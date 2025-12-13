9χρονο παιδί νοσηλεύεται σε νοσοκομείο (ευχόμαστε να είναι καλύτερα) στη Λευκωσία, όταν στις 9 το βράδυ της Πέμπτης κτυπήθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 19χρονη κοπέλα στη λεωφόρο Αγίου Ανδρέα στην Παλλουριώτισσα.

> Στο ερώτημα πώς αφήνεις ένα παιδάκι να είναι στους δρόμους με το ποδήλατό του, δεν έχω απάντηση. Με ξεπερνάει. Το ίδιο και ότι μια νέα κοπέλα, με ελάχιστη εμπειρία οδήγησης, 19 χρονών, βγαίνει τη νύχτα.

3 χρόνια φυλάκισης και, μάλιστα, άμεσα, επέβαλε Δικαστήριο της Λευκωσίας σε νέο άνδρα 28 ετών. Τελώντας υπό την επήρεια ναρκωτικών, ο νεαρός έκλεψε €20 από ένα περίπτερο.

> Και νομίζουν τώρα ότι ο άνθρωπος αυτός, στη φυλακή μέσα, έχει ελπίδα να γιατρευτεί;

25χρονος φρουρός ασφαλείας από τη Λεμεσό, κατηγορείτο για σεξουαλική κακοποίηση μαθήτριας κάτω των 18 ετών.

> Το Κακουργιοδικείο του επέβαλε ποινή με αναστολή. Κινούμενο, λέει, προς αυτήν την «κατεύθυνση» λόγω «εξαιρετικών περιστάσεων της υπόθεσης». Έχει αξία το σκεπτικό της απόφασης. Και το παραθέτω αυτούσιο από το ρεπορτάζ της Ιωάννας Μάντζιηπα στον «Φ»:

«Σύμφωνα με τα γεγονότα, το αδίκημα διαπράχθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2023, οκτώ ημέρες πριν η παραπονούμενη συμπληρώσει τα 17 της χρόνια. Ο κατηγορούμενος κατά τον χρόνο διάπραξης του αδικήματος ήταν σχεδόν 23 ετών. Όπως σημειώνεται, η απόφαση, παρά το γεγονός ότι οι προσωπικές περιστάσεις της παραπονούμενης, σε συνδυασμό με το πολύ νεαρό της ηλικίας της, την καθιστούσαν συναισθηματικά ευάλωτη και, ενδεχομένως, εύκολο θύμα εκμετάλλευσης, ωστόσο, τα γεγονότα δεν καταδεικνύουν ότι ο κατηγορούμενος εκμεταλλεύτηκε την ψυχολογική της κατάσταση για να αναπτύξει ερωτική σχέση, η οποία τελικά οδήγησε σε ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή».

Χ, πολλά και διάφορα μηνύματα, έμμεσα και άμεσα, επέλεξε να στείλει ενόψει βουλευτικών αλλά και των προεδρικών εκλογών του 2028 ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, κατά τη διάρκεια του podcast του ΡΙΚ την εβδομάδα αυτήν.

> Ας μας έλεγε, ο ευλογημένος, πόσα μηνύματα έστειλε, να τα βάλω στους Αριθμούς κανονικά!

100η κατατάσσεται η κυπριακή κουζίνα σε όλο τον κόσμο σύμφωνα με τη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια φαγητού, Taste Atlas, η οποία καταγράφει παραδοσιακά πιάτα, τοπικά προϊόντα και εστιατόρια από όλο τον πλανήτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάταξη προκύπτει από αξιολογήσεις του κοινού και όχι από βαθμολογίες ειδικών στη γαστρονομία.

> Να γιατί εγώ φωνάζω επί χρόνια ότι «ο πελάτης, το κοινό δηλαδή, δεν έχει πάντα δίκιο». Να το έλεγε το Michelin, να πω ΟΚ. Μια ιντερνετική εγκυκλοπαίδεια (για όνομα του Θεού), τρέχα γύρευε (τον συγκεκριμένο αριθμό αλίευσα από τον «Αριθμό της Ημέρας» στο καθημερινό Newsletter του Philenews).

68 εκατομμύρια τόνοι ερειπίων στη Γάζα (φωτογραφία) είναι τώρα το μέγα πρόβλημα στη ρημαγμένη από τον πόλεμο πόλη. Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς διατηρείται προσωρινά, αλλά οι συνθήκες στο έδαφος στη Γάζα παραμένουν άθλιες. Οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι στήνουν σκηνές σε υπερπλήρη στρατόπεδα.

> Εάν στοιβάζονταν όλα σε ύψος, θα ισοδυναμούσε με 186 Empire State Buildings, διαβάζω στον ιστότοπο GZERO.

1 δισεκατομμύριο δολάρια δήλωσε την Τρίτη ότι θα δαπανήσει ο Καναδάς τα επόμενα χρόνια για να προσελκύσει επιστήμονες από όλο τον κόσμο.

> Οι επιστήμονες που θα ήθελαν να πάνε στην Αμερική, αλλά πιέζονται από τους περιορισμούς μετανάστευσης του Τραμπ και τις περικοπές στη χρηματοδότηση της έρευνας.

4 Αφγανούς άνδρες κάλεσαν οι Ταλιμπάν για ανάκριση, επειδή ντύθηκαν ως χαρακτήρες από την επιτυχημένη βρετανική δραματική σειρά «Peaky Blinders» και δημοσίευσαν βίντεο με τους εαυτούς τους στο διαδίκτυο. Η κυβερνώσα ισλαμιστική κυβέρνηση δήλωσε ότι οι ενδυμασίες «έρχονταν σε σύγκρουση με τις αφγανικές και ισλαμικές αξίες».

> Μεσαίωνας!

(*) Κάθε Σάββατο, η Στήλη βλέπει τα Πρόσωπα & Προσωπεία με τη ματιά των αριθμών