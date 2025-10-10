ΜΙΑ σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην περιοχή μας, που αφορά τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Μια εξέλιξη, η οποία θα βοηθήσει- αυτός είναι ο στόχος- προς την κατεύθυνση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας.

ΟΠΩΣ είναι γνωστό, Ισραήλ και Χαμάς κατέληξαν, τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα, μετά από πολυήμερες παράλληλες συζητήσεις, που φιλοξενήθηκαν στην Αίγυπτο. Οι συζητήσεις διεξήχθηκαν στη βάση της πρότασης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τράμπ. Εάν δε αυτή η συμφωνία προχωρήσει, υλοποιηθεί, τότε θα πρόκειται για μια πολύ μεγάλη διπλωματική επιτυχία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος, ειρήσθω εν παρόδω, διεκδικεί το βραβείο Νόμπελ.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως πολλά αναμένεται να γίνουν. Πολλά αναμένεται να ξεκαθαρισθούν ως προς τις λεπτομέρειες της συμφωνίας. Έχει προφανώς σημασία να υπάρχει μια συνολική γνώση του περιεχομένου. Είναι σαφές πως πολλά θα κριθούν από την υλοποίηση των πρώτων βημάτων. Πολλά θα κριθούν, σε σχέση με τη διαδικασία υλοποίησης, με το πώς θα συμπεριφερθούν τα εμπλεκόμενα μέρη. Κι αυτά αφορούν, μεταξύ άλλων, την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, την επιστροφή των ομήρων και την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων σε φυλακές του Ισραήλ.

ΟΠΩΣ σημειώνει σε ανάλυσή του ο Guardian οι λεπτομέρειες και η αλληλουχία των βημάτων μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα παραμένουν ασαφείς( σ.σ. αυτό αφορούσε τις πρώτες της ανακοίνωσης), ωστόσο η διακήρυξη προθέσεων, τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χαμάς, είναι ουσιαστική.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για ένα σημαντικό βήμα, το οποίο θα έπρεπε να είχε γίνει προ πολλού. Γιατί όλη αυτή την περίοδο παρακολουθήσαμε μια καταστροφή. Νεκροί και μαζική εκδίωξη πληθυσμού. Όσο ο πόλεμος συνεχιζόταν τόσο μεγάλωνε και η καταστροφή.

ΣΕ επίπεδο λαού, Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι με το άκουσμα της συμφωνίας πανηγύρισαν καθώς κανείς, από τους λαούς, δεν θέλει προφανώς τον πόλεμο. Θέλει μια κανονική ειρηνική ζωή, καθημερινότητα. Ήταν για όλους μια σημαντική είδηση.

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ της Αιγύπτου είναι ένα πρώτο βήμα, που θα πρέπει να υλοποιηθεί. Από εκεί και πέρα, η μεγάλη εικόνα αφορά μια συνολική και μόνιμη λύση στην περιοχή. Μια συμφωνία που, όπως η διεθνής κοινότητα υποδεικνύει, θα στηρίζεται στα δυο κράτη.