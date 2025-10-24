Η δημόσια παραδοχή του υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Μάριου Χαρτσιώτη, ότι το οργανωμένο έγκλημα «δεν πρόκειται να παταχθεί ποτέ», προστίθεται σαν ασήκωτο βάρος στη ζοφερή εικόνα που έχει η κοινή γνώμη. Ότι ο υπόκοσμος έχει πάρει πελώριες διαστάσεις, και πλέον είναι αδύνατο να υπάρξει έλεγχος.

Οι προσπάθειες του κράτους και των Αρχών Ασφαλείας, είναι ορατές, αλλά αν δεν υπάρχει αποτέλεσμα σημαίνει ότι περιορίζονται στη σφαίρα των εντυπώσεων. Γι΄ αυτό και είναι τόσο τραγική η ομολογία του αρμόδιου υπουργού. Πολύ βαρύτερη όταν ο ίδιος και ο αρχηγός Αστυνομίας ενημερώνουν την επιτροπή Νομικών της Βουλής ότι έχει γίνει χαρτογράφηση των φατριών που δρουν σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου και ότι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις.

Αλλά, αδρανούν; Παρακολουθούν από μακριά ως ενδιαφερόμενοι παρατηρητές και χαρτογραφούν το έγκλημα ως ακαδημαϊκά ιδρύματα; Διότι, αυτό δείχνουν τα αποτελέσματα. Οι Αρχές γνωρίζουν αλλά σηκώνουν τα χέρια. Γνωρίζουν αλλά το οργανωμένο έγκλημα πολλαπλασιάζεται, επεκτείνεται παντού. Το πήραν απόφαση ότι «το οργανωμένο έγκλημα υπήρχε, υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει», όπως είναι τα λόγια του υπουργού.

Δεν μηδενίζουμε τα πάντα. Υπάρχει και κάποιο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν, μέσα σε ένα χρόνο έγιναν δεσμεύσεις χρηματικών ποσών €1,2 εκατομμυρίων. Δεσμεύτηκαν σπίτια, διαμερίσματα, ξενοδοχεία, κοσμήματα, τιμαλφή, ακόμα και εκκλησιαστικές εικόνες, οχήματα αξίας. Όλα στο πλαίσιο του πολέμου ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα. Παρόλα αυτά, η δράση του υπόκοσμου δεν περιορίστηκε, αντίθετα όλο και επεκτείνεται. Τι σημαίνει αυτό; Ότι τα μέτρα της Αστυνομίας δεν είναι αποτελεσματικά.

Η ανασφάλεια των πολιτών βρίσκεται στο ζενίθ. Και αυτό είναι που έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Η Αστυνομία, η Κυβέρνηση, το υπουργείο Δικαιοσύνης οφείλουν να στείλουν το μήνυμα ότι ελέγχουν την κατάσταση. Αλλά, σήμερα το μήνυμα το στέλνει ο υπόκοσμος. Και λέει ότι αυτός ελέγχει την κατάσταση. Αυτός κάνει δολοφονίες στη μέση του δρόμου και μέρα – μεσημέρι. Αυτός ελέγχει τις «επιχειρήσεις» του ακόμα και μέσα από τις Κεντρικές Φυλακές.

Πλέον και με εισαγόμενους εγκληματίες. Με μαφιόζους μεγάλων οργανώσεων ξένων χωρών, που βρήκαν στην Κύπρο πρόσφορο έδαφος και επεκτείνουν εδώ τη δράση τους. Μαφιόζικες οργανώσεις, που μόνο το όνομά τους, είναι τρομακτικό. Και ασχολούνται με τα πάντα, όπου υπάρχει χρήμα. Από δολοφονίες μέχρι ναρκωτικά και προστασίες. Ή θα δράσει αμέσως και καταιγιστικά η κυπριακή Αστυνομία ή θα χάσει εντελώς το παιχνίδι και οι τραγικές συνέπειες σύντομα θα είναι αναπότρεπτες.