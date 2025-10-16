Η λαθροθηρία, που για χρόνια δρούσε σχεδόν ανενόχλητη στις παρυφές της νομιμότητας, φαίνεται επιτέλους να βρίσκει απέναντί της έναν πραγματικό αντίπαλο: Την ίδια την Αστυνομία. Έπειτα από μια μακρά περίοδο αμφιλεγόμενης δράσης και εμφανών κενών εκ μέρους της ομάδας που είχε αρχικά επιφορτιστεί με το έργο της πάταξης της λαθροθηρίας, η ηγεσία της Αστυνομίας έδειξε αντανακλαστικά και αποφασιστικότητα.

Η προηγούμενη δομή, η οποία θεωρητικά θα έπρεπε να διαφυλάσσει το φυσικό μας περιβάλλον από τους «κυνηγούς» που αγνοούν τους νόμους και θηρεύουν απροκάλυπτα, συχνά κατέληγε να λειτουργεί ως συγκοινωνούν δοχείο με τα οργανωμένα συμφέροντα της λαθροθηρίας. Δεν είναι μυστικό, άλλωστε, ότι συγκεκριμένες ομάδες τόσο «κυνηγών», όσο και εμπορικών κυκλωμάτων ευνοούνταν παραδόξως από τις «παραλείψεις» και τις επιλεκτικές παρεμβάσεις της παλιάς ομάδας.

Σε αυτό το θολό τοπίο, η παρέμβαση της Αστυνομίας έρχεται σαν καθαρός αέρας. Με τη συγκρότηση νέων σωμάτων εντός των τάξεών της, τα οποία έχουν αναλάβει επιχειρησιακή δράση με πραγματικό στόχο την καταστολή της λαθροθηρίας και όχι τη συγκάλυψή της, δημιουργείται ξανά ένα αίσθημα εμπιστοσύνης στους πολίτες. Οι πρόσφατες επιχειρήσεις σε καίρια σημεία, οι κατασχέσεις εξοπλισμού και η επιβολή προστίμων είναι απτές αποδείξεις ότι κάτι αλλάζει και αλλάζει προς τη σωστή κατεύθυνση.

Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι η λαθροθηρία δεν είναι απλώς ένα περιβαλλοντικό ζήτημα. Πρόκειται για μια πολυεπίπεδη παράνομη δραστηριότητα με διασυνδέσεις, συμφέροντα και οικονομικό αντίκρισμα, ιδιαίτερα στην περίπτωση των αποδημητικών πτηνών όπως τα αμπελοπούλια. Η καταγραφή και διακίνηση αυτών των πτηνών υπήρξε για χρόνια «χρυσοφόρα» μπίζνα για κυκλώματα που λειτουργούσαν κάτω από τη μύτη των αρχών ή ακόμα χειρότερα, με την ανοχή ορισμένων εξ αυτών.

Ευτυχώς, όλα δείχνουν πως η εποχή της ατιμωρησίας φτάνει στο τέλος της. Η φθίνουσα πορεία της αποδημίας των πτηνών αυτών συμπίπτει φέτος με μια αναβαθμισμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα της Αστυνομίας. Και τώρα, καθώς πλησιάζει η περίοδος κυνηγιού της τσίχλας, άλλου αγαπημένου στόχου των παράνομων κυνηγών, η κοινωνία περιμένει να δει τον ίδιο ζήλο, την ίδια επιμονή και την ίδια μηδενική ανοχή απέναντι σε φαινόμενα που χρόνια πληγώνουν τον φυσικό μας πλούτο.

Η ηγεσία της Αστυνομίας αξίζει να πιστωθεί την έγκαιρη αντίδραση και την αποφασιστικότητα που επέδειξε. Ο σωστός χειρισμός της κατάστασης αποδεικνύει ότι, όταν υπάρχει πολιτική και υπηρεσιακή βούληση, μπορούν να αντιμετωπιστούν ακόμα και τα πιο παγιωμένα προβλήματα. Είναι μια καλή αρχή. Μένει τώρα να δούμε τη συνέχεια και να διασφαλίσουμε ότι η νέα αυτή προσέγγιση δεν θα είναι πυροτέχνημα, αλλά η απαρχή μιας μόνιμης αλλαγής.

Η φύση μάς ανήκει όλους. Και η προστασία της δεν είναι επιλογή, είναι καθήκον.

anikolaou@phileleftheros.com