62,87% πέτυχε ο Τουφάν Ερχιουρμάν στις εκλογές της περασμένης Κυριακής στα κατεχόμενα μέρη της Κύπρου, έναντι 35,81% του Ερσίν Τατάρ και είναι πλέον ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων. Γεννημένος στην Λευκωσία, 4 χρόνια πριν από την εισβολή, είναι ακαδημαϊκός, δικηγόρος και διπλωμάτης.

Δεν έχει κρύψει την πολιτική του άποψη ότι είναι αδιατάρακτα υπέρ της επανένωσης της Κύπρου κάτω από ένα ομοσπονδιακό μοντέλο. Ταυτόχρονα, όμως, έχει δηλώσει ότι δεν θα ακολουθούσε αυτόν τον δρόμο, χωρίς να έχει τη συγκατάθεση και της τουρκικής κυβέρνησης.

10.600, περίπου, μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, χρειάζονται σε ετήσια βάση τη διαχείριση και την παρέμβαση της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.

Αυτό, πολλοί θα το κρίνουν ως κακό. Οι παλιότεροι θα πουν «ίντα τζιαιρούς εφτάσαμεν». Στη σημερινή εποχή είναι λάθος να δαιμονοποιούμε ή και να φοβόμαστε εκείνους που φροντίζουν για την ψυχική μας υγεία.

€17.500 παρέδωσε η Πάφος FC στους πυρόπληκτους της Λεμεσού. Το ποσό συγκέντρωσε η ποδοσφαιρική ομάδα, και παραδόθηκε σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο.

€6.172είναι οι μέσες μηνιαίες απολαβές στην κατηγορία των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, για τους μη Κυπρίους εργαζόμενους.

Οι Κύπριοι εργαζόμενοι, αντιστοίχως, παίρνουν μηνιαίως, για την ίδια δουλειά μέσες μηνιαίες απολαβέςπου φτάνουν τις €4.129.

€5.083 τον μήνα εισπράττει ο μη Κύπριος που εργάζεται στον τομέα της ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Με διαφοράακολουθούν οι Κύπριοι εργαζόμενοι με τις μέσες μηνιαίες αποδοχές εκεί, να ανέρχονται στις €3.197. Όλα αυτά, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία. Διαβάστε και για άλλους κλάδους στο Philenews. Έχει ενδιαφέρον και γεννά και πολλά ερωτηματικά.

1.401 ημέρες συμπληρώνονται σήμερα από τη στιγμή που αποφάσισε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν να εισβάλει στην Ουκρανία, να καταλάβει πόλεις και περιοχές και να τις προσαρτήσει με δημοψηφίσματα, που κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να τα θεωρήσει καν δίκαια.

Πόσο μοιάζει αυτό το αχρείο πλιάτσικο, με αυτό που έκαναν και οι Τούρκοι στη δική μας πατρίδα. Δυστυχώς, όμως, υπάρχουν και κάποιοι «πυροβολημένοι» στο νησί, που θεωρούν ότι καλά έκανε ο Πούτιν!

491 χρόνια πέρασαν για να δούμε Βασιλιά της Αγγλίας, συγκεκριμένα τον Κάρολο τον 3ο, να προσεύχεται αυτήν την εβδομάδα δίπλα στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, καθιστώντας τον έτσι τον πρώτο επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας κάνει κάτι τέτοιο από τότε που η Εκκλησία αυτή αποσχίστηκε από το Βατικανό πριν από 491 χρόνια.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν και δώρα: Ο Κάρολος έδωσε στον Λέοντα μια ασημένια φωτογραφία του Αγίου Εδουάρδου του Ομολογητή και σε αντάλλαγμα, ο Ποντίφικας του χάρισε ένα αντίγραφο σε μωσαϊκό του «Χριστού Παντοκράτορα».

36.734: Ο αριθμός των ανθρώπων που διέσχισαν τη Μάγχη από τη Γαλλία στο Ηνωμένο Βασίλειο με μικρές βάρκες μέχρι στιγμής φέτος, αλλά αυτός ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.

Το Παρίσι φαίνεται να υποχωρεί από τις πρόσφατες δεσμεύσεις του για την καταπολέμηση αυτής της μορφής μετανάστευσης, εν μέρει λόγω της πρόσφατης αποχώρησης του υπουργού Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταϊγιό, ο οποίος είχε ακολουθήσει μια επιθετική προσέγγιση.

2 το μεσημέρι, σήμερα, αποχαιρετούμε στο Πρώτο Νεκροταφείο της Αθήνας, τον τραγουδοποιό της καρδιάς μας, Διονύση Σαββόπουλο, που έφυγε από την ζωή την περασμένη Τρίτη 21 του μηνός, σε ηλικία 80 ετών.

Γεννήθηκε στη Σαλονίκη και το 1963 έφυγε από την πόλη με ώτο-στοπ, με φορτηγό. Το πρώτο του άλμπουμ είχε αυτόν ακριβώς τον τίτλο, «Φορτηγό». Κυκλοφόρησε το 1966. Είχε διθυραμβικές κριτικές, αλλά πούλησε μόνο 2.000 αντίτυπα. Όταν τον έμαθαν πολλοί, εκτοξεύτηκε. Θα μας (μου) λείψει…

