56 υποψήφιοι βουλευτές που θα μπουν στο ψηφοδέλτιο της «Άμεσης Δημοκρατίας», του κόμματος που ανακοίνωσε για τις εκλογές του Μαΐου 2026 ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου.

Αυτή, είπε, «είναι η σημαντικότερη ανακοίνωση της ζωής μου». Ως ένας, μόνος σου, ανεξάρτητος δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα. Και για αυτό θα κάνει κόμμα.

€25.000 πρόστιμο επιβλήθηκε σε προμηθευτή του ΓεΣΥ και άλλα €4.000 σε προσωπικό γιατρό.

Επειδή έχουμε να κάνουμε με την Υγεία των πολιτών, πρέπει από τέτοιους ανθρώπους να αφαιρείται η άδεια εργασίας για εύλογο χρονικό διάστημα και, εάν επαναληφθεί, για εφ’ όρου ζωής.

€728.000 μετρητά, κατατεθειμένα στη μισητή Deutsche Bank, διαθέτει ο κατά τα άλλα γερμανοφάγος πατριώτης, Κυριάκος Βελόπουλος. Πρόεδρος της ακρο-ο,τιδήποτε «Ελληνικής Λύσης», τηλεπωλητής βιβλίων και επιστολών του Ιησού Χριστού, και διάφορες κρέμες και αλοιφές «Διά πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν» – περικοπή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου Θ΄ 27-35.

Κι όταν τον ρώτησε ο Δημήτρης Καιρίδης, κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας γιατί δεν τα φέρνει στην Ελλάδα, τον αποκάλεσε «κακιά»! Και, αντί η προεδρεύουσα Γεροβασίλη να τον ανακαλέσει στην τάξη, έκανε παρατήρηση στον Καιρίδη. Καλά πάμε, ε!

Υστερόγραφο για το πιο πάνω «νούμερο», σε ανάρτησή στο Facebook, από τον δικηγόρο, κ. Κώστα Κούρκουλο, ειδικό σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα οποία κατάφωρα προσβάλει ο Βελόπουλος όταν αποκαλεί έναν βουλευτή «κακιά»: «Ακούγοντας τον Βελόπουλο να μιλάει στον Καιρίδη, σε έναν εξαιρετικά ευπρεπή άνθρωπο, σκεφτόμουν: Οι συριζαίοι, τους οποίους καταχεριάζουμε, μπορεί να είναι ό,τι χειρότερο. Δεν είναι, όμως, υπόκοσμος. Ενώ ο Βελόπουλος, με τη συμπεριφορά του, δηλώνει ξεδιάντροπα ότι είναι ΜΟΝΟΝ υπόκοσμος. Και ζητάει να ψηφιστεί, ακριβώς επειδή είναι υπόκοσμος». Τάπα 46 λέξεων!

€1.176 είναι στην Ελλάδα ο μέσος, μεικτός μισθός για το σύνολο των απασχολούμενων ή μόλις €940 καθαρά.

Τούτο προκύπτει από τα τελευταία μηνιαία στοιχεία απασχόλησης μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα. Όπως σημειώνει στο Neewsletter της #FACT News, η Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, αν λάβουμε υπόψη την επίδραση του πληθωρισμού, η μείωση της αγοραστικής δύναμης του μισθού είναι πολλαπλάσια. Στην ακρίβεια του σούπερ μάρκετ να προσθέσουμε την έκρηξη των τιμών των ενοικίων και τα τιμολόγια του ρεύματος;

28 φορές έχει απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Βρετανία έχει τιμηθεί 14 φορές για το ίδιο βραβείο. Το οποίο έχει κερδίσει τις ίδιες ακριβώς φορές η Ελβετία.

Μόνο μία φορά έχει απονεμηθεί στη Βενεζουέλα, αλλά για μένα ισοδυναμεί με …χίλια. Το κέρδισε η 58χρονη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, «για την προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων στη χώρα της και για τον αγώνα της να επιτύχει μια ειρηνική μετάβαση της χώρας της στη δημοκρατία». Ήταν μια επιλογή-έκπληξη, που χαροποίησε σχεδόν όλον τον κόσμο. Εκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ!…

560 τόνοι τροφίμων μεταφέρονται στη Γάζα καθημερινά, σύμφωνα με WFP, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ, από τότε που ξεκίνησε η εκεχειρία, αλλά η ποσότητα αυτή συνεχίζει να είναι μικρότερη από αυτή που απαιτείται.

Οι πληγές από αυτόν τον πόλεμο, τόσο για τους άμαχους στη Γάζα, αλλά και για τους συγγενείς και φίλους των περίπου 1.200 ανθρώπων που δολοφονήθηκαν-σφαγιάστηκαν από τους τρομοκράτες της Χαμάς, οι οποίοι πήραν μαζί τους 251 ομήρους. Με τη συμφωνηθείσα κατάπαυση πυρός, έχουν επιστραφεί πλέον όλοι οι όμηροι που ήταν ζωντανοί. Έχουν παραδοθεί και αναγνωριστεί και οι τελευταίοι 3 νεκροί Ισραηλινοί όμηροι.

23 χτυπήματα με κατσαβίδι στο κεφάλι δέχθηκε μία 27χρονη στη Βρετανία που δολοφονήθηκε άγρια τον Οκτώβριο του 2024 από Σουδανό μετανάστη που της έστησε ενέδρα. Οι λεπτομέρειες του στυγερού εγκλήματος που ακούγονται στην εν εξελίξει δικαστική διαδικασία συγκλονίζουν.

Από τον Αριθμό της Ημέρας, που δημοσιεύεται κάθε μέρα στο Newsletter του Philenews.