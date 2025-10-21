Όπως έγραψε χθες ο «Φ», η θριαμβευτική επικράτηση του Τουφάν Ερχιουρμάν στις εκλογές στα κατεχόμενα, ανοίγει τη συζήτηση για επανέναρξη των συνομιλιών για λύση του Κυπριακού.

Μιλώντας με σοβαρούς και δίχως πολιτικές παρωπίδες αναλυτές στη Λευκωσία και στην Αθήνα, δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι οι Τουρκοκύπριοι, με την ψήφο τους την Κυριακή, επιβεβαιώνουν ότι δεν θέλουν διχοτόμηση, αλλά μια ενωμένη Κύπρο στην ΕΕ, ανεξαρτήτως εσωτερικών δομών του κράτους.

Επίσης, είναι εκ των ων ουκ άνευ ότι εάν η Τουρκία ήθελε να επηρεάσει τις εκλογές εκεί και να εκβιάσει το εκλογικό σώμα, θα το έκανε και θα πετύχαινε.

Ας μείνουμε σε αυτά, ελπίζοντας ότι ο πολιτικός κόσμος, εδώ και εκεί, θα φανεί πιο ώριμος και πιο σοβαρός από όλες τις προηγούμενες φορές…

Ο ψυχίατρος Σάββας Σαββόπουλος είναι από τους ανθρώπους που εκτιμώ απεριόριστα για πολλούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι είναι χαμογελαστός. Έχει καλοσύνη. Ο δεύτερος, ότι αφουγκράζεται τους ανθρώπους, τη συμπεριφορά τους ακόμα κι όταν περπατούν στον δρόμο, ή παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα στην τηλεόραση, ή ακόμα, όταν αγορεύουν στο kοινοβούλιο.

Να ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, από απόσπασμα άρθρου του στην «Καθημερινή» των Αθηνών. Έχει τίτλο «Οι δρόμοι μιας χώρας είναι κάτοπτρο του πολιτισμού της».

«Θεωρώ ότι η οδηγική μας συμπεριφορά, σε μεγάλο βαθμό, αντικατοπτρίζει την οργάνωση του ψυχισμού μας, γενικότερα της προσωπικότητάς μας. Ταυτόχρονα, η οδηγική συμπεριφορά σε μια χώρα αποκαλύπτει το επίπεδο του πολιτισμού της, σχετικά με την ασφάλεια των πολιτών και τον τρόπο με τον οποίο συναλλάσσονται. Οι δρόμοι δεν ανήκουν σε κανένα μας. Ανήκουν στην κοινότητα κι εμείς μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε, όπως ο γείτονας μας, όπως ο ξένος…».

> Ίσως να ενδιαφέρει και του Κύπριους οδηγούς, που αν δεν έχουν «ξεπεράσει» σε κακή οδήγηση και μη τήρηση των κανονισμών, και τους δικούς μας ακόμα «τρομοκράτες» της ασφάλτου…

Γαστρονομία. Επικρατεί παντού. Λαίμαργα, πλέον. Και απελπιστικά επιδεικτικά. Όχι μόνο από φίλους και γνωστούς, αλλά και από στρατιές αγνώστων που ποστάρουν δικά τους, ή και άλλων φαγητά στα social media. Εγώ, που παραείμαι καλοφαγάς, κάποτε και λαίμαργος, έχω μπουχτίσει πια με τα τόσα πιάτα και τις τόσες συνταγές που απλώνονται, κυρίως στο Facebook και στο Instagram.

Πάνω και κάτω, από αυτήν την ανάρτηση, ο μπουφές με πιάτα γκουρμέ (ας πούμε), έχασκε μπροστά στα μάτια μου ως χυδαία προσβολή!…

Πριν λίγο καιρό, εκεί που άνοιξα ένα post που έδειχνε τις ουρές σκελετωμένων ανθρώπων, κυρίως παιδιών, σε ένα κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, στα ερείπια της Γάζας, είδα πολλά παιδιά να κοιτάνε το φαγητό που τους σέρβιραν σε μια τενεκεδένια κούπα, αδυνατώντας να το γευτούν!…

> Η φωτογραφία είναι από το site του Αμερικανικού Δημόσιου Ραδιοφωνικού Σταθμού NPR.

Persona Grata. Ο εφοπλιστής κ. Θανάσης Μαρτίνος, από τους πιο σεμνούς και ευγενικούς ανθρώπους που γνώρισα ποτέ (όχι κατ’ ιδίαν, αλλά σε μια εκδήλωση πέρυσι της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στο «Μ. Βρετανία», όπου τιμήθηκε για «τη μεγάλη προσφορά του στον τόπο». Παρέλαβε το έπαθλο και είπε δυο-τρεις κουβέντες απλές. Δεν μιλάει πολύ. Μιλάνε τα έργα του. Πρόσφατα, μάθαμε (όχι από τον ίδιο) ότι έδωσε 12 εκατομμύρια ευρώ για να χτιστούν και να ανακαινιστούν νοσοκομεία.

Συγκεκριμένα, η Παιδοκαρδιοχειρουργική Μονάδα του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» και το Ογκολογικό Κέντρο του «Αττικόν». Για να ενισχύσει ο ΕΣΥ. Ευχαριστούμε…