συνεχίζεται.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία θα είναι το κράτος μας και μετά την επίτευξη συμφωνίας στο Κυπριακό. Η λύση περνά μέσα από την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει εσαεί σε όλη την επικράτεια της χώρας μας.