Πολλά άλλαξαν με την εφαρμογή της συμφωνίας ειρήνευσης Ισραήλ – Χαμάς στη Γάζα. Ένα από αυτά είναι, παραδόξως, το γεγονός πως η συμφωνία έφερε την ειρήνη με το Ισραήλ, χωρίς κανείς να μπορεί να πάρει όρκο ότι θα την δούμε να εφαρμόζεται, ειδικά επί μακρόν. Όμως μέσα στην ίδια τη Γάζα καμία ειρήνη δεν ήρθε αφού οι Παλαιστίνιοι συνεχίζουν τώρα να σκοτώνονται από τη Χαμάς. Όσο και μεταξύ τους.

Το φρικιαστικό βίντεο με τις εκτελέσεις πέντε ανδρών σε δημόσια θέα με τους θεατές, ανάμεσά τους και παιδιά να πανηγυρίζουν, δεν θύμισε μόνο την ντροπιαστική αδιαφορία του έξω κόσμου όταν οι Παλαιστίνιοι, μικροί ή μεγάλοι, δεν σκοτώνονται από Εβραίους. Θύμισε επίσης ότι αυτό που ενδέχεται να αρχίσει στη Γάζα κάνει τα περί ειρήνευσης (εντός) να μοιάζουν με αστειότητες, τη δε ανοικοδόμηση της ισοπεδωμένης Γάζας με κάτι παραπάνω.

Η Χαμάς, κατά την προσφιλή της μέθοδο, ονομάζει κλέφτες όσους τολμήσουν να πάρουν βοήθεια που δεν κλέβει η ίδια, και προδότες όσους πρέπει να εξαφανιστούν γιατί την απειλούν. H εξέγερση κάποιων οικογενειών, φατριών επί της ουσίας, ενάντια στη Χαμάς, με κυριότερη την οικογένεια Ντογμούς έδωσε την ευκαιρία στην τρομοκρατική οργάνωση να πει ότι τα 32 περίπου άτομα που δολοφόνησε μέσα σε τρεις τόσες μέρες ήταν «συνεργάτες του εχθρού».

Ωστόσο, αν και κάποιοι όντως πήραν τα όπλα με την βοήθεια του Ισραήλ, η συγκεκριμένη ομάδα δεν έχει καμία σχέση με το Ισραήλ. Απεναντίας ήταν εκείνη που μαζί με τη Χαμάς είχε απαγάγει τον στρατιώτη Γκιλάντ Σαλίντ από το έδαφος του Ισραήλ και τον είχε κρατήσει όμηρο στη Γάζα για πέντε χρόνια . Εκείνη είχε απαγάγει και τον δημοσιογράφο του BBC Άλαν Τζόνσον το 2006.

Στην πορεία είχε μάλιστα αναπτύξει σχέσεις με την Αλ Κάιντα, είναι μια σαλαφιστική κοινωνία μέσα στην κοινωνία και πάντα είχε ιδιαίτερο βάρος στο ισοζύγιο των δυνάμεων μέσα στην κοινωνία της Γάζας (και) λόγω του ότι ήταν πάντα οπλισμένη και ισχυρή.

Η καταγγελία περί συνεργασίας με το Ισραήλ βαθαίνει την άβυσσο που τη χωρίζει πλέον από τη Χαμάς, καθώς θεωρείται η υπέρτατη ύβρις από τα μέλη της. H αλήθεια είναι ότι το Ισραήλ την προσέγγισε την περίοδο του Gaza Humanitarian Fund προσφέροντάς της ανταλλάγματα αλλά εκεί, σε αντίθεση με άλλες ομάδες, όπως λ.χ. η Αμπού Σαμπάμπ στη Ράφα, απέρριψε κατηγορηματικά την προσέγγιση και δημοσιοποίησε την προσπάθεια του Ισραήλ λέγοντας δια του αρχηγού της Νιζάρ Ντογμούς πριν από μερικές βδομάδες στη Los Angeles Times: «Εμείς, αρνηθήκαμε κατηγορηματικά να ανταποκριθούμε στα κακόβουλα σχέδια της σιωνιστικής κατοχής».

Επίσης, τουλάχιστον 144 μέλη της, ένοπλοι και οι οικογένειές τους είχαν σκοτωθεί σε δύο περιστατικά Ισραηλινών επιθέσεων. Η Ντογμούς και οι 10,000 ένοπλοί της ήταν μέρος της Χαμάς και αποσχίστηκαν, όχι για ιδεολογικούς λόγους αλλά για λόγους διαμοιρασμού της εξουσίας όταν την άρπαξε η Χαμάς το 2007.

Αξίζει δε να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη φατρία έλκει την καταγωγή της από την Τουρκία, από την οποία μετανάστευσε τις τελευταίες δεκαετίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και όχι από την αραβική χερσόνησο ή την Αίγυπτο, όπως οι υπόλοιποι στη Γάζα.

Η Χαμάς πρόσφατα είχε πραγματοποιήσει μια επίθεση εναντίον της συνοικίας Σάμπρα της Πόλης της Γάζας, σκοτώνοντας 56 άτομα της Ντογμούς, ανάμεσά τους και γυναικόπαιδα. Είχαν προηγηθεί και άλλες και όπως ένα μέλος της είχε πει: «αρκούσε να ανήκεις στην οικογένεια Ντογμούς για να σε πυροβολήσουν στα πόδια, να σε σκοτώσουν, να σε συλλάβουν ή να σου κάψουν το σπίτι».

Η τελευταία εκτέλεση των πέντε ατόμων τα οποία φαίνεται ότι ενέπιπταν στην πιο πάνω περιγραφή, ίσως αποβεί η θρυαλλίδα που θα προκαλέσει έναν γενικότερο εμφύλιο μέσα στη Γάζα.

Την ώρα που κάποιοι, ελπίζουν στην ανοικοδόμηση μιας «νέας Γάζας» η οποία σε τίποτα δεν θα θυμίζει την παλιά. Κάτι που για είμαστε ειλικρινείς ήδη συνέβη. Και δεν χρειάζεται κανένας νέος πόλεμος για να το δούμε να έρχεται.