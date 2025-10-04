Η μόνη «διαμαρτυρία» που θυμάμαι, στην οποία πήγαν οι αστυνομικοί με σκοπό να ρυθμίσουν την τροχαία ήταν στη Λεμεσό. Όταν μια ομάδα ημεδαπών (;) ντυμένοι με μαύρα ρούχα και κουκούλες στο κεφάλι πήγαν να «διαμαρτυρηθούν» δέρνοντας όποιον αλλοδαπό συναντούσαν στον δρόμο.

Εκεί πράγματι οι αστυνομικοί ρύθμιζαν την κυκλοφορία. Περνούσαν από δίπλα τους οι κουκουλοφόροι και οι αστυνομικοί απλώς τους έδειχναν προς τα πού να πάνε. Με τα χέρια (προσέξτε το αυτό), τους έκαναν τα σήματα τροχαίας.

Στην εκδήλωση διαμαρτυρίας που έγινε το απόγευμα της Πέμπτης στη Λευκωσία, με αφορμή την αναχαίτιση από το Ισραήλ του στολίσκου με ανθρωπιστική βοήθεια που ταξίδευε για τη Γάζα, είναι πολύ μεγάλη κοροϊδία να λέει η Αστυνομία ότι ο ρόλος των αστυνομικών στον χώρο της διαμαρτυρίας είχε να κάνει με τη ρύθμιση της τροχαίας κίνησης. Αυτό είπε εκπρόσωπος της Αστυνομίας στο ΚΥΠΕ. «Υπήρχε αστυνόμευση για λόγους ασφαλείας», είπε, «κάποια στιγμή εισήλθαν οι διαμαρτυρόμενοι εντός του δρόμου, αποκόπτοντας τη μία λωρίδα, η Αστυνομία απέκοψε και τη δεύτερη λωρίδα, για την ασφάλεια των ιδίων και άλλων που χρησιμοποιούσαν τον δρόμο».

Είναι ένα ακόμα ανδραγάθημα των αστυνομικών μας. Ρύθμιζαν την τροχαία κίνηση με τα σπρέι πιπεριού και με τα αξεσουάρ των Σωμάτων Ασφαλείας, τα γνωστά γκλομπ. Για την ασφάλεια των διαδηλωτών! Τους χτυπούσαν με τα γκλομπ για να μην τους χτυπήσουν τα αυτοκίνητα. Εκείνοι ξέρουν, είναι εμείς που δεν μπορούμε να καταλάβουμε από ποιον κινδύνευαν οι διαδηλωτές αφού έκλεισαν τη μια λωρίδα οι ίδιοι και τη δεύτερη λωρίδα οι αστυνομικοί. Δηλαδή, δεν περνούσε κανένα αυτοκίνητο. Για ποια ασφάλεια των διαδηλωτών φρόντιζαν οι αστυνομικοί αφού δεν υπήρχαν ούτε διερχόμενα αυτοκίνητα, ούτε αντιδιαδηλωτές, ούτε αντιμαχόμενες παρατάξεις;

Αυτό που περιγράφουν οι ίδιοι οι διαδηλωτές, και είναι πιο πιστευτοί από την Αστυνομία διότι κυκλοφόρησαν πολλά βίντεο με τις σκηνές, είναι τρομακτικό. Διότι δείχνει μια Αστυνομία που θέλαμε να πιστεύουμε πως δεν υπάρχει πια. Αστυνομία άλλων εποχών. Πρώτο, καθοδήγησαν τους διαδηλωτές να μπουν στον δρόμο, ενώ δεν είχαν τέτοιο σκοπό. Δεύτερο, έκλεισαν όλο τον δρόμο οι αστυνομικοί. Τρίτο, οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα για κανένα μισάωρο και ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν όταν είδαν να καταφθάνουν δέκα περιπολικά από τα οποία κατέβηκαν 30 αστυνομικοί με κράνη, εξαρτύσεις, γκλομπ και ασπίδες και στήθηκαν σε παράταξη απέναντι από τους διαδηλωτές.

Ακολούθησε αυτό που ακολουθεί πάντα σε τέτοιες διαδηλώσεις όταν οι αστυνομικοί παραμένουν ζαπτιέδες, όση μόρφωση κι αν αποκτήσουν, όσος εκσυγχρονισμός κι αν μεσολαβήσει. Παρατάχθηκαν και οι διαδηλωτές σε μια γραμμή και φώναξαν «λευτεριά στην Παλαιστίνη» και οι αστυνομικοί τους διέλυσαν με τα γκλομπ. Εκεί που θα αποχωρούσαν χωρίς να γίνει τίποτε απολύτως. Ως να πήγαν στον χώρο με μοναδικό σκοπό να δώσουν στους διαδηλωτές μάθημα αυταρχισμού και συμμόρφωσης στο αστυνομικό κράτος. Έχουμε όμως αστυνομικό κράτος; Να μας πουν να ξέρουμε. Διότι, παραλίγο να πεισθούμε πως πέρασαν αυτές οι εποχές.

Με δεδομένο ότι οι διαδηλωτές θα φώναζαν τα συνθήματά τους και θα αποχωρούσαν, η μόνη ορατή εξήγηση για τη συμπεριφορά των αστυνομικών είναι ότι πουλούσαν εκδούλευση στο Ισραήλ. Εκ μέρους της ηγεσίας τους, φυσικά. Δεν αποκλείεται να ήρθε και καμιά επιστολή από τον Ισραηλινό υπουργό Διασποράς και υπερέβησαν εαυτούς υπουργοί και αρχηγοί για να αποδείξουν ότι η κυπριακή Κυβέρνηση δεν συμμερίζεται τις απόψεις διαδηλωτών που φωνάζουν «λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Αν πρέπει να δοθεί κάποια εξήγηση για όσα συνέβησαν είναι από την πολιτική ηγεσία που πρέπει να δοθεί. Διότι, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι «σέβεται απόλυτα το δικαίωμα της ειρηνικής συνάθροισης και ελευθερίας της έκφρασης», αλλά αυτό είναι ως να απευθύνεται σε κάφρους. Η Κυβέρνηση τι λέει; Σέβεται το δικαίωμα των πολιτών να διαμαρτύρονται φτάνει να μην αναστατώνουν τον υπουργό Διασποράς;