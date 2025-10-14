Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ της Κυπριακής Δημοκρατίας, χθες, στη σύνοδο για την ειρήνη στην Αίγυπτο, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Η σύνοδος, όπως είναι γνωστό, πραγματοποιήθηκε χθες υπό τους Προέδρους της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην αιγυπτιακή λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ. Προσκλήθηκαν 22 ηγέτες χωρών και θεσμών, μεταξύ αυτών, οι ηγέτες της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης και της Ελλάδος, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ΚΥΠΡΟΣ, ως κράτος της περιοχής, έχει διαδραματίσει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, ένα ρόλο υποβοηθητικό για εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Έχει διαδραματίσει πρωτίστως ρόλο ανθρωπιστικό, με τη μεταφορά βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους, μέσω της «Αμάλθειας», ενώ παράλληλα υπήρξαν σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο παρεμβάσεις. Κι αυτό επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία έχει πολύ καλές σχέσεις με όλα τα κράτη της περιοχής. Η διατήρηση καναλιών επικοινωνίας και επαφών με όλους τους πρωταγωνιστές ήταν, εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, πολύ υποβοηθητικό. Κι αυτό το σημειώνουν και οι τρίτοι.

Ο ΡΟΛΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει αναγνωριστεί. Εξ ου και η πρόσκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εάν δεν λάμβαναν υπόψη την Κύπρο, όπως δυστυχώς λένε στο εσωτερικό διάφοροι, δεν θα ήταν εκεί χθες τη Δευτέρα. Εάν δεν είχαμε σχέση με όλους τους πρωταγωνιστές, άμεσα εμπλεκόμενους αλλά και τους ισχυρούς παίκτες, προφανώς και καμία πρόσκληση δεν θα έφθανε στη Λευκωσία.

ΣΑΦΩΣ και οι σχέσεις με την Αίγυπτο αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαδραματίσει ρόλο, στο να είμαστε παρόντες σε αυτή τη σημαντική σύνοδο για την περιοχή.

ΚΙ αυτό προφανώς και δεν έγινε… αυτόματα. Έγινε μετά από προσπάθειες από πλευράς της Λευκωσίας σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο. Έγινε ως αποτέλεσμα της αναγνώριση της πολιτικής στρατηγικής σημασίας της χώρας μας. Χωρίς καμία υπερβολή. Γνωρίζοντας το μέγεθος της χώρας και τις δυνατότητες της, θεωρούμε πως είναι σημαντική εξέλιξη η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στη σύνοδο στο Σαρμ ελ Σέιχ. Όπως, βέβαια και η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Έχει σημασία που βρέθηκαν εκεί Κύπρος και Ελλάδα.

ΣΕ αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και η επόμενη ημέρα. Και η αξιοποίηση των εξελίξεων. Αυτό που έχει σημασία είναι η συνέχεια, που θα δοθεί από τη Λευκωσία αλλά και την Αθήνα.