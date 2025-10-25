Αυτό που συμβαίνει στο κέντρο της Λευκωσίας δεν είναι κυκλοφοριακή συμφόρηση. Τέτοια υπάρχει και στη Λεμεσό, ίσως και χειρότερη. Αλλά στη Λευκωσία πρόκειται για μια δοκιμασία, που αποφάσισαν οι Αρχές να επιβάλουν σε όσους πολίτες είναι αναγκασμένοι να κινούνται στην πρωτεύουσα. Ένα τεστ αντοχών. Μέρα και νύχτα.

Αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί. Προσέξτε, προσωπική εμπειρία. Φεύγοντας βράδυ από τη δουλειά, πρέπει να διασχίσω τη Λευκωσία και αποφεύγω την Διγενή Ακρίτα όπου τους τελευταίους μήνες υπάρχει κλειστό κομμάτι του δρόμου λόγω έργων υπογείως. Πρέπει να γίνουν τα έργα διότι εκεί που σκέπασαν τον ποταμό Κοτσίρκα υπάρχουν ζημιές που μπορεί να γίνουν επικίνδυνες. Ωραία, να γίνουν τα έργα γιατί προέχει η ασφάλεια. Αποφεύγω, λοιπόν, αυτόν τον δρόμο και πάω από τη μοναδική άλλη οδό. Από τη Στασίνου. Όπου το βράδυ έχει λιγότερη κίνηση. Όλη μέρα είναι και εκεί χάος.

Πριν από την πλατεία Σολωμού, πέφτω κι εκεί σε κλειστό δρόμο. Κάνουν και εκεί έργα μάλλον. Ταυτόχρονα; Ε, ταυτόχρονα. Φαίνεται ότι τον έκλεισαν για να τονίσουν τις οδικές γραμμές που σβήστηκαν. Σε καθοδηγούν οι πινακίδες να διασχίσεις την παλιά πόλη με τους στενούς δρόμους. Όσοι κατευθύνονται προς Άγιο Αντώνιο, Παλλουριώτισσα, Καϊμακλί κ.λπ. μπαίνουν στα στενά και πέφτουν σε συμφόρηση πάλι. Λες, μπορεί να είναι μόνο ένα βράδυ. Αλλά και το επόμενο τα ίδια, ξανά περιπέτεια. Δεν ξέρω τη συνέχεια γιατί δεν ξαναπήγα από εκεί. Θα μπορούσαν φυσικά αυτό το «έργο» να περιμένουν λίγους μήνες να το κάνουν μετά που θα ανοίξει η Διγενή Ακρίτα. Αλλά, πολλά ζητάμε.

Μετά ακούω σε ένα ρεπορτάζ του Alpha, τον αντιδήμαρχο Λευκωσίας Χρύσανθο Φάκα να δηλώνει ότι ο δήμος έκανε κάποιες εισηγήσεις για να υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω των έργων, όπως να ανοίξουν κάποιοι δρόμοι ή να ρυθμιστούν διαφορετικά τα φώτα τροχαίας, αλλά δεν έγινε τίποτα. «Κατά τους ειδικούς», αποκάλυψε, «δεν είναι ξεκάθαρο αν υπάρχει κυκλοφοριακό χάος διότι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει μελέτη. Είπαν ότι πρέπει να γίνουν μελέτες για να αποδειχθεί αν έχει κυκλοφοριακό πρόβλημα διότι οι αποφάσεις που εισηγηθήκαμε δεν βασίζονται σε επιστημονική τεκμηρίωση. Και ότι δεν υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα».

Μα, είναι αλήθεια κάτι τέτοιο; Είναι δυνατόν; Γι΄ αυτό λέω, κάποιοι αποφάσισαν να περνούν καθημερινά τους πολίτες από δοκιμασία. Μπορεί να είναι σχέδιο του Βαφεάδη, που έχει στόχο να τους αναγκάσει να εγκαταλείψουν τα ιδιωτικά οχήματα και να κινούνται με λεωφορεία ή ποδήλατα. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί το ότι κλείνουν ταυτόχρονα όλοι οι κεντρικοί δρόμοι που αναγκαστικά χρησιμοποιούν όσοι διασχίζουν τον πυρήνα της πρωτεύουσας.

Πρέπει να γίνουν όλα τα έργα ταυτόχρονα; Πώς να εξηγηθεί που έστω και προσωρινά δεν ανοίγουν την Μακαρίου, για παράδειγμα, ή άλλες παρόδους που μονοδρόμησαν ή που κλείνουν ακόμα κι επειδή ένας ιδιώτης εργολάβος στήνει τις μπετονιέρες του (όπου κινηθείς πέφτεις σε απαγορευμένες ζώνες) και συμβάλλουν όλοι μαζί τελικά στην συμφόρηση, λες και η ταλαιπωρία των πολιτών είναι το τελευταίο που τους απασχολεί.

Οι ειδικοί που δεν είναι σίγουροι ότι υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα, πού ζουν; Σίγουρα όχι στις «λαϊκές συνοικίες». Πώς θα βρουν λύσεις αν δεν αντιμετωπίζουν οι ίδιοι το πρόβλημα καθημερινά; Να πάρει ο δαίμονας, δεν αντέχεται αυτή η κατάσταση. Και δεν μιλάμε για ταλαιπωρία κάποιων μηνών, μιλάμε για χρόνια. Επί Γιωρκάτζη ακόμα έγινε το ανέκδοτο της Λευκωσίας η πινακίδα που έλεγε: «Κλειστός δρόμος λόγω έργων».

Εκτός της συμφόρησης, στη Διγενή Ακρίτα ειδικά, που θεωρείται και κάπως εμπορικός δρόμος, βλέπω επί μήνες κάποια καταστήματα να έχουν βάλει λουκέτο. Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους λυπάται κανένας; Όπως και στην Αμμοχώστου όπου επίσης γίνονται μεγάλα έργα. Κλείνουν περίπτερα, κλείνουν μανάβικα, κλείνουν εστιατόρια… Από χρόνια γράφουμε ότι το κράτος όφειλε να δημιουργήσει ένα ταμείο για να βοηθά αυτούς τους ανθρώπους, που χάνουν το μεροκάματο λόγω έργων. Νοιάζεται κανένας;